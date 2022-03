Zo was het perfect voor Christian Eriksen, het veulen

Een herboren veulen rent de wei in. Dartel als vroeger, op Deense veldjes van de droom. Het veulen vergeet de uitgestoken hand van Memphis Depay te schudden. Het veulen is al voorbij, zo snel mogelijk op weg naar de aftrap. Kom, waar is die bal? Beginnen.

Christian Eriksen draait zich snel even om, beleefd als hij is, om de hand van Depay alsnog te toucheren. ‘Sorry, ik had haast’. Een week eerder, in een gesprek met de Volkskrant, zei Daley Blind hoe bijzonder het is dat Eriksen bijna letterlijk uit de dood is opgestaan. Net als Eriksen heeft Blind een kastje om het hart bij hapering een handje te helpen.

Het is op deze zaterdag van de interland tegen Oranje alsof Eriksen tijd wil inhalen met de Denen, alsof hij het gat van negen maanden vliegensvlug wil vullen met nieuwe herinneringen. Hup, een doelpunt, vrijwel meteen. Zijn hartstilstand in het schijnsel van het EK was een schok. De door aanvoerder Simon Kjaer gevormde kring van veiligheid, om de behandeling op het veld aan het oog van de voyeuristische wereld te onttrekken, ging de wereld over, net als het herstel, de transfer naar Brentford, de terugkeer in de Premier League en de rentree als international. Dat was uitgerekend zaterdag in de Arena, waar hij successen vierde met Ajax.

Christian Eriksen viert zijn doelpunt tegen Nederland. Beeld AP

De Denen voetbalden sinds de hartaanval zonder hun spelmaker en reikten tot de halve finale van het EK en een schitterende kwalificatiereeks voor het WK. Toch is hij terug. Natuurlijk is hij terug. Hij is immers hun beste voetballer, over wie vrijwel alle aanvallen lopen. Hij is hun brein. Hun hart, zou je willen zeggen. Hij is hun lust en in zekere zin ook hun last, want de veel betere voetballer dan de rest zorgt ook voor andere mechanismen in een groep.

Misschien was een wissel een minuut na de rust logisch geweest, om nog meer applaus te oogsten voor de bijna Bijbelse wederopstanding, maar daarvan houdt de Deense bondscoach niet. Kasper Hjulmand ging bewogen en ingetogen om met het leed, nooit te sentimenteel. Invallen meteen na rust dus, lekker voetballen, scoren voordat de ovatie tot rust was gekomen. Zo was het perfect.

Hjulmand denkt dat Eriksen nog beter kan worden dan hij al was. Met onderkoelde humor en in het Nederlands dat hij leerde tijdens zijn verblijf bij Ajax, keek de aanvallende middenvelder terug, gehuld in een jasje met dat prachtige embleem van de Dansk Boldspil Union, opgericht in 1889. Droogjes analyseerde hij zijn doelpunt, door te stellen dat hij nog wist waar het doel staat in de Arena. Zonder te zoeken gevonden, na een minuut en 54 seconden.

Straks, eens, zal het weer vooral gaan over de voetballer, denkt Eriksen, in plaats van over de man die tijdens het EK een paar minuten van de wereld was. Bondscoach Hjulmand keek voor de rentree even in de ogen van Eriksen en zei: ‘Welkom terug. Veel plezier.’ Even later rende Eriksen langs de uitgestoken hand van Depay, als een veulen in de lente dat geen tijd te verliezen had.