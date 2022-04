Zoektocht naar de op een na beste coach voor Ajax: wie wordt de opvolger van Erik ten Hag?

Erik ten Hag op de bank van Ajax, in zijn eerste periode in Amsterdam, geflankeerd door Aron Winter (l) en Alfred Schreuder. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Arne Slot, de beste

Erik ten Hag vertrekt naar Manchester United, een jaar voordat zijn contract afloopt. Hij was de beste trainer van de laatste jaren. Ajax gaat, in een poging de beste club te blijven, dus op zoek naar de op een na beste, of liever nog naar de beste van de toekomst: dat kan Arne Slot zijn.

Stel: Ajax betaalt 10 miljoen euro aan Feyenoord om het doorlopende contract van Arne Slot af te kopen. Is dat veel? Ja. Heel veel zelfs. Hoewel? Bayern München legde 25 miljoen euro als afkoopsom neer bij rivaal RB Leipzig voor trainer Julian Nagelsmann. En Ajax betaalde ruim 20 miljoen euro voor rechtsbuiten Antony, terwijl ze in het voetbal beweren dat de trainer de belangrijkste functionaris bij een club is, al heeft hij dan normaliter geen transferwaarde.

Arne Slot Beeld AP

De voetbalpolder zal voor even te klein zijn als Ajax zich daadwerkelijk meldt voor Slot, want transfers tussen Feyenoord en Ajax liggen gevoelig, zeker nu Slot pas een jaar werkzaam is bij Feyenoord. Maar met 7, 8 of zelfs 10 miljoen euro is het redelijk armlastige Feyenoord mogelijk in staat om spits Cyriel Dessers vast te leggen, en nog een andere speler, of te beginnen met de renovatie van de Kuip. Met geld is bijna alles te koop, zeker in het voetbal, hoe treurig dat in feite ook is.

Slot speelt ongeveer het voetbal van Ten Hag, met veel druk naar voren, met gegarandeerd spektakel. Het is heerlijk om Feyenoord bij tijd en wijle te zien voetballen, door de energie en het plezier in het spel. Een elftal met fitte spelers raast over het veld, hoeveel duels Feyenoord ook al speelde met een relatief kleine selectie. Slot heeft zelfs één voordeel ten opzichte van Ten Hag: hij is verbaal leniger. Bovendien kan hij een goede balans overleggen in topduels, en daarvan willen ze er bij Ajax veel spelen.

Met zijn vorige club AZ won hij achtereenvolgens van Feyenoord, PSV en twee keer van Ajax. Hij speelt komende week de halve finales van de Conference League tegen Olympique Marseille, na een meeslepende reis door vooral Oost-Europa. Met AZ beleefde hij zijn beste duels kort voor zijn gedwongen afscheid tegen Sociedad en Napoli, want AZ stuurde hem bijna anderhalf jaar geleden spoorslags weg omdat hij met Feyenoord praatte.

Stel dat Ajax Slot benadert, dan is dat anders dan ruim een jaar geleden, want toen liep zijn contract in Alkmaar af. Bij AZ konden ze daarmee overigens niet omgaan, omdat ze niet begrepen dat Slot Feyenoord zag als een grotere club dan AZ, zoals Ajax weer een grotere club is dan Feyenoord, zeker als het om prestaties gaat.

Ron Jans, het vadertype

Ron Jans is met zijn 63 jaar de vaderfiguur onder de Nederlandse trainers. Een man van stavast, van strengheid op zijn tijd en een troost biedende arm om schouders. Een blijmoedig uiterlijk. Zijn wangen glimmen gezellig in de zon. Kin omhoog, de iets te strakke jas om het middel, pen en papier in de hand, waarop hij voortdurend aantekeningen krabbelt.

FC Twente beleeft onder hem en technisch directeur Jan Streuer een opwindend seizoen, met perspectief zelfs op de derde plaats, de beste klassering sinds de club herrees uit de financiële puinhopen van het Joop Munsterman-imperium. Maar werken voor een echte topclub moet een aanlokkelijk perspectief zijn voor een loopbaan waarin de herfstbries zich aandient.

Ron Jans Beeld Pro Shots

Zeker, ook Jans heeft een kras op zijn ziel. Twee jaar geleden ontving hij thuis in Tynaarlo drie journalisten, met muziek van Velvet Underground als behang voor een verhaal over verdriet en onrecht. Hij had, als trainer van FC Cincinnati, in de kleedkamer meegezongen met een song van een rapper, met het N-woord als uitsmijter. Een draaikolk van verbazing en verdriet sleurde hem naar de donkere uitgang.

Ontslag zonder eer, omdat hij de Amerikaanse cultuur verkeerd had ingeschat. ‘Ik ben het tegenovergestelde van een racist’, zei hij, terug in Tynaarlo, nauwelijks bekomen van de schrik.

FC Twente ontfermde zich over de gekwetste ziel. Jans is juist een man van moraliteit, met originele gedachten over de samenleving. Dat past bij Ajax, waar het morele kompas vreemde haperingen vertoonde, door nadreunende affaires, van het gedwongen vertrek van Marc Overmars en Quincy Promes, tot toenemend aanstellerig gedrag van spelers, waarover een trainer wel eens iets mag opmerken. Na jaren van succes wankelt Ajax, tot leedvermaak van iedereen die geen hart heeft voor de club. Een typische biotoop voor vadertje Jans.

Kasper Hjulmand, de buitenlander

Het mooiste moment op de Nederlandse velden dit jaar voltrok zich in de Arena: de rentree van Christian Eriksen in de nationale ploeg, tegen Oranje, op 26 maart, negen maanden na zijn hartstilstand tijdens het EK. Bondscoach Kasper Hjulmand keek in de ogen van de middenvelder en zei, bij diens invalbeurt: ‘Welkom terug. Veel plezier.’

Hjulmand toonde zich een geweldige manager van emoties, in alle opzichten. In een gesprek met de Volkskrant zei hij over het EK, waarin de Denen als vriendenploeg de halve finales bereikten: ‘Je vindt je echte identiteit, waarom het gaat in het leven. Je ontdekt waarom je dingen doet en de oprechte waarden van voetbal: vriendschap, support, tolerantie, hard werken, compassie. Alles wat kinderen leren als ze gaan voetballen. Voetbal raakt soms te ver verwijderd van die identiteit.’

Kasper Hjulmand Beeld ANP

Natuurlijk, hij heeft gewoon een baan tot het WK, bij de Denen, maar iedere goede trainer heeft een baan. Tenzij Ajax Frank de Boer opnieuw het podium gunt, zal de club vermoedelijk ergens een contract moeten afkopen, zoals Manchester United deed voor Ten Hag.

Buitenlanders zijn anders, met verfrissende inzichten. In de vrijheid van Stefan Kovacs glorieerden de Ajacieden in de jaren zeventig, na de strengheid van Rinus Michels. Met hoeveel prijzen hij straks ook vertrekt, de Duitser Roger Schmidt is in twee jaar PSV een zegening geweest voor het Nederlandse voetbal, al is het maar omdat hij discussies liet oplaaien over fitheid, wisselen, saamhorigheid, systemen en wat dies meer zij.

Denen en Nederlanders zijn een goede combinatie. Denen en Ajax zeker. Ongekend spectaculair was seizoen 1997 - 1998 onder trainer Morten Olsen, met 112 doelpunten in de competitie en Nikos Machlas als topschutter met 34 goals. Goed, een seizoen later was het over met de pret, mede door de muitende broers De Boer en hun wens naar Barcelona te vertrekken.

De buitenlandse trainer heeft perspectief bij Ajax. Josep Guardiola zou helemaal geweldig zijn, zeker omdat hij altijd zo lovend spreekt over Ajax en de trouwste volger is van de leer van Johan Cruijff, maar ja, mannen van zijn statuur willen niet naar Amsterdam. Het moet wel een beetje reëel blijven. Slot is eigenlijk al over het randje.

Alfred Schreuder, de dna-man

Eens, bij FC Twente, toen de club bijna failliet was, liet iemand bewust uitlekken dat Alfred Schreuder ruim zeven ton verdiende als hoofdtrainer. Zijn salaris kon zelfs nog met een tonnetje oplopen. De kritiek was verwoestend, bij magere prestaties. Acht ton en meer is geen punt bij Ajax, waar topspelers vier, vijf miljoen verdienen. Schreuder was assistent van Erik ten Hag in het mooiste seizoen van de laatste 25 jaar, besloten met de halve finale van de Champions League in 2019.

Sommigen zeiden dat hij, de iets defensievere denker dan Ten Hag, meer zijn stempel op de tactiek drukte dan de hoofdtrainer. Dat is wat overdreven. Ze waren een gouden duo, Ten Hag uit Oldenzaal en Schreuder uit Barneveld, brengers van nederigheid naar Amsterdam. Bij Hoffenheim was hij later assistent van Julian Nagelsmann, van wie hij veel opstak. Voortdurend prikkels toedienen, om luiheid van de hersenen te voorkomen. Verticaal spel propageren, hoge intensiteit. Precies wat Ajax wil.

Alfred Schreuder Beeld BELGA

Ook Ronald Koeman vroeg hem als assistent, bij Barcelona, nadat hij hem had ontmoet tijdens een vakantie en gefascineerd raakte door de kennis en visie van Schreuder. Hij is nu hoofdtrainer van Club Brugge. Trouwens: veel meer ervaringsdeskundigen met Ajax-dna zijn te noemen: Peter Bosz (nu Olympique Lyon) is mogelijk in voor een vervolg op het prachtige, hoewel prijsloze seizoen 2016-2017. Wim Jonk, eens met ruzie vertrokken uit het technisch hart dat voortkwam uit de revolutie van Cruijff, rolde de volledige filosofie van Cruijff uit in Volendam.

Gediplomeerde trainers als Michael Reiziger, Winston Bogarde (beiden nu assistent van Ten Hag), John Heitinga (Jong Ajax), Edgar Davids en Clarence Seedorf hebben het dna van Ajax, maar Ajax zal in de zoektocht vermoedelijk een ervaren hoofdtrainer aanstellen, als opvolger van de beste.