Zodra Nadal zichzelf verandert in een agressieve aanvaller maakt hij het onmogelijke waar

Rafael Nadal nadat hij de finale van de Australian Open heeft gewonnen. Beeld Getty Images

Op een gedenkwaardige avond in de Rod Laver Arena bleek het leeuwenhart van de 35-jarige Nadal groter dan het uithoudingsvermogen van de onvermoeibare en tien jaar jongere Medvedev. De kansen van Nadal leken verkeken toen hij na twee sets tegen een 2-0 achterstand aankeek, vooral omdat hij wegens voetklachten van augustus tot december niet had gespeeld.

Maar het luidruchtige publiek in Melbourne begon meer en meer mee te leven toen de onverzadigbare vechter in hem naar boven kwam. Na een even meeslepend als hoogstaand gevecht van 5 uur en 24 minuten leek het alsof Nadal de tijd voor even had teruggezet. Dertien jaar na zijn eerste winst op de Australian Open pakte hij zijn tweede titel Down Under.

Het was een klein mirakel hoe fit hij oogde ten opzichte van Medvedev, die zijn bovenbeen vanaf de vierde set regelmatig moest laten behandelen door de fysiotherapeut. Leeftijd was slechts een getal in een marathonpartij die pas diep na middernacht plaatselijke tijd zijn apotheose kende. ‘Goedenavond, of goedemorgen, beter gezegd’, begon Nadal zijn overwinningsspeech.

Medvedev had Novak Djokovic vorig jaar op de US Open al van zijn 21ste grandslamtitel afgehouden en was hard op weg het kunstje tegen Nadal te herhalen. Het zou een teken aan de wand zijn geweest van een machtsovername die al veel langer op zich laat wachten dan gedacht. Met de afwezigheid van de geblesseerde Federer en de niet gevaccineerde Djokovic waren de ogen in Melbourne op Nadal gericht.

Halve finale al een ‘wonder’

De Spanjaard noemde het bereiken van de halve finale vorige week al een ‘wonder’. Na het behalen van de titel was hij sprakeloos. Want eigenlijk was het helemaal niet mogelijk wat Nadal in Melbourne presteerde. Anderhalve maand geleden wist hij nog niet eens of hij zou terugkeren op de tour, nu hief hij de beker hoog boven zijn hoofd uit. ‘Dit was mijn meest emotionele wedstrijd ooit.’

Nadal was de tweede helft van vorig jaar uitgeschakeld vanwege een zeldzame botafwijking in een voet die niet te behandelen is. Hij vreesde voor het einde van zijn carrière. Zeventien jaar na het behalen van zijn eerste grandslamtitel op Roland Garros dacht hij serieus na om te stoppen, versleten als het lijf door de jaren heen was geworden.

Al vaker veranderde hij zijn manier van spelen om geen hinder te ondervinden van blessures. Ook tegen Medvedev moest hij bij een 2-0-achterstand in sets een list bedenken, al had het dit keer niets met een kwetsuur te maken. Het liefst knijpt Nadal zijn tegenstander ver achter de baseline uit met lange rally’s, maar tegen het Russische ijskonijn werkte dat niet.

Zonder te blikken of blozen pareerde Medvedev de befaamde forehandspin van Nadal. Met zijn strakke en harde backhandslagen dicteerde hij het spel. Nadal had in de eerste set alle moeite om zijn eigen servicegames te behouden en kreeg geen vat op de harde opslag van de nummer twee van de wereldranglijst.

Nadal bewees over een plan B te beschikken

Op het hard court in Melbourne bewees Nadal over een plan B te beschikken. Plots veranderde hij in een agressieve aanvaller die de punten kort wilde houden. Fenomenaal waren soms zijn volleys die hij steeds meer ging gebruiken, een van zijn meest onderschatte wapens. Zo kon het dat Nadal en Medvedev, ook een verdediger pur sang, met enige regelmaat aan het net te vinden waren.

In de vierde set poetste Nadal op 4-3 twee breakpoints weg en verplichtte Medvedev tot het spelen van een vijfde en beslissende set. Daarin brak hij de Rus al snel, waarna hij de wedstrijd op 5-4 mocht uitserveren. Maar met het record in zicht, bleek ook Nadal niet immuun voor zenuwen. Niet veel later won zijn mentale weerbaarheid het alsnog. Hij brak Medvedev opnieuw en bleef toen wel koel op zijn eigen service.

Medvedev maakte in vijf sets meer punten (189) dan Nadal (182). Toch was hij niet opgewassen tegen de fysieke en mentale kracht van het oermens uit Spanje. Zondag werd hij na Ken Rosewall en Federer de derde speler sinds de oprichting van het proftennis in 1968 die na zijn 35ste een grandslam wist te winnen.

Vechtersmentaliteit

‘Mijn oprechte felicitaties. Een paar maanden geleden grapten we nog dat we beiden op krukken liepen. Het is geweldig, onderschat een geweldige kampioen nooit’, liet Federer via sociale media weten. En Djokovic: ‘Een geweldige prestatie. Het was opnieuw indrukwekkend dat zijn vechtersmentaliteit toch weer de doorslag heeft gegeven.’ Samen met de 34-jarige Serviër is Nadal sinds 1968 de enige tennisser die alle vier de grandslamtoernooien minimaal twee keer wist te winnen.

‘Het is geweldig’, aldus Nadal, die de afgelopen jaren steeds bezwoer dat het grandslamrecord hem weinig kon schelen. Hij durfde stiekem ook al vooruit te kijken. ‘Ik ga mijn best doen om hier volgend jaar terug te komen. Nog niet zo lang geleden dacht ik dat dit mijn laatste Australian Open zou worden, maar nu heb ik zoveel energie om door te gaan.’