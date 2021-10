Een wereldgoal in wording: El Hankouri zet voor, Ngonge laat met zijn hak AZ-doelman Vindahl kansloos. Beeld rv

In de twintigste minuut van FC Groningen - AZ, zondagavond, is geschiedenis in de maak. Mo El Hankouri dribbelt en zet voor, vanaf links, met rechts. Groningen heeft al weken geen wedstrijd gewonnen.

Dan valt het doelpunt dat de wedstrijd openbreekt en de zon laat schijnen. De treffer lijkt op de goal van Willy Carbo voor FC Twente in 1984, of die van Rafael van der Vaart voor Ajax in 2003, tegen Feyenoord. Voorzet van links, een naar voren vallende speler die met de hak scoort.

Welke het mooist is? Ngonge doet het zonder echte duik, van vlakbij de strafschopstip. Hij blijft staan als hij hakt, zakt door de benen naar voren, zet de armen op de grond en landt zachtjes op de bips. Als hij de bal na een fraaie boog in de kruising ziet verdwijnen, staat hij op en rent hij richting de aanhang achter het doel. Owen Wijndal, zijn bewaker, is kansloos na de ‘scorpion-kick’; het schorpioenschot, net als de lange doelman van AZ, Peter Vindahl.

Van nature enthousiast

ESPN heeft de ideale verslaggever naar het stadion gestuurd. Mark van Rijswijk is van nature enthousiast. Hij heeft het vaker over een wereldgoal, maar nu is het er echt eentje. ‘Zo zo, wat een wereldgoal’, verheft hij zijn stem, om even een pauze te laten vallen en het archief in zijn hoofd te laten werken. Hij legt meteen de associatie met Carbo en Van der Vaart.

Het doelpunt gaat de wereld over, allereerst als exportproduct naar België, waar Ngonge is geboren in Ukkel en in de jeugd bij Club Brugge voetbalde. ‘Hij maakt al een tijdje het mooie weer bij FC Groningen’, vat Sporza samen. Ngonge, die al zes keer scoorde deze competitie, zegt dat de bal achter hem kwam, dat dit ‘de enige oplossing was. Het was bewust, maar je moet toch een beetje geluk hebben om zo’n goal te maken.’

Cyril Ngonge zondag na zijn wondergoal. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Precies zo ontstaan de mooiste doelpunten. Bedacht, met wat geluk in de uitvoering. Artistiek. Een opzettelijke bevlieging. De superbe volley van Marco van Basten in de finale van het EK van 1988 was zo bedoeld, maar bij de uitvoering kwam ook geluk kijken. De directeuren Wouter Gudde en Mark-Jan Fledderus staan na de goal op en kijken elkaar vol ongeloof aan. Gudde slaat een hand voor de mond. ‘Het is een bizarre goal. Zo eentje had ik live nog nooit meegemaakt. Cyril had mazzel, maar je ziet hem bewust kijken. Echt een wondergoal.’

Puskas Award

Wondergoals dingen mee naar de Puskas Award, in 2009 ingesteld door de Fifa voor het mooiste doelpunt van het jaar. Wie de reeks bekijkt, ontdekt een grote variëteit. Het is handig als je bekend bent. Ronaldo (schot van heel ver), Neymar (solo), Zlatan (omhaal annex lob) en Salah (dribbel en schot in verre hoek) behoren tot de winnaars. Het meest lijkt het doelpunt van Ngonge op dat van de Fransman Giroud, winnaar van 2017. Ook een hakbal na een voorzet van links, met Arsenal.

Het doelpunt van Ngonge is het napraten waard. Supporter Niels Hilboesen had een geluk bij een ongeluk. ‘Soms mis ik een doelpunt in het stadion, omdat ik altijd aan het praten ben. Nu heb ik alles gezien, met de herhaling erbij. Ik was thuisgebleven, omdat mijn vrouw een beetje ziek was.’

Maar zo’n doelpunt kun je ook missen. Fotograaf Ed van de Pol zat voor het ANP achter het doel waarin AZ moest scoren. Hij schoot een mooi beeld van hoe de bal in de kruising zeilde. Maar bij de hakbal zelf stond er iemand voor. Daarom zijn de tv-beelden stilgezet, om dit stuk over het doelpunt voor de eeuwigheid te illustreren.