Zijn Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk op tijd fit voor de Tour?

De entourages van de renners houden de moed erin. Geen paniek. De voorbereiding mag dan niet geheel naar wens verlopen, maar het kan natuurlijk nog allemaal helemaal goed komen. Tijd zat. De Tour de France begint pas op zaterdag 6 juli, in Brussel.

Maar toch: het zijn ontegenzeggelijk andere tijden. Kijk voor een vergelijking maar eens naar vorig jaar. Toen drong zich aan de vooravond van de belangrijkste etappekoers in het wielrennen de luxe op van maar liefst drie ijzersterke Nederlandse troeven in Frankrijk. Tom Dumoulin had in de Alpen, fietsend op hoogte na een slopende Giro d’Italia waarin hij tweede was geworden, nieuwe ambitie hervonden; hij beloonde zichzelf drie weken later met de op een na hoogste trede in Parijs. Steven Kruijswijk mikte op de top-5; hij loste zijn belofte met precisie in. Bauke Mollema voelde zich sterk genoeg om het kopmanschap van zijn ploeg Trek-Segafredo te dragen; dat liep wat minder naar wens, na een pijnlijke smak op de kasseien in Noord-Frankrijk kon hij een topklassering wel vergeten.

De werkelijkheid van de aanloop naar de Tour in dit seizoen oogt aanzienlijk wankeler. In hun laatste test in de ambiance van een heuse meerdaagse wedstrijd gaven de nummers twee en vijf in de Tour van 2018 op – het waren juist andere Nederlanders die zich in het Critérium du Dauphiné in de kijker reden met etappezeges, de Ineos-renners Wout Poels en Dylan van Baarle.

Naweeën van val

Dumoulin worstelde er nog altijd met de naweeën van zijn val vorige maand in de buurt van Frascati, een dag later gevolgd door het verlaten van de Giro. Het kraakbeen in de knie speelde op bij zware belasting. Een metalen splintertje irriteerde – afgelopen zondag bleek dat het om een stukje gravel ging. Het is intussen operatief verwijderd. Kruijswijk stapte in de laatste etappe van dezelfde wedstrijd af met maagproblemen. Het snel wisselende weer speelde hem parten. Van 30 graden in de zon tot 5 graden in de plensregen – er waren wel meer deelnemers die er last van hadden. Voor Mollema staat er komende maand als klassementsrenner minder op het spel. Na zijn sterke optreden in de Giro, bereidt hij zich nu in de luwte voor op zijn rol als meesterknecht voor de Australiër Richie Porte.

Met de bezweringen dat er nog niet veel aan de hand is, probeert Sunweb Dumoulin natuurlijk gerust te stellen. Volgens ploegleider Aike Visbeek komt de Tourstart pas in gevaar als het trainingskamp in La Plagne de komende dagen niet de gewenste verbetering oplevert. Voor de camera van de NOS: ‘Je moet gewoon goed kijken wat de risico’s zijn en hoe je zekerheid inbouwt.’ Maandag vertrok Dumoulin naar de Alpen na een goed verlopen testrit in de ochtend. De knie reageerde nauwelijks op de ingreep van een dag eerder. De voorbereiding wordt volgens plan voortgezet, het herstel op de voet gevolgd.

Dat zijn beoogde luitenant in Frankrijk, Sam Oomen, in Italië bij een val een heup brak en voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld omdat hij aan een beknelde liesslagader moet worden geopereerd, was voor de ploeg al evenmin een hobbel van formaat. Wilco Kelderman, van hetzelfde kaliber, is na een gemene schuiver in de Ronde van Catalonië tijdig beschikbaar als vervanger. Hij rijdt zich deze week warm in de Ronde van Zwitserland.

Bravoure

Dumoulin zelf leek de afgelopen week vooral te twijfelen. De stemming wisselde bijna met de dag. Voorafgaand aan de Dauphiné verklaarde hij dat hij zich pas zorgen ging maken als de knieblessure hem tot opgave zou dwingen. Over zijn conditie na een week gedwongen rust, was hij niet tevreden. ‘Als ik de vorm die ik heb, niet kan uitbreiden, dan heeft het voor mij niet zoveel zin.’ Een prominente rol in een vroege aanval in de koers stemde hem weer optimistisch. Zo wilde hij fietsen. Dat was lekker geweest. Na een derde plek in de tijdrit, achter winnaar Wout Van Aert, noemde hij het ‘frustrerend’ dat een zege dit seizoen er maar niet in zat. Op vrijdagmiddag kondigde hij met enig bravoure aan dat hij er bij wijze van ultieme beproeving ‘vol’ in zou gaan, op zaterdag verliet hij de wedstrijd, op weg naar Nederland voor al weer een scan van het geplaagde gewricht. Het was uit voorzorg, beklemtoonde de ploeg.

Team Jumbo-Visma nam het afhaken van Kruijswijk min of meer voor kennisgeving aan. Er is geen noodzaak tot het wijzigen van de planning. De kopman doet even enkele dagen rustig aan in zijn woonplaats Monaco en meldt zich dan in de Alpen voor trainingen en verkenningen van het parcours. Kruijswijk tilde niet zwaar aan de onvoltooide Dauphiné. ‘Verder aanklampen en mezelf leeg rijden tot aan de finish was niet echt zinvol, zeker niet met het oog op de Tour.’ Hij weet ook dat juist de grote ronden hem beter liggen, met een dikwijls sterke derde week als geducht wapen. Wel moet hij het dit jaar stellen zonder de nabijheid van zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic. In 2018 stuwden ze elkaar in de slotfase nog tot grote hoogten.

Dat de reeks geruststellende woorden misschien wel tegen beter weten in worden uitgesproken en vooral bemoedigend zijn bedoeld, is verklaarbaar. Waarom zou je iemand ook de put inpraten? Maar zeker Dumoulin zal beseffen dat met een aanhoudende zoektocht naar de grote vorm en een zeer beperkte hoeveelheid wedstrijdkilometers in de benen de fundamenten voor een sterk optreden in Frankrijk wel akelig bouwvallig ogen.