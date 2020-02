Zion Williamson, een spectaculaire dunker van 129 kilo die zeldzaam hoog springt

Met zijn imposante lichaam, zijn explosiviteit en een verrassende fijnzinnigheid is Zion Williamson de sensatie van de NBA.

Zijn ouders noemden hem Zion, naar de berg in Jeruzalem. ‘Geef hem een speciale naam’, adviseerde zijn oma, die een grote toekomst voor het kind voorspelde. De vrouw kreeg gelijk: Zion Williamson werd een basketballer zoals de NBA die nog nooit zag.

De eerstejaars uit South Carolina, 19 jaar, speelde dit seizoen nog maar twaalf wedstrijden voor de New Orleans Pelicans, maar nu al lijkt hij de opwinding die hem al jaren omringde te rechtvaardigen. Met ruim 22 punten gemiddeld en een paar wedstrijden waarin hij de dertig punten passeerde, kan Williamson zich meten met de beste rookies uit de geschiedenis van de NBA.

De combinatie van zijn imposante lichaam, zijn explosiviteit en een verrassende fijnzinnigheid maken hem een speler van wie een blauwdruk nog niet bestond. Slechts twee basketballers in de Amerikaanse competitie zijn zwaarder: Boban Marjanovic en Tacko Fall. Beiden zijn reuzen van meer dan 2.20 meter.

Williamson tikt met zijn vierkante kapsel, geïmporteerd uit de jaren negentig, net de twee meter aan, maar compenseert dat met het fysiek van een mastodont. Waar het de meeste debutanten aan spierkracht ontbreekt, zet hij de grootste, volwassen mannen opzij alsof ze er niet staan.

Opvallend is zijn sprongkracht. Tijdens zijn ene jaar aan de universiteit van Duke kwam hij bij een test ruim 114 centimeter van de grond. Williamson lanceert zichzelf met verrassend gemak: de Boeing 747 uit South Carolina stijgt op met de snelheid van een straaljager. De hoogte die Williamson met zijn sprongen bereikt, geeft hem de gelegenheid de bal met kracht door de ring te slaan.

Kromgetrokken

Bij het onlangs gehouden All Star-weekend, waarin de beste spelers uit de NBA samenkomen, hing hij tijdens een demonstratiewedstrijd voor eerste- en tweedejaars spelers met zijn 129 kilo aan de ring na een spectaculaire dunk. In de rust moest de basket worden gerepareerd: Williamson had het ding kromgetrokken.

Op zijn 5de begon hij met basketballen. Zion speelde tegen jongens van 9 jaar, omdat zijn leeftijdsgenootjes hem geen tegenstand konden bieden. Vaak was hij alsnog de sterkste van het veld. Ook later, tijdens wedstrijden van zijn middelbare school in Spartanburg, South Carolina, was het contrast groot met zijn veel kleinere tegenstanders. Zonder genade dunkte Williamson er met grote creativiteit op los.

In de lucht haalde hij de bal tussen zijn benen door. Andere keren maakte hij een pirouette. Door de filmpjes die vloggers van hem maakten, zogeheten mixtapes, werd Williamson een landelijke sensatie. De gymzalen waar hij speelde, moesten door de massale belangstelling vaak door politieagenten worden beveiligd.

Vorig jaar kozen de New Orleans Pelicans, een team dat nooit veel succes kende, Williamson als eerste bij de jaarlijkse draft, het proces waarbij clubs jonge spelers bij universiteiten of uit het buitenland ophalen. New Orleans zou zijn grootste sterspeler, Anthony Davis, even later verliezen aan de Los Angeles Lakers, maar met Williamson was zijn opvolger in huis.

Het Zion Effect was vrijwel meteen merkbaar: prijzen voor seizoenskaarten schoten met honderden dollars omhoog, de NBA programmeerde liefst dertig wedstrijden van de Pelicans op nationale televisie. Een seizoen eerder waren dat er dertien.

Sportkledinglijn

Op LeBron James, Stephen Curry en Kevin Durant na verdient Williamson van alle spelers in de NBA het meeste geld aan sponsordeals. Afgelopen zomer tekende hij een contract bij de sportkledinglijn van Michael Jordan: in zeven jaar krijgt hij 75 miljoen dollar uitbetaald.

Alleen James kreeg met 90 miljoen meer toen hij in 2003 zijn handtekening zette onder een contract met Nike. Zonder een wedstrijd in de NBA te spelen, had Williamson zijn financiële toekomst veiliggesteld.

Pas vorige maand maakte hij zijn debuut in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Door een knieblessure moest hij de eerste maanden van het seizoen missen. Het is het enige vraagteken rondom Williamson: zal zijn lichaam het houden? Het fysiek waaraan hij zijn krachten ontleent, zou tegelijk zijn achilleshiel zijn.

Sceptici onder de basketbalvolgers denken dat zijn gewicht, gecombineerd met zijn explosiviteit en een NBA-seizoen van minimaal 82 wedstrijden, een garantie is voor overbelasting. Vorig jaar, tijdens zijn eerste en enige seizoen aan de universiteit van Duke, raakte Williamson geblesseerd nadat zijn voet bij het afremmen door de neus van zijn schoen was geschoten.

Nieuwe manier

Bij de Pelicans zijn ze voorzichtig met de jonge sterspeler. De club nam preventieve maatregelen. Grote delen van de wedstrijden blijft Williamson op de bank. Specialisten leerden hem een nieuwe manier van lopen, met zijn knieën minder naar binnen gekeerd. Volgens sommigen zou hij na een dunk langer aan de ring moeten blijven hangen om het risico van de afsprong te verlagen.

Blijft hij fit, dan staat er geen maat op de potentie van Zion Williamson. ‘Dit is nog maar het oppervlak’, sprak zijn coach Alvin Gentry nadat zijn pupil eerder deze maand 31 punten had genoteerd tegen de Portland Trailblazers. Zelf toonde Williamson zich verrast over zijn start in de NBA. ‘Ik wist dat ik wat teweeg kon brengen, maar dit had ik niet verwacht. Ik wilde het vooral niet verprutsen.’

Zijn teamgenoot Josh Hart noemde het ‘eng’ om te zien hoe goed Williamson op zijn 19de al blijkt te zijn. ‘Zion gaat een probleem worden in deze competitie.’