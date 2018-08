Zo werd Fortuna Sittard na de misère weer ‘eredivisieproof’ gemaakt

Er komt een hoop bij kijken als een club doorstoomt naar de eredivisie. Bij Fortuna Sittard, sinds 2002 weer terug, is de begroting is ruim verdubbeld. Natuurlijk wordt meer geïnvesteerd in het voetbal, maar ook ogenschijnlijk trivialer zaken, zoals de toegangshekjes, moesten worden aangepakt. ‘Spelers krijgen een soort bh om.’

Spelers van Fortuna Sittard bedanken het publiek na een gelijkspel tegen Excelsior. Foto ANP Pro Shots

Met blinkende nieuwe Mini’s komen de spelers van Fortuna Sittard zaterdag aan bij stadion voor de eerste thuiswedstrijd in de eredivisie tegen PSV. De Kia’s zijn ingeruild. ‘De sportieve Mini’s passen ook beter bij de nieuwe status van Fortuna als eredivisieclub’, zegt Ron Quaedvlieg, bestuurder bij de Limburgse club, vol trots als hij een week voor aanvang van het seizoen een rondleiding geeft bij de club.

Er is heel wat veranderd sinds Fortuna vorig jaar voor het eerst sinds 2002 terugkeerde in de eredivisie. De belangrijkste blikvanger is het nieuwe veld (‘groen en glad als een biljartlaken’). Nieuw gras stond bovenaan het verlanglijstje bij promotie. ‘Het was ook echt nodig. We willen als Fortuna de uitstraling hebben van een eredivisieclub. Onze gasten moeten we kunnen ontvangen op een goed veld. Het oude veld was geen doen.’

De catacomben hebben een nieuwe lik verf gekregen, de skyboxen zijn aangepakt, de dug-outs vernieuwd. Het groen-geel op de muren boven de tribunes in het hele stadion is ontdaan van hun grijzige glans ‘Er is hier twintig jaar niks gedaan aan bepaalde delen van het stadion. In de gang bij de kleedkamers hangt nu een vernieuwde fotogalerij. Daarbij ook een portret van Perr Schuurs, het 18-jarige talent dat naar Ajax is vertrokken. Die was nog niet eens geboren toen we hier de boel voor het laatst echt hebben vernieuwd.’

En dat is slechts de buitenkant, zegt Quaedvlieg. Want er komt veel meer af op een club die naar de eredivisie promoveert. Fortuna klopte tegen het einde van het seizoen aan bij de KNVB. De boodschap vanuit het bestuur: ‘Help, wat nu?’

Veiligheid

Een speciaal expertiseteam van de KNVB, in het leven geroepen om clubs te helpen die promoveren naar de hoogste divisie in het Nederlandse betaald voetbal, meldde zich in Sittard. Een belangrijke eis: maak je stadion veiliger. Zo moesten er toegangspoortjes komen in het stadion. Advies van de politie: hoge tourniquets (draaihekjes). Advies van de KNVB: lage poortjes. Quaedvlieg: ‘Bij Fortuna hebben we uiteindelijk gekozen voor de lage hekjes. Dat geeft een gastvrijere uitstraling. Maar toch: voor dat soort keuzes kom je te staan.’

Verder is de ticketing aangepakt. Voor risicowedstrijden is het vanaf dit seizoen alleen nog maar mogelijk om één kaart per persoon te kopen. En bij uitwedstrijden wordt gecontroleerd wie er de kaartjes koopt. Het systeem is gekoppeld aan een databank van de KNVB, waar alle clubkaartregistraties staan opgeslagen. Zo moet voorkomen worden dat er ongenode gasten meereizen.

Met de promotie naar de eredivisie komt er voorlopig een einde aan de turbulente jaren bij de Limburgse club. Na de degradatie in 2002 hing de toekomst van Fortuna Sittard meerdere malen aan een zijden draadje. Er waren bijna-faillissementen. Een ambitieus plan om te fuseren met Roda JC en MVV liep op niets uit. En in 2016 ontliep de club op een haar na de definitieve ondergang, toen zakenman Paul van der Kraan op de valreep negen ton bij elkaar sprokkelde.

Dat jaar kwam er ook een nieuwe eigenaar. De Turkse zakenman Isitan Gün, voormalig bestuurslid bij Galatasaray en afgestudeerd econoom, was zich aan het oriënteren in Europa op mogelijke partners voor de Turkse topclub. Hij zag de potentie van van de club. Doelstelling: het eerste jaar handhaven, vanwege puntenmindering door de KNVB. Daarna binnen vijf jaar promoveren naar de eredivisie. Dat ging sneller dan verwacht.

Verdubbelde begroting

De begroting van de club wordt het komend jaar meer dan verdubbeld: van 2,5 miljoen naar zo’n 6 miljoen. Er zijn onder andere bijna vijf keer meer seizoenkaarten verkocht (van 1000 naar bijna 5000). De prijs voor een minuut reclame op de boarding is opgeschroefd van 4000 per minuut naar 8000 euro per minuut.

Maar ook de uitgaven gaan omhoog. Zo staat er in de meeste contracten met spelers een clausule opgenomen, waarin salarisverhoging is opgenomen bij promotie. Daarnaast moet een eredivisieclub ook een belofteteam hebben. Die was vanwege bezuinigingen afgestoten. De vrijstelling die Fortuna hiervoor had aangevraagd, werd niet toegekend door de KNVB.

Sportief wordt het nieuwe avontuur geleid door Rene Eijer, die wordt bijgestaan door Kevin Hofland. Eijer: ‘Om ons voor te bereiden op de eredivisie leggen we veel nadruk op het hoge tempo. Dus deden we voorheen positiespel waarbij spelers de bal twee keer mochten raken, is dat nu teruggebracht naar één keer raken. We hopen de flow van het einde van het vorige seizoen meteen weer op te kunnen pakken.’

Ook nieuw: GPS-trackers. ‘We meten sinds dit seizoen alles. Spelers krijgen een soort bh om, met daarin een metertje. Daarmee kunnen we precies zien wat iemand doet op de training. Hoe staat het met de hartslag tijdens inspanningen, bijvoorbeeld. En hoe veel kilometer loopt een speler tijdens een wedstrijd? Tijdens de voorbereiding is iedere dag bloed geprikt. Spelers moeten ook dagelijks een lijst invullen waarin ze aangeven of ze goed hebben gegeten en geslapen.’

Of de spelers dat niet wat overdreven vinden? ‘Integendeel’, zegt Eijer enthousiast. ‘Ik gooide het laatst in de groep: wat vinden jullie er eigenlijk van? Iedereen vond het geweldig. Ze beseffen heel goed dat met promotie een zekere professionaliteit komt kijken. Dat moeten we vanaf nu ook op het veld laten zien.’