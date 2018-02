Zilver voor Roest op 1500 meter, vijf maanden na zijn botsing met een tractor

Dat Roest een groot talent is, is onder schaatsers en trainers bekend. Als junior reed hij op de lange afstanden snellere tijden dan Sven Kramer op dezelfde leeftijd. Een paar jaar later is hij de ploeggenoot van diezelfde Kramer. Toch kwam zijn prestatie in Gangneung als een verrassing, want aan het begin van de schaatswinter verkeerde Roest in slechte vorm.