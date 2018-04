Zoë Sedney (16) zou zo maar de nieuwe Dafne Schippers kunnen worden

Of Zoë Sedney (16) de nieuwe Dafne Schippers wordt? Sedney krijgt de vergelijking steeds vaker te horen. Het lijkt een onmogelijk grote belofte om in te lossen. 'Ik vind het best irritant, want in mijn ogen lijken we helemaal niet zo veel op elkaar. Toevallig doen we dezelfde onderdelen, maar we zijn twee verschillende personen.'



Toch is de vergelijking tussen Sedney en Schippers haast onvermijdelijk.