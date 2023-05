Zodra kampioen Feyenoord Emmen heeft verslagen, stort iedereen zich weer op de toekomst van Slot

Arne Slot coacht zijn elftal Feyenoord naar de zege in Emmen. Beeld Pro Shots

De trainer van Emmen moet de nacompetitie in om degradatie te ontlopen, zo werd zondag duidelijk na Emmen-Feyenoord (1-3), maar de trainer van Feyenoord, dat al een week kampioen is, kreeg veruit de meeste vragen over de nabije toekomst. De grote Arne Slot-show werd onverdroten doorgetrokken van de Kuip en de Coolsingel naar stadion De Oude Meerdijk van Emmen. Onder toeziend oog van zijn vrouw gaf hij na afloop een persconferentie.

Kappend en draaiend als in de hoogtijdagen van zijn tijd als spelverdeler omzeilde Slot daarna de vragen over volgend seizoen. Zijn contract loopt nog twee jaar door, maar hij gaf toe dat verschillende clubs zich de afgelopen maanden hadden gemeld bij zijn zaakwaarnemer. ‘Zoals dat altijd gaat bij spelers of trainers die goed presteren.’ Of Slot al gesproken had met andere clubs, daar liet hij zich niet over uit.

Vooral Tottenham Hotspur wordt vaak genoemd als gegadigde. De Londense club heeft een veel groter budget, maar een veel kleinere prijzenkast dan Feyenoord. Tottenham heeft zich nog niet officieel bij Feyenoord gemeld, zei algemeen directeur Dennis te Kloese in de ochtend bij ESPN. Wel meldden de Londenaren zich voor Te Kloese zelf, met de vraag of hij daar voetbaldirecteur wilde worden, maar die zei resoluut ‘nee’, zo bevestigde hij.

Geen deadline

Feyenoord hoopt snel duidelijkheid te krijgen van Slot. ‘Ik denk dat we allemaal behoefte hebben aan duidelijkheid,’ sprak de coach. Maar er is wat hem betreft geen deadline. Ook in augustus of oktober zou Slot nog kunnen vertrekken als een ‘droomclub’ zich zou melden, al heeft zo’n late overstap niet zijn voorkeur. Wel zal Feyenoord veel geld voor hem kunnen vragen, bedragen van zeven miljoen euro circuleren. Voor Feyenoord zou het ‘ook best heel goed kunnen zijn’ als hij vertrekt, wilde Slot er slechts over zeggen.

Grappig, het sociale media-account van Feyenoord plaatste doordeweeks een filmpje vanuit de kleedkamer na Ajax-Feyenoord (2-3) van Slot die in bijna perfect Engels hamert op scherpte ondanks de ‘big win’. Na deze korte speech klinkt een enorm applaus van de spelers. Een fraaiere aanprijzing van Slot voor Engelse clubs is bijna niet denkbaar.

Gevoetbald werd er dus ook in Emmen. Feyenoord speelde nog best goed, ondanks de feestjes en feesten die er de week ervoor werden gevierd. Emmen kwam nog op voorsprong via spits Zivkovic, die ontsnapte aan de aandacht van de geïmproviseerde Feyenoord-defensie met middenvelder Wieffer als centrumverdediger. Maar net als in de kampioenswedstrijd een week eerder was er een knap schot van een Feyenoorder in de kruising, ditmaal van Idrissi.

Na rust bracht invaller Danilo met twee treffers het krachtsverschil op het scorebord tot uiting. Na het laatste fluitsignaal was er nog even vrees in het hele stadion toen Feyenoord-invaller Kasanwirjo ineens in elkaar zakte en dokters toesnelden. Al gauw werd duidelijk dat het weer goed ging met de verdediger.

Play-offs

Alles wat Emmen is, wat Drenthe is feitelijk, kon daarna overgaan tot treuren om het lot van de FC. Concurrent Excelsior won met 3-0 van Fortuna en speelde zich zo buiten bereik van de Drenten. Al klonk er in de verschillende lounges na afloop al snel weer vrolijke muziek en ging het bier flink rond. Veel mensen in Emmen-shirts dromden ook samen voor de spelersbus van Feyenoord die al is voorzien van grote kampioensstickers, geduldig wachtend tot Slot eindelijk klaar was met zijn vragendans.

De trainer van Emmen, Dick Lukkien, deed ondertussen in een leeg stadion zijn verhaal aan RTV Drenthe. De teleurstelling droop van zijn gezicht, maar hij wilde ‘snel schakelen’. Misschien was het zelfs wel een voordeel dat er nu al duidelijkheid was, zo beaamde hij een theorie van de verslaggever. Zo kon hij volgende week in de laatste competitiewedstrijd wat spelers sparen en fris en fit de play-offs ingaan waarin NAC of MVV wacht.

Lukkien is volgend seizoen sowieso actief in de eerste divisie, hij tekende bij FC Groningen dat al lang en breed is gedegradeerd. Maar hij werkte zeven jaar bij FC Emmen, liet die club voor het eerst promoveren, kende een ijzersterk eerste jaar op het hoogste niveau, degradeerde later toch, om de club een jaar geleden vervolgens voor het eerst kampioen van de eerste divisie te maken.

Emmen, dat ook assistent Bas Sibum ziet vertrekken, heeft nog geen trainer voor komend seizoen. Bij Feyenoord hopen ze zo’n scenario te voorkomen. Intern wordt assistent Marino Pusic geprezen. De hoop is dat als Slot gaat, Pusic blijft om de aanvallende, energieke en veeleisende speelstijl van Slot binnen de club te waarborgen.

Nog twee persconferenties te gaan en dan heeft Slot vakantie en is hij van alle vragen verlost. Tussendoor hoopt hij snel een paar dagen weg te kunnen. Maar ook dat heeft hij niet zelf in de hand, stelde de trainer lachend. ‘Dat bepaalt zij daar,’ zei hij knikkend naar zijn vrouw.