Zocht atletiekcoach Van Commenée iets te graag de randjes op?

Charles van Commenée op de tribune bij de EK in München. Beeld Getty

‘De randjes opzoeken’, dat advies kreeg atleet Tony van Diepen naar eigen zeggen van de oud-hoofdcoach van de Atletiekunie, Charles van Commenée, in een gesprek in februari 2019. Ze hadden het, ook met collega-loper Thijmen Kupers, over ethiek toen Van Commenée beide mannen aanraadde om het schildkliermedicijn Thyrax te nemen. Zij sloegen dat af. Van Diepen: ‘Ik wil dat de sport clean is.’

De ernstige beschuldiging deed Van Diepen in een gezamenlijk artikel van Trouw en NRC. Daarin maken 25 deels anonieme atleten, coaches en bestuurders bovendien melding maken van grensoverschrijdend gedrag van Van Commenée, die per 1 oktober de Atletiekunie verliet. De aantijgingen over pestgedrag en agressie besmetten de reputatie van Van Commenée, die te boek staat als een uiterst succesvolle coach.

De beschuldiging dat hij atleten aanspoorde medicijnen te gebruiken zonder medische indicatie heeft diepere implicaties. Het raakt de Nederlandse atletiekprestaties in het algemeen. Want Van Diepen mag het advies in de wind hebben geslagen, hoe zat dat met anderen? Zijn de Nederlandse topprestaties in de atletiek (in Tokio werden er acht medailles gescoord) het gevolg van het oprekken, of zelfs overschrijden van grenzen?

Van Diepen, lid van de zilveren olympische 4x400-ploeg, herhaalde zaterdag tegenover de Volkskrant dat Van Commenée bij hun eerste ontmoeting aanstuurde op medicatie. ‘Hij was heel positief over Thyrax en Alberto Salazar.’ Maar hij haast zich ook te zeggen dat hij geen signalen heeft opgevangen dat anderen op Papendal dergelijk advies ook kregen of erop in zijn gegaan. ‘Daar weet ik niets van.’

Gevoelig

Schildkliermedicatie ligt gevoelig in de sport. Wie een traag werkende schildklier heeft, kan niet zonder. De lusteloosheid en vermoeidheid waaronder patiënten lijden verdwijnt met het middel Thyrax. Voor gezonde personen is er in medisch opzicht weinig meerwaarde, al kan een van de bijwerkingen wel van pas komen in de sport: gewichtsverlies.

Tijdens de Winterspelen van 2018 sloeg Cees-Rein van den Hoogenband, arts bij NOCNSF, alarm. Opvallend veel schaatsers gebruikten het middel, zag hij. ‘Een hormonaal medicijn is wel een tikje anders dan paracetamol. Dus ik vind dat er een grens is bereikt. Ik vind zelfs dat de grens is overschreden’, zei Van den Hoogenband daar drie jaar geleden al over in deze krant.

In de zomer na de Spelen van Pyeongchang waarschuwde de KNSB de topschaatsers in een brief: ‘Gebruik die middelen niet als daarvoor geen medische noodzaak bij jou aanwezig is.’ De waarschuwing is niet zo gek. Onnodige inname kan gezondheidsschade veroorzaken. Wie de verkeerde dosis neemt, kan hartklachten krijgen.

De man die met nadruk in verband wordt gebracht met het inzetten van schildkliermedicatie in de atletiek is Alberto Salazar. In Cuba geboren, maar met de Amerikaanse nationaliteit, groeide hij vanaf de jaren negentig uit tot een van de succesvolste looptrainers ter wereld. Hij stond aan het hoofd van het Nike Oregon Project in de VS en begeleidde daar onder anderen Sifan Hassan en de Somalische Brit Mo Farah.

Niet zo nauw

In 2015 kwamen verhalen naar buiten dat Salazar, bevriend met wielrenner Lance Armstrong, het niet zo nauw nam met de regels. De Amerikaanse hardloopster Kara Goucher, zilver op 10.000 meter bij de WK in 2007, beweerde dat zij tegen haar zin schildkliermedicatie had moeten nemen.

Na jaren van onderzoek werd Salazar in 2019 door het Amerikaans anti-dopingagentschap Usada voor vier jaar geschorst. Hij zou hij testosteron hebben verstrekt en hebben geprobeerd dopingjagers te dwarsbomen. Voor het gebruik van schildkliermedicatie werd hij niet gestraft, dat is strikt genomen geen overtreding van het dopingreglement.

Zijn schorsing zette de prestaties van zijn pupillen in een minder gloedvol licht. Zeker Farah, die in 2012 en 2016 goud op zowel de 5.000 als de 10.000 meter veroverde, kwam onder een vergrootglas te liggen in de Britse media. In de afgelopen jaren doken er daarnaast verhalen op over gedwongen medicijngebruik bij de nationale atletiekbond in Groot-Brittannië. De bond, waar Van Commenée tussen 2008 en 2012 hoofdcoach was, ontkent dat.

Grenzen in de sport zijn niet altijd even scherp en daar maken sporters en begeleiders op zoek naar een voorsprong soms gretig gebruik van. Afgelopen zomer werd wielrenner Nairo Quintana betrapt op het gebruik van Tramadol. Zijn resultaten uit de Tour de France werden geschrapt, maar een schorsing bleef op basis van de nu geldende regels uit. Pas vanaf 2024 geldt de pijnstiller als doping.

Niet op dopinglijst

Het is niet ondenkbaar dat schildkliermedicijnen ook die route zullen volgen. Pas als medicijnen voor sportdoeleinden worden misbruikt en er voldoende bewijs is dat ze prestatiebevorderend zijn, komen ze op de dopinglijst. De instanties lopen zo altijd achter op experimenten in het grijze gebied van de sport. Wat nu geen doping is, kan straks wel doping zijn.

Op Twitter nam Laurent Meuwly het in het weekend op voor Van Commenée. De Zwitser was de afgelopen jaren bondscoach voor de langere sprintnummers en de estafettes. Sinds kort heeft hij ook de sprintploegen onder zijn hoede. Hij noemt Van Commenée ‘uitdagend, inspirerend, behulpzaam, confronterend’. En hij benadrukte dat er ook sporters zijn die juist graag met hem werkten en noemde onder anderen Femke Bol en Sifan Hassan bij naam.

Verbaasd is Meuwly over het verhaal van Van Diepen en de schildkliermedicijnen. ‘Ik moest Thyrax googelen’, vertelt hij. ‘Ik had er nog nooit van gehoord. In de drieënhalf jaar dat ik met Charles heb gewerkt is het nooit ter sprake gekomen.’

Meuwly houdt zich niet bezig met medicijnen van zijn pupillen. ‘Trainers adviseren niet over medicatie. De bondsarts is verantwoordelijk voor medische begeleiding en zij weet wat wel en niet toegestaan is. Als een sporter medicijnen nodig heeft, worden coaches soms op de hoogte gesteld. Maar alleen als de atleet daar toestemming voor geeft.’

In een tekstbericht ontkent Van Commenée met klem dat hij atleten schildkliermedicijnen of andere dubieuze medicatie heeft aangeraden. Hij wijst erop dat de sporters geen aanklacht of melding tegen hem hebben gedaan en kondigt aan advocaten af te sturen op hen die hem beschuldigen. Hij heeft de Dopingautoriteit, NOCNSF en de Atletiekunie gevraagd een onderzoek te starten naar doping in de Nederlandse atletiek. ‘Het allerergste dat een coach kan overkomen is dat hij onterecht beschuldigd wordt van dopingpraktijken’, aldus Van Commenée.