Ziyech steelt de show en leidt attractief Ajax naar winst op Sturm Graz (2-0)

Verwachtingsvol had het Ajax-publiek uitgekeken naar de kennismaking met de nieuwelingen Dusan Tadic en Daley Blind. Maar in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen was het een speler met een vertrekwens die de show stal. Aan de hand van Hakim Ziyech won een aantrekkelijk spelend Ajax in de tweede voorronde van de Champions League van het Oostenrijkse Sturm Graz: 2-0.

Ajax voetbalde zoals het publiek in Amsterdam wil dat de ploeg van Erik ten Hag voetbalt: aanvallend, attractief en dominant. Frenkie de Jong koos achterin vaak voor de diepte- in plaats van de breedtepass. De steekballen van Ziyech waren – met name voor rust – bij vlagen geniaal. Het deed de gevoelstemperatuur in de toch al snikhete Johan Cruijff Arena nog verder oplopen.

Aanvoerder Matthijs de Ligt. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Weinigen in en rondom Amsterdam hadden het de afgelopen weken over het mogelijke vertrek van Ziyech. De Marokkaanse middenvelder werd eind vorig seizoen nog door een deel van de eigen fans uitgefloten. Ditmaal daalde het applaus vanaf de tribunes meermaals op hem neer.

Vaker was de koopdrift van directeur spelerszaken Marc Overmars het onderwerp van gesprek. Na een prijzendroogte van vier jaar draaide hij de spaarpot eindelijk om. In aanloop naar het nieuwe seizoen gaf Overmars al 41,6 miljoen euro uit aan vijf nieuwe spelers (Blind, Tadic, Labyad, Bandé en Schuurs). Een record. Hij wil van Ajax het Bayern München van Nederland maken. De rijkste club van Duitsland domineert de Bundesliga al jaren.

Frenkie de Jong koos achterin vaak voor de diepte- in plaats van de breedtepass. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het heeft er mede voor gezorgd dat het negatieve sentiment na een totaal mislukt seizoen heeft plaatsgemaakt voor optimisme. Op het veld had Ten Hag echter veel bij het oude gelaten. Frenkie de Jong en Carel Eiting startten in de basis. Blind en Tadic – beiden sloten later aan in de voorbereiding – begonnen op de bank. Labyad zat nog een schorsing uit van vorig seizoen. Bandé is voorlopig uitgeschakeld door een kuitbeenbreuk.

De vertrouwde namen toonden hun beste gezicht bij het weerzien met de eigen fans. Ajax stond synoniem voor een team voetballers dat met plezier op het veld stond. Korte combinaties werden afgewisseld met strakke diepe passes door de as van het veld. Prachtig was de actie voorafgaand aan het ietwat gelukkige doelpunt van Ziyech. De middenvelder kapte zijn man fraai uit en zag de bal achter de grabbelende doelman Siebenhandl in het doel belanden. Alsof hij nog maar eens wilde laten zien wat hij allemaal in zijn mars heeft.

25 minuten voor tijd maakte Tadic zijn debuut voor Ajax. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het zorgde voor een optimale sfeer op de tribunes. Tegelijkertijd was de spanning de hele wedstrijd voelbaar. Vers in het geheugen liggen de namen van het kwalitatief armere Rapid Wien, FK Rostov en Nice. Ploegen die Ajax de laatste jaren de voet dwarszetten op weg naar het miljoenenbal. Dit seizoen zijn de doelen duidelijk: de landstitel en minimaal de groepsfase van de Europa League.

25 minuten voor tijd maakte Tadic zijn debuut voor Ajax. Hij ging achter spits Huntelaar spelen en verving Schöne. De Deen had zijn ploeg tien minuten eerder op 2-0 gezet. De middenvelder miste de strafschop die was toegekend nadat Neres was neergehaald. In de rebound scoorde hij toch. In een sfeervolle Arena maakte ook Blind een paar minuten voor tijd zijn rentree.

Ajax verschafte zich een goede uitgangspositie voor de return volgende week tegen de bekerwinnaar uit Oostenrijk. Rekent de ploeg van Ten Hag af met de stugge, doch matige tegenstander, dan is het in ieder geval verzekerd van de groepsfase van de Europa League mocht de Champions League in de derde voorronde of play-offs een brug te ver blijken.