Zo kan Verstappen (nog dit weekend) wereldkampioen worden

Een voorbeeld van hoe het niet moet. De Red Bull van Max Verstappen klapt op de Mercedes van Lewis Hamilton tijdens de GP van Italië in september. Beeld Getty Images

Max Verstappen is voornamelijk afhankelijk van malheur bij zijn titelrivaal Lewis Hamilton als hij zondag wereldkampioen wil worden in de voorlaatste race van het seizoen in Saoedi-Arabië. Het verschil tussen de twee is 8 punten in de WK-stand, in het voordeel van Verstappen. Dat gat moet minimaal 26 punten zijn om de slotrace in Abu Dhabi irrelevant te maken voor de titelstrijd.

De Red Bull-coureur moet daarvoor in elk geval eerste (25 punten) of tweede (18 punten) worden om überhaupt de titel zondag in Jeddah te kunnen pakken. Bij een derde plek (15 punten) of lager wordt het kampioenschap sowieso een week later beslist, in Abu Dhabi.

Sowieso moet Hamilton dit weekeinde buiten de topvijf finishen om Verstappen aan een eventuele titel te helpen. Als Hamilton zesde wordt, moet Verstappen de race winnen en ook het extra punt voor de snelste ronde scoren. Met een zevende plek of lager voor Hamilton is enkel de zege voldoende voor Verstappens titel. Als de Nederlander tweede wordt, mag Hamilton hoogstens tiende worden of moet hij buiten de punten eindigen.

Verstappen zelf is niet bezig met al die scenario’s, zei hij donderdag. Dus ook niet met of hij eventueel zondag al wereldkampioen is. Op basis van hoe de rest van het seizoen is verlopen, is de kans ook klein dat hij in Jeddah direct bij zijn eerste ‘titelmatchpoint’ in zijn carrière toeslaat. Zo finishte Hamilton in slechts drie van de twintig races buiten de top vijf. Zijn enige uitvalbeurt kwam in Italië, na een clash met Verstappen.

Met kop en schouders

Het is aannemelijker dat de twee coureurs in Saoedi-Arabië ‘gewoon’ weer naast elkaar staan op het podium, als de nummers een en twee, zoals al twaalf keer eerder het geval was dit jaar. Het was iets waar Red Bull-topman Helmut Marko direct na de vorige race in Qatar ook al rekening mee hield toen hij werd bevraagd over de slotraces.

Volgens Marko steken Verstappen en Hamilton dit seizoen met kop en schouders uit boven de rest. De rekensom volgens hem is daarom simpel: als Verstappen nog één keer winnend voor Hamilton finisht, is hij wereldkampioen. Hoe dan ook zullen de verschillen klein zijn, verwacht hij.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill hoopt in ieder geval niet dat het kampioenschap wordt beslist door een dubieuze crash. Hill weet er alles van. In 1994 werd hij door Michael Schumacher in de slotrace in Australië uit de wedstrijd gebotst, waarna Schumacher met een punt voorsprong op hem de titel pakte.

Hill zou het ‘spijtig’ vinden als de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton op een soortgelijke manier zou eindigen, zei hij afgelopen week tegen racesite Motorsport. Ook omdat het een sluier zou werpen op een van de spannendste F1-seizoenen ooit. Alleen al om dat te voorkomen, hebben Hamilton en Verstappen volgens Hill de plicht het ‘sportief’ te houden.