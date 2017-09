Zo werd Tom Dumoulin vandaag wereldkampioen tijdrijden

17.02 uur. Het startpodium

Heel gek, maar vanaf het moment dat hij vrijdag in Noorwegen landde, voelde hij de stress van zijn schouders glijden. Eindelijk was hij op de plek waar het moest gebeuren, waar hij al sinds zijn Giro-winst naartoe had geleefd. Door zijn brillenglazen ziet hij drommen mensen langs de kant staan die met Noorse vlaggetjes zwaaien.



Wat een verademing in vergelijking met vorig jaar, toen hij in Qatar bij de start verweesd in de woestijn stond op het startpodium. Geen hond die wat om wielrennen gaf daar. In Qatar was hij vermoeid door de Spelen in Rio. Nu is hij topfit. Klaar om pijn te lijden. Het jurylid telt af. 'Five, four, three, two, one...' En weg is hij, 31 kilometer verwijderd van de trui waar hij al jaren van droomt: de regenboogtrui.