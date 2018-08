Zilveren plak brengt Femke Heemskerk in extase

Medaille nummer 200 uit de Europese prijzenkast van het Nederlandse zwemmen was woensdagavond voor een trouwe aanhanger van de sport. Femke Heemskerk, in september wordt ze 31, zwom een van de beste 100-meterraces uit haar lange zwemleven en veroverde, achter de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström, het zilver.

Zelden werd de Nederlandse uitgelatener aangetroffen in het zwembad. Een uur na haar zilveren 100 was ze bovendien de motor van de Nederlandse gemengde vrije-slagploeg die ook zilver won. Voor de jonge zwemmers Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg was dat een feest, voor Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk was het een gang naar de kantoortuin. Zij zwemmen al extreem lang, dertien en veertien seniorjaren. Zij winnen kasten dan wel lades vol medailles. Voor Heemskerk, de beste zwemster van Nederland in Glasgow, waren het woensdag haar dertiende en veertiende medaille op een EK langebaan. De verdeling: twee goud, acht zilver en vier brons.

Wie haar erelijst doorloopt, duizelt het. De zwemster met de gepolijste techniek heeft 44 internationale medailles achter de naam, gescoord in 28 toernooien. Van het haast intieme EK kortebaan tot de megalomane olympische zwemtoernooien.

Na medaille 200 en 201 uit de Nederlandse zwemgeschiedenis (sinds 1926) werd Heemskerk gevraagd of zij het besluit al heeft genomen over de verlenging van haar carrière tot en met de Spelen van Tokio 2020, dan haar vierde olympische optreden. Het was of iemand naar haar pincode vroeg. Ze zei dat ze er geen antwoord op kon geven. ‘Mijn hoofd staat nog steeds niet op de stand nadenken’, sprak zij, na wedstrijddag zes. Heemskerk zit, zoals dat heet, echt in de tunnel.

Heemskerk vertelde nog eens, met gearticuleerde woorden, van hoe ver zij was gekomen sinds 2016, het jaar waarin zij kapot werd getraind in Frankrijk. Ze deed dat voor de laatste keer. ‘Want jullie kunnen niet stoppen met daarover te schrijven.’

Richting oud niveau

Het grote herstel, aan de hand van de vertrouwde coach Marcel Wouda, vordert intussen met rasse schreden. ‘Vorig jaar kwam ik niet onder de 54 seconden op de 100 meter vrije slag. Jezus, hoe kom ik ooit weer bij de 52 in de buurt, dacht ik.’

De 53,35 uit het hoofdnummer van de EK was een stap richting aloud niveau, dat van 2015, haar topjaar met een Nederlands record van 52,69. ‘Ik bleef smal zwemmen, niet draaien met het lichaam, maar vlak. Ik had de juiste baan, 5. Naar het keerpunt zag ik Sjöström niet, op de terugweg wel. Dan kun je jagen.’

Waarna ze vertelde van de laatste veranderingen waar ze zo van geniet. Het opkomen langs een spectaculaire vlammenzee. ‘Dat voelt lekker warm. Want het is best koud.’ Dat laatste legde de zwemster uit: ‘Ik doe nu twee warming-ups. Eerst een uur van tevoren. Dan nog eens twintig minuten voor de wedstrijd. Ik houd mijn pak dan aan. Dan heb je dus een nat pak. Daarvoor trek ik die winterjas aan. Om warm te blijven.’

De routinier lijkt nog lang niet klaar met het altijd weer veranderende topsportleven.