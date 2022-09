Zoekende Dusan Tadic aan de beterende hand, aanvoerder is weer van waarde voor Ajax

Aanvoerder Dusan Tadic levert de eerste van drie assists af in de wedstrijd tegen Heerenveen, even later zal Davy Klaassen de score openen voor Ajax. Beeld ANP

Bij Ajax was de laatste weken iets opmerkelijks gaande. Terwijl de ploeg steeds beter begon te voetballen, zwol de kritiek op Dusan Tadic aan. Het ging vaker over zijn vele balverlies dan het aantal doelpunten of assists. Hoe onomstreden was de onbetwist geachte aanvoerder nog?

De 33-jarige Serviër bepaalde sinds zijn komst in 2018 zijn eigen standaard bij Ajax. Vanaf zijn geliefde linkerflank maakte hij vier seizoenen op rij meer dan tien doelpunten en gaf meer dan tien assists. Maar met de komst van recordaankoop Steven Bergwijn begon deze zomer ook de zoektocht naar een nieuwe positie voor Tadic.

Trainer Alfred Schreuder probeerde hem zonder succes in de spits, waar een andere aankoop, Brian Brobbey, een beter alternatief bleek. En ook zijn rol als aanvallende middenvelder voelde als een kunstmatige oplossing om hem een plek in het elftal te geven. Het kwam het spel van Tadic niet ten goede.

Tegen Heerenveen ging het zaterdagavond weer eens over zijn voetballende meerwaarde in plaats van zijn mindere vorm. Met drie assists stond hij aan de basis van de gemakkelijke overwinning (5-0), als rechtsbuiten wel te verstaan, de plek waar hij zich na het vertrek van Antony op moet richten.

Wennen aan rechterkant

‘Dusan moest even wennen aan de rechterkant, maar je ziet dat hij per wedstrijd beter gaat spelen’, zei Schreuder nadat hij zijn aanvoerder voor het vierde duel op rij op rechts had geposteerd. ‘Ik heb de kritieken ook meegekregen, maar doe er niks mee omdat ik weet hoeveel waarde hij voor ons heeft.’

Tadic scoorde dit seizoen nog niet en gaf tot aan de wedstrijd tegen Heerenveen ‘slechts’ twee assists. Maar hij creëerde de eerste vijf speelronden wel de meeste kansen (16) van alle spelers in de eredivisie. En ook de kwaliteit van de kansen die hij zijn teamgenoten schonk (expected assists), was veruit het hoogst (3.4 per wedstrijd).

Waar zijn teamgenoten de geboden kansen de eerste wedstrijden lieten liggen, maakten ze die tegen Heerenveen wel af. Fraai was de manier waarop Tadic zichzelf vrij kapte en de bal al na vier minuten op het hoofd van Davy Klaassen legde. Of wat te denken van de fijnzinnige pass op de ingevallen Brian Brobbey, die zag dat Schreuder opnieuw voor Mohammed Kudus koos in de spits.

Persoonlijkheid

Tadic was de eerste om de teleurgestelde Brobbey bemoedigend toe te spreken toen hij na een uur in het veld kwam. Jij scoort vanavond nog, of iets in die trend, leek hij te zeggen, al was het niet te horen. ‘Tadic is meer dan een speler’, aldus Schreuder over de persoonlijkheid van zijn aanvoerder. ‘Hij is de leider van de groep.’

De trainer die deze zomer overkwam van Club Brugge zag de afgelopen weken van dichtbij hoe Tadic zijn nieuwe positie zo snel mogelijk eigen probeerde te maken. ‘Hij praat heel veel met rechtsback Rensch over hoe zij ten opzichte van elkaar het beste kunnen bewegen. Dat zegt iets over zijn professionaliteit.’

En toen Rensch tegen Heerenveen in de rust voor Jorge Sanchez werd gewisseld, trok Tadic de Mexicaan in de kleedkamer direct naar het tactiekbord om te laten zien hoe zij samen de rechterkant het best konden bespelen. Schreuder: ‘Ik ken Dusan al tien jaar (de twee werkten samen bij FC Twente, red.) en weet hoe hij is. Hij legt de lat heel hoog.’

Net als in de Champions League tegen Rangers FC roemde Schreuder de teamgeest en honger waarmee Ajax op het veld stond. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor Tadic, wiens arbeidsethos zowel binnen als buiten het veld nooit ter discussie staat. Ongeacht of hij in vorm is of niet. Kijk alleen al naar het gebeeldhouwde lichaam van de routinier.

Beweging en variatie

Heerenveen, dat deze competitie pas één tegendoelpunt had gekregen, wilde de ruimtes in de Johan Cruijff Arena klein houden en trok zich massaal terug. Maar met veel beweging en variatie in het spel vond Ajax al snel gaatjes in de doorgaans hechte Friese defensie. Naast Klaassen en Brobbey scoorde ook Kenneth Taylor op aangeven van Tadic. Kudus nam de andere twee treffers voor zijn rekening.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 1997-1998 dat Ajax zijn eerste zes competitiewedstrijden wint. Onder leiding van trainer Morten Olsen wist de club 24 jaar geleden kampioen te worden. Zover is het nu nog niet, al toonde Ajax én Tadic zaterdag dat de vorm groeiende is.

Dinsdag alweer wacht de volgende krachtmeting, als Ajax op bezoek gaat bij Liverpool. Op Anfield Road rekent Schreuder erop dat zijn aanvoerder het team weer bij de hand neemt. ‘Ook voor medespelers is het toch wel prettig als ze met Tadic het veld op komen.’