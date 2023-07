Zo goed als de Australische Sam Kerr kan voetballen, zo groot was haar haat tegen de sport aanvankelijk

De Australische Sam Kerr in actie tijdens een oefenwedstrijd tegen Frankrijk ter voorbereiding op het WK. Beeld AFP

Uitgerekend een vrouw die lang niks van voetbal moest hebben, moet meer Australiërs aan het voetballen krijgen. Veel liever was Sam Kerr (29) doorgegaan met Australian Football, een rugby-achtige contactsport waarin haar vader en broer prof waren. Zij blonk er ook in uit, maar na haar 12de was er geen plek meer voor haar. In haar tijd waren er geen meidenteams.

‘Ik haatte voetbal’, zei de huidige spits van Chelsea zelfs, maar ze bleef de surrogaatsport uitoefenen omdat ze er goed in was. Zo goed dat ze op haar 15de al Australisch international werd, maar de liefde kwam pas toen ze na een kruisbandblessure twaalf maanden was uitgeschakeld. ‘Het enige wat ik daarna wilde was terugkeren op het veld. Je weet pas wat je hebt als het er niet meer is.’

Tien jaar later is ze klaar om op het WK, dat donderdag begint in Australië en Nieuw-Zeeland, haar landgenoten te bekeren. Ze heeft met de Matilda’s – de bijnaam van de Australische voetbalsters – de lat hoog gelegd. Zij hopen op de herhaling van het ‘Cathy Freeman-moment’. De 400-meterloopster won op de Olympische Spelen in Sydney goud. Ze was de eerste Aboriginal die dat deed en haar succes zette veel jonge Australiërs aan tot sporten.

‘Iedereen weet nog waar ze waren toen Cathy die race liep’, zei Kerr, die in 2000 7 jaar was en aan vaders kant Indiase wortels heeft, in een interview op de site van de Fifa. ‘Dat een persoon zo gefocust kan zijn met het gewicht van de natie op haar rug, dat sprak me als kind heel erg aan.’

Tiende van de wereld

Het zou een verrassing zijn als de Australische voetbalsters, tiende op de wereldranglijst, op dit WK de titel zouden pakken. Maar Kerr, die voor wedstrijden het liefst sandwiches met pasta eet, is de vedette die het niet zo heel bijzondere team boven zichzelf uit kan laten stijgen.

Dat doet ze vooral met doelpunten, die ze geregeld viert met een achterwaartse salto. Voor het Australische elftal scoorde ze al 63 keer, waarmee ze het nationale record in handen heeft. Ze won zowel in de Australische als Amerikaanse competitie meerdere keren de gouden topscorersschoen, waarna ze in de winter van 2019-2020 overstapte naar Chelsea.

Sam Kerr is verwikkeld in een kopduel met de Française Aïssatou Tounkara. Beeld AFP

Dat seizoen werd Vivianne Miedema nog topscorer van de Women’s Super League en met haar club Arsenal kampioen. In de jaren daarna nam Kerr het stokje over, twee seizoenen maakte ze gemiddeld net geen doelpunt per wedstrijd. Dit jaar bleef ze steken op twaalf doelpunten in 21 wedstrijden, maar Chelsea werd met haar in de spits wel voor de derde keer op rij kampioen.

Kopsterk

‘Ze is enorm kopsterk’, zegt de Nederlandse international Aniek Nouwen, die bij Chelsea met haar samenspeelt. ‘Met haar hoofd kan ze alles. En ze is ook heel beweeglijk, ze werkt keihard.’ Als Nouwen op de training tegenover haar staat, kan ze geen moment verslappen. ‘Vooral bij het positie kiezen voor de goal, dan is het echt opletten waar ze gaat komen. Daarin maakt ze bijna altijd de juiste beslissingen.’

Toen Kerr voor het eerst op een voetbalveld stond, voelde ze zich juist gedesoriënteerd. Ze kende de regels niet en vroeg zich af waarom niemand de bal naar haar passte. Een jaar daarna ontdekte de latere bondscoach van Australië Alen Stajcic al haar talent. ‘Ze kreeg de bal op haar eigen helft en rende er ongeveer zeventig meter mee voordat ze scoorde’, herinnert hij zich.

Kerr woonde nog bij haar ouders in Perth toen ze in 2009 tegen Italië haar debuut maakte voor het Australische team. Tegen haar ouders zei ze dat ze niet hoefden te komen. Ze dacht dat ze toch op de bank zou zitten, maar ze viel in in de 76ste minuut.

‘Ik heb me nooit gerealiseerd hoe groot dat moment was’, zei ze. Daarbij speelde mee dat vrouwenvoetbal toen nog weinig voorstelde, ze had nooit gedacht dat het haar zoveel zou brengen. Het was toen ondenkbaar dat een voetbalster uit Australië op de cover van voetbalgame Fifa23 zou belanden. Laat staan dat ze haar eigen Lego-figuurtje zou krijgen en de Australische vlag zou dragen bij de kroning van Charles.

Australian Football is ze niettemin nooit uit het oog verloren, ze volgt de sport nog steeds op de voet. Toen een paar geleden bij Chelsea een fan het veld op rende, kreeg hij een enorme beuk van Kerr. In haar eerste sportliefde had ze applaus gekregen, in haar tweede werd ze bestraft met een gele kaart.