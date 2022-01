Ziyech verslaat het Tottenham van Bergwijn met een wondergoal

Beeld uit Chelsea - Spurs. Beeld AP

Het was enkele minuten na rust toen Ziyech net buiten het strafschopgebied de bal kreeg van Callum Hudson-Odoi, zijn beste maatje bij Chelsea. Een ploeggenoot ging, achter hem langs, buitenom. Wilde de bal. Maar de oud-Ajacied had andere plannen. Hij legde de bal voor zijn fluwelen linkervoet en draaide de bal achter Hugo Lloris, in de kruising. Doelpunt van de maand, minimaal. Even later scoorde Ziyech bijna de 2-0 met een verwoestend schot, maar de Fransman kon toen wel redding brengen. Nipt.

Gedachten gingen terug naar die wilde novemberavond in 2019 toen Ziyech, in het Ajax-shirt, de aandacht van Chelsea op zich vestigde door een vrije trap nabij de cornervlag in hetzelfde doel te draaien. Door Frank Lampard werd hij naar Stamford Bridge gehaald, maar sinds deze manager plaats moest maken voor Thomas Tuchel zit hij vaak op de bank, omdat hij niet goed zou passen in het 3-5-2 systeem met twee opkomende vleugelverdedigers. Nu die twee vleugels geblesseerd zijn, speelt Tuchel 4-3-3, met een plek voor Ziyech als rechtsbuiten.

Zuivere voorzetten en steekpassjes

In de eerste helft had Ziyech zijn waarde bewezen met zuivere voorzetten en steekpassjes. Maar Spurs, dat in de laatste 31 wedstrijden in het stadion van Chelsea maar een keer wist te winnen, hield stand en loerde op de counter. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor Steven Bergwijn, die na zijn historische invalbeurt afgelopen woensdag bij Leicester (twee goals in blessuretijd) eindelijk weer een basisplek had gekregen. Met zijn snelheid was hij niet te houden voor de Chelsea-verdedigers. Twee ervan moesten geel pakken om de Amsterdammer te stoppen.

Kort voor rust leidde een van zijn rushes tot een goal van Harry Kane, maar de arbiter oordeelde dat de spits Thiago Silva een duw had gegeven. Het zorgde voor frustratie bij de bezoekers. Ruziënd met Malang Sarr liep Bergwijn naar de tunnel voor de pauze en in het tweede bedrijf kreeg hij het aan de stok met routinier Cesar Azpilicueta. De boze onmacht bij Spurs nam toe nadat uitgerekend Silva de 2-0 binnen kopte. Een vierde verlies dit seizoen tegen Chelsea was een feit, maar een herboren Bergwijn kon het veld met opgeheven hoofd verlaten.

Dat deed hij na een hartelijke omhelzing met de ster van de avond, Hakim Ziyech.