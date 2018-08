Zilver en brons voor teams op estafette

De Nederlandse vrouwen hebben bij de EK atletiek de zilveren medaille veroverd op de 4x100-meter-estafette. De titelverdedigers legde het af tegen Groot-Brittannië, dat won in de snelste seizoenstijd: 41,88 seconden.

Nederland werd tweede in 42,15. Bij het uitkomen van de laatste bocht lagen de Nederlandse vrouwen, met Dafne Schippers als startloper, nipt voor de Britten. Maar slotloopster Naomi Sedney was niet opgewassen tegen de furieus wegspurtende Dina Asher-Smith. Die won haar derde gouden medaille: eerder was ze de snelste vrouw op de 100 en 200 meter.

De Nederlandse mannen liepen op de 4x100 meter met 38,03 een ­nationaal record, maar moesten het afleggen tegen de Britten en Turken. De Britten kwamen tot 37,80. De Turken lieten 37,98 noteren. Beide ploegen hadden een Europees kampioen in de gelederen: de Brit Zharnel Hughes is de snelste Europeaan op de 100, de Turk Ramil Gulijev de beste op de 200. De Nederlandse ploeg, onder leiding van Churandy Martina, bestond volledig uit sprinters uit Curaçao.