Zilver voor Anne Terpstra bij cross-country op WK mountainbike

Anne Terpstra wint zilver. Voor het eerst staat een Nederlandse vrouw op het podium bij het WK Mountainbiken. Beeld EPA

Voor de gedoodverfde winnaar, de Franse Pauline Ferrand-Prévot, liep de wedstrijd uit op een deceptie. De wereldkampioen van vorig jaar ging weliswaar furieus van start en lag na de eerste van vijf ronden een straatlengte voor op de rest, toch eindigde ze als zesde op het uitdagende parcours in het Italiaanse Val di Sole.

Terpstra bouwde haar zilveren race in haar eigen tempo geduldig op. Na op flinke afstand te hebben gereden van de koplopers kwam ze in een groepje terecht dat voor het brons leek te gaan vechten. Voor hen had net op dat moment Richards afstand genomen van Ferrand-Prévot waarmee goud en zilver leek te zijn verdeeld.

Maar de Franse alleskunner die het in 2015 presteerde tegelijk wereldkampioen te zijn in het veldrijden, op de weg en in het mountainbiken, bleek met haar opening toch te veel energie te hebben verspeeld. Terpstra maakte zich los van haar groep, reed beheerst naar Ferrand-Prévot toe en passeerde haar. Ook nog Richards achterhalen en de wereldtitel binnenslepen, dat zat er geen moment in voor Terpstra.

Achter haar werd landgenoot Anne Tauber knap achtste, Sophie von Berswordt 15de, oud wereldkampioen veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado legde beslag op de 39ste plaats en in het deelnemersveld van 63 eindigde Lotte Koopmans als 44ste.

Anne Terpstra. Beeld EPA

Terpstra, vijfvoudig nationaal kampioen op de mountainbike, is de eerste Nederlandse die op het podium staat bij een WK dat sinds 1990 wordt gereden. Twee weken geleden veroverde ze ook het zilver op het Europees kampioenschap achter Ferrand-Prévot en voor Tauber die het brons pakte.

In Tokio eindigde Terpstra in de olympische wedstrijd als vijfde. Richards, die in Tokio zevende werd, is de eerste Britse die een regenboogtrui verovert in het mountainbike. Haar landgenoot Tom Pidcock werd in Tokio op ongenaakbare wijze olympisch kampioen. Op het moment dat de mannenwedstrijd in Italië werd afgewerkt, reed hij naar een vierde plaats in de veertiende van de Ronde van Spanje.

De afwezigheid van de Britse gouden medaillewinnaar bleek goed nieuws voor de 38-jarige Zwitser Nino Schurter, die bij de mannen maar liefst voor de negende keer wereldkampioen werd in de cross-country, het koningsnummer van elk WK mountainbike. Milan Vader, de enige Nederlandse troef na het wegens rugklachten wegvallen van Mathieu van der Poel, eindigde als tiende. Die tegenvallende klassering kwam voor een groot deel op het conto van een schakelfout die de 25-jarige Zeeuw maakte in de eerste meters van de wedstrijd.