Ziyech en Promes zijn het duo met de meeste aanvallende chemie in de Eredivisie

Ziyech en Promes. Beeld BSR Agency

SciSports, een van oorsprong Nederlands bedrijf dat een koortsachtig snelle internationale groei doormaakt de laatste jaren, presenteert het onderzoek volgende week tijdens een conferentie in Boston. De Volkskrant krijgt alvast een inkijkje. In het rekenmodel, bedoeld om de impact van duo’s op de prestaties van een team te meten, zijn niet alleen passes opgenomen van Ziyech op Promes, maar alle acties van het duo.

In elke wedstrijd zijn in totaal ongeveer 1.600 acties te bewonderen. Elke pass van de een naar de ander, waarbij Ziyech meestal de aangever is, is geanalyseerd en op waarde berekend, met als uitgangspunt hoe die pass de kans op een doelpunt vergroot. Uiteindelijk rolt uit het totaal van onderlinge passes een cijfer, dat voor dit stuk verder niet zo belangrijk is omdat het zonder uitleg van de rekenmethode niet zo veel zegt.

Doel van het model is de waarde van een pass te bepalen, zonder dat die pass meteen een doelpunt oplevert. Vaak is het simpel: analisten kijken naar assists en doelpunten. SciSports vindt dat te eendimensionaal geredeneerd. Het is zonde en onterecht als een prachtige pass geen waardering krijgt, omdat de ontvanger de bal niet weet te promoveren tot doelpunt.

Om in Europese sferen te blijven, nu Ajax en AZ donderdag in de Europa League spelen tegen Getafe (Ajax, thuis, eerste wedstrijd 2-0 verloren) en LASK Linz (AZ, uit, 1-1): op de derde plaats van de nationale lijst staan Calvin Stengs en Myron Boadu van AZ, die weer afhankelijk zijn van hun belangrijkste aangever, de Noor Fredrik Midtsjø. Saillant is dat Ajax sinds de winterstop aanmerkelijk minder presteert dan voorheen, toen de chemie tussen Ziyech en Promes geregeld breed werd uitgemeten in de pers. De een wist precies wanneer en hoe hij de bal moest geven, de ander bewoog op het goede moment en scoorde. En dat waren dan alleen de doelpunten.

Myron Boadu en Calvin Stengs. Beeld -

De terugval is deels te verklaren uit het ontbreken van de twee, of één van de twee. Daaronder lijdt ook het spel van aanvoerder Dusan Tadic, want hij geldt als belangrijkste aangever voor Ziyech, die drie keer in de top voorkomt. Op één met Promes, op twee met Donny van de Beek, op vier met Dusan Tadic. Het duo Stengs/Boadu van AZ is de laatste weken iets minder op dreef, maar wel intact. Mogelijk is dat ook van beslissende invloed zondag, als koploper Ajax nummer 2 AZ ontvangt. Ook in de verloren Europese wedstrijd tegen Getafe liep Tadic verloren rond. Ziyech speelde wel maar was niet voldoende hersteld van een spierblessure. Promes ontbrak. Donderdag is het min of meer andersom: Ziyech ontbreekt, Promes keert terug in de selectie.

Uit het onderzoek blijkt de waarde van zogenoemde dynamische duo’s. Scouts kijken bij hun werk vaak vooral naar de specifieke kwaliteiten van een speler, maar hoe goed passen voetballers bij elkaar? SciSports, dat met tal van clubs en bonden een overeenkomst sloot, richtte zich voorheen op individuele prestaties, maar breidt de dienst uit naar samenhang tussen spelers.

Een aanleiding voor die werkwijze is de aankoop door Liverpool van Andy Carroll en Luis Suarez in de winterstop van 2010-2011. Terwijl Carroll nauwelijks presteerde, mede omdat het spel van Liverpool niet was afgestemd op voorzitten naar een lange, sterke spits, was Suarez vrijwel meteen succesvol. Vooral omdat hij goed bij de andere spelers paste.

De hoogst gemeten chemie was die tussen Mo Salah en Roberto Firmino bij Liverpool, in de Champions League van het seizoen 2017-2018, het jaar waarin Liverpool de finale verloor van Real Madrid. De Duitser Mesut Özil leed onder het vertrek van Alexis Sanchez bij Arsenal in 2018, want de twee hadden een uitstekende band.

Het bedrijf bestudeerde cumulatief gezien 361 seizoenen in 106 competities. Ruim 106 duizend wedstrijden van 2154 teams, met 38.447 spelers. De rekenmethode is gebaseerd op de dynamiek van het basketbal. Elke actie heeft impact op het team, zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht.

SciSports heeft ook geprobeerd te voorspellen bij welke club een speler het best zou passen. Bij Ziyech komt toekomstig werkgever Chelsea dan pas op de tweede plaats. Volgens de rekenmodellen had Ziyech het best naar Bayern München kunnen gaan, om daar vanaf de rechterflank in de aanval te spelen.

Andere goede duo’s in de Nederlandse competitie: het inmiddels ontmantelde koppel Donyell Malen (geblesseerd) – Steven Bergwijn (vertrokken naar Tottenham Hotspur), Joey Veerman met Mitchell van Bergen (Heerenveen), Sean Klaiber en Gyrano Kerk (FC Utrecht) en Silvester van der Water met Cyriel Dessers (Heracles).