Zilver voelt voor schaatsster Irene Schouten toch ook als een kleine overwinning

De top-3 van de 3.000 meter tijdens de WK afstanden verlaat het podium, met Irene Schouten als laatste. Beeld Klaas Jan van der Weij

Ruim een jaar na het grootste succes in haar sportieve carrière voelt Irene Schouten (33) weer iets. Ze voelt pijn, ze voelt opluchting, ze voelt zich blij en ze baalt. Kortom: alles voelt dubbel. Ze houdt niet van de tweede plek op het podium, de plaats waartoe ze deze avond na de 3.000 meter op de WK veroordeeld is. Maar ze voelt wel de progressie die ze sinds kort eindelijk weer maakt. En dat stemt tevreden.

Schouten is niet meer de beste van de wereld. Die titel komt Ragne Wiklund toe, de 22-jarige eerste Noorse wereldkampioene op de 3.000 meter. Na een droomseizoen waarin Schouten drie olympische titels won en zo koningin van de Spelen werd, volgde een jaar dat ze omschrijft met een scheldwoord van drie letters. ‘Maar ook een jaar waarin ik veel heb geleerd.’

Een paar maanden geleden stak Irene Schouten haar vinger in de lucht. Dat was ook hier in Thialf, tijdens de wereldbekerwedstrijd, ze had net haar eigen baanrecord verbeterd. Ze moest blij zijn, juichen, wist ze. Dat hoorde. Haar vinger ging de lucht in, maar eigenlijk voelde ze niks.

In die periode die uiteindelijk maanden duurde voelde ze zich afgestompt. Eind december vertelde ze tijdens de NK afstanden huilend over haar worsteling. Olympisch kampioen worden brengt niet alleen vreugde mee, ook extra verwachting en verplichtingen. Alles was haar teveel.

‘Ik kan alles aan’

Ik kan alles aan, dacht Schouten juist altijd. Toen haar coach Jillert Anema voor de aanvang van dit seizoen tegen haar zei: ‘Irene, dit wordt een moeilijk jaar, doe rustig aan en neem anders drie maanden rust’, bleef ze bij haar eigen plan. Nadat haar sponsor Zaanlander zei: ‘Als je later wil beginnen, is dat geen probleem’, antwoordde Schouten volgens de overtuiging die ze altijd heeft. Volgens het geloof dat zij, dochter van een Noord-Hollandse tulpenkweker op jonge leeftijd mee kreeg: ‘Ik kan alles aan.’

Dat kón ze ook. Nooit was de druk groter dan een jaar geleden in Beijing, toen ze haar favorietenrol waarmaakte. Hard werken zit in haar bloed. Geen vrouw fietst zoveel kilometers als zij. Of rijdt zo makkelijk met de mannen mee, zo vertelde haar broer Simon nog in het olympisch jaar. Dat was waarom zij drie keer olympisch goud won, op de 3.000 en 5.000 meter en op de massastart. Maar ook Schouten kent haar limiet.

Ze speelde toneel, vertelde ze. Maandenlang deed ze alsof het goed ging, maar was ze eigenlijk moe. En voelde ze niks. Wel kreeg ze huilbuien, vond ze het lastig met mensen te praten en alles wat ze deed ging met tegenzin. Schaatsen, haar grote passie, werd vervelend. ‘Dat is leuk als het goed gaat.’

Niet happy

Even rusten was niet voldoende om op te laden. Tijdens een fietsrit zei een vriend van haar: ‘Ben je nu heel gelukkig?’ En zij moest antwoorden dat ze niet ongelukkig was, maar ook niet vrolijk. ‘Dat is best wel raar, hè?’, zei hij toen. ‘Ben je drievoudig olympisch kampioen en voel je je niet happy. Terwijl je je toen je 17 was en een marathon won geweldig voelde.’

De afgelopen weken deed ze niks anders dan eten, trainen en slapen. Ze meldde zich af voor wereldbekerwedstrijden in Polen, bleef langer natafelen thuis. Interviewverzoeken, sponsorverplichtingen, afspreken met vriendinnen, alles liet ze aan zich voorbijgaan. Daar kwamen het kijken van series en s

udoku-puzzels voor terug. ‘Ik heb gewoon te veel gedaan en te veel van mezelf gevraagd.’

Ze ontving berichten van andere olympisch kampioene als Kjeld Nuis, Gianni Romme, Sven Kramer en Jochem Uytdehaage. Zij herkennen zich in haar gevoel. ‘Het is moeilijk uit te leggen aan de buitenwereld, dus dat zij het snapten deed mij heel goed.’

Gevoel is terug

Na vier rustige weken schaatst ze weer met plezier. Maar ze is niet, zoals zij dat omschrijft: ‘in super-supervorm’. In supervorm had ze Wiklund verslagen, denkt ze. Dat haar tijd van 3.57,40 niet genoeg is, weet ze direct als ze de streep passeert. Nog voordat de Noorse tot 3.56,86 komt.

Om écht blij te zijn, moet je diepe dalen meemaken, is haar overtuiging nu. Haar vlakke race in Thialf is niet voldoende voor de winst. Al heeft ze de komende dagen nog drie kansen om goud te winnen: ze doet nog mee aan de 5.000 meter, de massastart en de ploegenachtervolging. Maar dat is later, nu overheerst het verlies. ‘Deels is het voor een topsporter een goede eigenschap dat ik niet tegen mijn verlies kan, maar deels is het ook vervelend’, zegt ze in de catacomben van de ijsbaan.

Ze raakt vanavond iets kwijt, Schouten is niet meer de beste van de wereld. Maar het gevoel is weer terug.