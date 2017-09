Zo'n volksheld wil je er graag bij hebben als politieke partij

In zijn column in het Algemeen Dagblad probeerde Willem van Hanegem maandag de nederlaag van Feyenoord tegen NAC te verklaren. Hij kwam er niet uit. Wat zaterdag in de Kuip was gebeurd, was nauwelijks te bevatten. Toch moest Feyenoord niet bij de pakken neer gaan zitten, ondanks drie nederlagen in vier wedstrijden. In het Nederlandse voetbal is tegenwoordig niets te dol en kan alles van de ene op de andere dag veranderen, analyseerde Van Hanegem.