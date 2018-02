Zinderend gelijkspel tussen Barcelona en Chelsea in achtste finale Champions League

Moderne klassieker

Willian juicht na zijn doelpunt. © AFP Achtste finales Chelsea - Barcelona 1-1

Bayern München - Besiktas 5-0

Eerder gespeeld: Real Madrid - Paris Saint-Germain 3-1

Porto - Liverpool 0-5

Basel - Manchester City 0-4

Juventus - Tottenham Hotspur 2-2

De 'tweekamp' tussen Chelsea en Barcelona begon in 2000, toen de doelen werden verdedigd door Ed de Goeij en Ruud Hesp. Sindsdien hebben beide ploegen elkander drie keer uitgeschakeld, waarbij Chelsea vier keer heeft gewonnen en de Catalanen drie keer. Memorabel was het treffen in 2009 toen The Blues, op eigen veld, door een late treffer van Iniësta, en een falende Noorse arbiter, de finale misliepen. Een van de grootste teleurstellingen in Guus Hiddinks loopbaan als manager, die avond.



Als underdog was de Engelse landskampioen aan de wedstrijd begonnen. Nog vers in het geheugen liggen de dikke nederlagen tegen Bournemouth en Watford, terwijl Barcelona nog ongeslagen is in La Liga en alleen in de beker heeft verloren van stadgenoot Espanyol. Het zijn twee teams die minder sterk zijn dan de laatste keer dat ze elkaar troffen, in de halve finale van 2012. Barcelona is minder dominant dan tijdens het Guardiola-tijdperk en Chelsea mist de sterke as van toen: Terry - Lampard - Drogba. Een tekst op een spandoek van de Chelsea-fans sprak boekdelen: 'Drogba legend'.



Antonio Conte had de lange spitsen Morata en Giroud op de bank gelaten. In plaats daarvan begon hij met een snel, beweeglijk aanvalstrio: Hazard, Pedro en Willian, drie spelers die iets te bewijzen hadden. Voor de kleine Belg was dit een wedstrijd waar veel op het spel stond. In de Premier League is hij een grote ster, maar op Europees niveau staat hij nog in de schaduw van Messi met wie hij zo vaak is vergeleken. Oud-Barcelona speler Pedro wilde het ongelijk bewijzen van zijn oude club en de sympathieke Braziliaan dat van Conte, die hem dit seizoen maar wat vaak op de bank heeft gehouden.