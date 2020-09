Zijn treffers zijn het bewijs van veelzijdigheid: Ronaldo door de grens van 100

Cristiano Ronaldo viert het scoren van zijn honderdste doelpunt. Beeld AFP

Meer dan een kwartier interlandgoals dus, als de twee juweeltjes zijn toegevoegd door de regie. Een superbe vrije trap, perfect geraakt met de binnenkant van de wreef, en een diagonaal geplaatste bal in de bovenhoek, van even buiten het strafschopgebied: 165 interlands met 101 doelpunten, een record voor een Europeaan. Hij was de vroegere Hongaarse aanvaller Ferenc Puskas (84 goals) allang voorbij.

De doelpuntenkanonnade omspant een interlandloopbaan met een debuut in 2003 en zijn eerste doelpunt tegen Griekenland tijdens het EK van 2004. Ronaldo verklaarde in Zweden blij te zijn met het doorbreken van de grens, en ook om het feit dat hij nog een rol speelt in de verjongde ploeg van de Europees kampioen. Alleen Ali Daei uit Iran scoorde vaker als international, 109 keer. Maar, hoor je er dan bij te zeggen, Daei maakte zijn doelpunten tegen zwakkere tegenstanders dan Ronaldo, die zestien keer scoorde tijdens EK’s en WK’s. Daei trof alleen al acht keer doel tegen tegenstanders als Malediven en Laos.

Cristiano Ronaldo scoort zijn honderdste doelpunt uit een vrije trap. Beeld AFP

Natuurlijk zette Ronaldo zichzelf ook in het zonnetje, met een nog sneller gesneden filmpje en een keur uit zijn doelpunten, gelardeerd met euforisch commentaar. Zijn treffers zijn het bewijs van veelzijdigheid: 59 met rechts, 21 met het hoofd en 21 met links. In elke variant komen doelpunten langs: met het hoofd door zijn geweldige sprongkracht. Een bal achter het standbeen langs tegen Hongarije. Volleys, schoten van afstand, intikkers, een inzet met een bewuste stuit over de keeper van Estland.

Opvallend is dat hij met links bijna net zo goed is als met rechts. Hij twijfelt nooit als de bal voor links ligt. Hup: uithalen. Hij heeft zijn percentage zelfs naar rechts omgebogen. Sterker nog: bij zijn eerste twintig interlanddoelpunten waren acht kopballen en zeven schoten met links. Rechts heeft links mede ingehaald omdat hij zijn vrije trappen (9) en strafschoppen (11) nu eenmaal met rechts neemt.

Zijn gemiddelde per duel is iets meer dan 0,6. Uitstekend, ook in vergelijking met schutters uit andere landen. Miroslav Klose van Duitsland scoorde 71 maal in 137 interlands, een moyenne van iets meer dan een half. Robin van Persie is topschutter aller tijden van Nederland, met 50 goals in 102 interlands (gemiddeld 0,49).