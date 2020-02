Ziyech naar Chelsea: zal hij de Premier League veroveren?

Hakim Ziyech en Quincy Promes. Beeld REUTERS

Na het seizoen verhuist de Ajacied voor 40- tot maximaal 44 miljoen euro naar Chelsea, zo werd donderdag officieel bekend. In een bericht vol superlatieven stelt Chelsea hem voor aan de supporters, die hem al zagen schitteren bij Ajax in de Champions League. Op de site gaat het over een linksbenige aanvaller die zich comfortabel voelt vanaf de rechterflank. En: ‘Hij is technisch in staat tot zeer moeilijke passes, om compacte defensies af te breken.’

Noem een vergelijkbare speler in de Premier League en de naam van Riyad Mahrez valt, linkspoot van Manchester City. De twee voetballen voor de nationale ploegen van Algerije en Marokko (Ziyech), al zijn ze geboren in Frankrijk en Nederland. Mahrez is geregeld reserve bij City, waar trainer Pep Guardiola tal van sterren tot zijn beschikking heeft.

Guardiola rouleert meer dan zijn collega bij Chelsea Frank Lampard, met zijn jonge elftal in opbouw. Chelsea verwezenlijkte in de laatste twee transferperiodes een transferoverschot van 205 miljoen euro, meer dan welke club ook in Europa. Ziyech kan zich ontwikkelen tot dragende speler, zwervend vanaf rechts of vanuit het centrum.

De spelmaker is beter en rijper dan Memphis Depay, Davy Klaassen en Vincent Janssen waren toen ze in Engeland gingen voetballen. Slagen in de Premier League is geen vanzelfsprekendheid, door de intensiteit van de competitie en de concurrentie. Fysiek en mentaal is de Premier League een slijtageslag. Voor Ziyech spreekt dat hij moeiteloos overeind bleef in de Champions League, waarbij zijn frêle gestalte hem eerder hielp dan hinderde.

Wervelende pass

Ogenschijnlijk is hij ‘een koopje’, met unieke capaciteiten in het huidige voetbal: een wervelende pass, creativiteit, verrukkelijke techniek, oog voor diepte en scorend vermogen. Tegenover balverlies vanwege risico staat rendement vanwege risico. Depay, Klaassen en Janssen verlieten Engeland na mislukte avonturen bij Manchester United, Everton en Tottenham Hotspur. Ze zijn andere types, destijds jonger bovendien. Ziyech is al 27 als hij zich meldt bij Chelsea, dat vierde staat in de Premier League en in de laatste zestien van de Champions League Bayern ontmoet.

Ziyech bewandelde de bijna ouderwetse, geleidelijke weg van opbouw van zijn loopbaan. Heerenveen, FC Twente, Ajax. Zijn cijfers in de competitie dit seizoen: 6 goals en 12 assists, waarmee hij vierde is op de lijst van waardevolste spelers. Hij schiet vaak en graag, en lang niet altijd raak.

De publieksspeler vertrekt als meneer, hetgeen de slagingskans vergroot. Hij komt ‘groot’ binnen in Londen. Hij overwon wantrouwen en kritiek. Twee seizoenen geleden kreeg hij nog een duw van een supporter, na weer een mislukt jaar met Ajax. En nu huilen ze in Amsterdam van verdriet, omdat ze beseffen welk een symbool van aanvalsvoetbal vertrekt, en hoe moeilijk het zal zijn hem te vervangen. Calvin Stengs en Mo Ihattaren zijn logische opvolgers, maar die voetballen bij de rivalen AZ en PSV.

Ziyech was sinds zijn entree in de eredivisie in 2012 betrokken bij 166 doelpunten (79 doelpunten, 87 assists), waarmee hij ruimschoots eerste is. Dat zegt niet alles, omdat hij langer dan andere uitblinkers in de eredivisie speelde. Daarnaast bewaarde hij zijn mooiste optredens voor Europa, als reclamespot voor zichzelf.

‘Die ga ik kopen’

Het is 5 november 2019 als Ajax tegen Chelsea voetbalt op Stamford Bridge. Negentiende minuut: Ziyech slingert de bal van rechts het strafschopgebied in, achteloos, over en langs lichamen. Quincy Promes weet wanneer hij moet lopen; 1-2. In de 35ste minuut neemt Ziyech een vrije trap, in de buurt van de hoekschopvlag. Geweldige curve. De bal stuit via de paal en het hoofd van doelman Kepa in het doel. Ziyech kijkt uitdagend in de camera. Op de bank trekt Lampard een typisch gezicht, een mengeling van wanhoop en bewondering. Later uit te leggen als: ‘Die ga ik kopen.’

Uitgerekend Chelsea blijft Ajax voor in de groep, mede door de wonderlijke arbitrage, waardoor de tussenstand 1-4 verloren gaat. Cynisch gesteld: Chelsea verdient extra geld om Ziyech te kopen. Die passt de bal ook in de thuiswedstrijd op Ziyechiaanse wijze naar Promes. Doelpunt afgekeurd. Buitenspel, naar het schijnt.

Ziyech is een persoonlijkheid waarnaar het voetbal snakt. In het stadion van Lille drukt hij een ventje dat het veld op rent aan de borst. Kinderen nemen alleen risico voor grootheden. Journalisten loopt hij meestal straal voorbij, op een enkeling na die hij omhelst.

Hij wilde alleen naar een club die hem bekoorde, waar hij iets kan toevoegen. Chelsea is van de Rus Roman Abramovitsj, al trekt de steenrijke eigenaar zich steeds verder terug. Bovendien mocht Chelsea een tijdje geen spelers kopen, als gevolg van een straf van de Uefa. De opleiding in Cobham brengt talenten voort als James, Tomori, Loftus-Cheek, Mount, Abraham en Gilmour. Tussen die jeugd zal Ziyech passen, als frêle regisseur van het jongerentoneel.