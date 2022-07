Zilver en een nationaal record voor estafetteteam, dat goud binnen handbereik had

Femke Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen vieren op de WK atletiek hun tweede plaats op de 4x400 meter gemengd estafette. Beeld ANP

Het scheelde weinig of Femke Bol had op de openingsdag van de WK atletiek meteen een wereldtitel binnengesleept. Als slotloopster in de finale van de gemengde 4x400 meter stormde ze als een razende af op de lopers voor haar. ‘Ineens dacht ik: ik kan Amerika hebben en ook nog even dat ik de Dominicaanse Republiek ook zou pakken.’

Uiteindelijk hield Fiordaliza Cofil van de Dominicaanse Republiek 0,08 seconden over op Bol, die finishte in 3.09,90. Dat was een nationaal record op het onderdeel dat pas voor de tweede keer op het programma staat bij de WK. Vorige zomer in Tokio, toen de gemengde estafette voor het eerst op het olympische programma stond, eindigde Nederland als vierde.

WK-atletiek: finales in de nacht De meeste finales van de WK atletiek in Eugene, Oregon, beginnen midden in de Nederlandse nacht. Uitzondering daarop is de 10.000 meter bij de vrouwen, waarop olympisch kampioene Sifan Hassan in actie komt. Zij start zaterdagavond om 21.20 uur. Een paar uur later, vanaf 3.25 uur, staat Jessica Schilder in de finale kogelstoten. Zij bereikte die vrijdag met een stoot van 19,16 meter.

Met zilver en een nationaal record konden de lopers niet meer dan tevreden zijn, vonden ze. Ze hadden bovendien het team van de VS, dat tot 3.10,16 kwam, in eigen huis verslagen. En dat terwijl de Amerikanen lang fier aan de leiding gingen. Bol glunderde. ‘Direct na afloop dacht ik: hoe kan ik nou nog als tweede over de streep komen?’ Bij het uitkomen van de laatste had ze nog een achterstand van zeker 20 meter.

Net zo blij als Bol was Lieke Klaver. Ingetogener was de vreugde bij Tony van Diepen en Leemarvin Bonevacia. Bij die laatste sloeg zijn humeur bovendien helemaal om toen hij in het gesprek met de pers zijn 400-metertijd van de finale voorgeschoteld kreeg: 46,50 seconden.

Op vrijdagochtend was het nog 44,93 geweest. Dat Nederland toen op een tragere totaaltijd van 3.12,63 uitkwam, was omdat Eveline Saalberg in plaats van Bol als laatste in actie kwam. En omdat zowel Klaver als Van Diepen in de finale zichzelf verbeterden ten opzichte van de ochtend.

Bonevacia: anderhalve seconde vermorst

Voordat hij zijn tijd te zien kreeg, zei Bonevacia dat hij niet was geschrokken van de achterstand die hij opliep ten opzichte van de Amerikaan Elija Godwin, die een flinke voorsprong opbouwde in de eerste ronde. Dat het beter kon, gaf hij wel toe. ‘Ik ga er met de coach nog naar kijken’, zei hij. Toen hij besefte dat hij 1,5 seconde had vermorst in een race die op 0,08 seconden was beslist, betrok zijn gezicht. Hij schrok alsnog.

Van Diepen probeerde hem op te beuren, duwde hem de zilveren medaille onder de neus. Dat eremetaal, al bestaat de medaille in Eugene hoofdzakelijk uit plastic, is echt veel waard, wilde hij ermee zeggen. Er zijn immers niet veel Nederlanders die zich kunnen beroepen op een tweede plek op een WK.

Maar Bonevacia viel stil en zei niet veel meer, terwijl Van Diepen hardop zocht naar logische verklaringen die zijn ploegmaat gerust moesten stellen. Zoals de observatie dat het voor een startloper extra zwaar is om tweemaal op één dag te moeten lopen. Het wegkomen uit stilstand bij de start is explosiever en belastender dan het op tempo geraken na het aannemen van het stokje.

Bol: ‘In topvorm’

Of dat Bonevacia’s lichaam misschien onbewust al wat reserve inbouwde omdat hij op zondag alweer in actie moet komen op de individuele 400 meter. ‘Je lichaam weet automatisch dat je later nog moet knallen en houdt dan vanzelf wat in.’ Van Diepen zelf loopt de 800 meter van woensdag en heeft dus langer om van de estafette te herstellen.

Bol en Klaver kregen van de sfeeromslag bij Bonevacia niet veel mee. Zij waren juist positief verrast door hun rondetijd (49,32 voor Klaver, 48,95 voor Bol) en blikten alweer vrolijk vooruit naar het vervolg van de WK. ‘We zijn in topvorm’, zei Bol, een van de favorieten voor de 400 meter horden. ‘We gaan hier nog wel vaker langskomen.’