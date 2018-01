Zo diep tastte FC Barcelona nooit in de buidel: wie is de kleine tovenaar met het prijskaartje van 160 miljoen?

CV Philippe Coutinho 12 juni 1992

Geboren in Rio de Janeiro



Jeugd

Vasco da Gama, Rio de Janeiro



2008

Gekocht door Inter Milan



2009-2010

Verhuurd aan Vasco da Gama



2011-2012

Verhuurd aan Espanyol



2013

Gekocht door Liverpool voor 13 miljoen euro



2017

Gekocht door FC Barcelona voor 160 miljoen euro

Coutinho groeide de afgelopen vier jaar bij Liverpool uit tot de grote publiekslieveling. Als aanvallende middenvelder met een feilloze steekpass, maar ook als scorende buitenspeler. In de vier jaar dat hij bij Liverpool speelde, was Coutinho betrokken bij 97 goals - in 201 wedstrijden scoorde hij 54 keer zelf, 43 keer gaf hij een assist. In zijn laatste twintig officiële wedstrijden voor Liverpool was hij bij evenzoveel doelpunten van zijn ploeg direct betrokken: 12 goals en 8 assists.



'We hebben er alles aan gedaan hem op andere gedachten te brengen, maar het is zijn droom om in Barcelona te spelen', verontschuldigde Liverpool-trainer Jürgen Klopp zich na de bekendmaking van de transfer. Afgelopen zomer wist de Engelse club, tot ongenoegen van Coutinho zelf, nog een bod van Barcelona af te slaan. Maar Liverpool kon het astronomische bedrag van 160 miljoen niet weigeren. Zeker niet nu net de Nederlandse verdediger Virgil van Dijk voor 84 miljoen werd overgenomen van Southampton.



Het talent van Coutinho (1 meter 71) werd al op jonge leeftijd opgemerkt door de scouts van Vasco da Gama, de club uit zijn geboorteplaats Rio de Janeiro waar ook Romario zijn carrière begon. Als jongetje van 8 jaar werd hij gescout door de jeugdopleiding. Als 16-jarige tekende Coutinho, de zoon van een architect, een contract met Inter Milan. Daar kwam hij uiteindelijk nooit helemaal tot zijn recht. Hij werd onder andere weer terug verhuurd aan Vasco da Gama en aan Espanyol.



