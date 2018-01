Zo is Appie Nouri van slachtoffer verworden tot speelbal

In een vlog waarin een oudere broer het debuut van Abdelhak Nouri in het eerste elftal van Ajax vastlegde, bijna anderhalf jaar geleden, was ook te zien hoe de voetballer 's avonds terugkeerde bij zijn ouderlijk huis in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Op de stoep werd Nouri onthaald door vrienden.



Nouri had eindelijk zijn debuut gemaakt en ook nog eens gescoord. De vrienden waren opgewonden. Nouri zag het even glimlachend aan en zei toen dat ze stil moesten zijn, vanwege de buren. Zelfs de grootste cynicus smolt. Hij was pas 19.