Zijn de pure stayers Nils van der Poel en Irene Schouten werkelijk te traag voor de wereldtitel allround?

Irene Schouten in actie op de 5.000 meter tijdens de Olympische Winterspelen van Beijing. Beeld ANP

Irene Schouten keek er wel van op toen ze het mailtje opende. De drievoudig olympisch kampioen kreeg de vraag of ze vet wilde laten bevriezen, dat zou haar lichaam strakker maken. ‘Dat is toch raar?’, lacht ze. ‘Ik ben topsporter, blijkbaar zie ik er vadsig uit ofzo.’

Het was het gekste, maar zeker niet het enige verzoek dat ze kreeg na haar succes op de Spelen. Sinds ze terug is wordt ze overspoeld door aanvragen van mensen, bedrijven en organisaties die willen meeliften. ‘Het is wel eens slechter met me geweest. Het is alleen een beetje druk in mijn hoofd.’

Ze is daarom blij dat ze even in Hamar is voor de WK allround en zich weer kan richten op het schaatsen. Maar wat we van haar op dit toernooi kunnen verwachten, ze heeft gen idee. Vorig jaar werd ze tweede op het EK allround in de coronabubbel, daar schaatste ze haar laatste 500 meter. Haar pr stamt uit 2014: 39,73.

‘Ik rijd nu veel snellere rondjes’, zegt ze. ‘Maar ja, die opening. En zelfs als ik een goeie 500 meter rij, kan het nog steeds zo zijn dat Miho Takagi 2 seconden sneller is. Dan is het nog steeds bijna niet haalbaar.’

Patrick Roest

Hoe ver kunnen zij en Nils van der Poel op dit WK komen met hun beroerde sprints? Ook de Zweedse olympische stayerkampioen zal veel verliezen op de korte afstanden, maar de grote favoriet Patrick Roest heeft dit jaar iets te vaak van hem verloren om hem uit te vlakken. ‘Hij weet altijd te verrassen.’

In Beijing won Van der Poel goud op de 5.000 en 10.000 meter, de Nederlander achter hem twee keer zilver. Maar op allround-toernooien domineert Roest al jaren. Bij eerdere toernooien was hij zoveel sneller op de korte afstanden dat hij de afsluitende 10 kilometer min of meer op zijn gemak kon rijden. Van der Poel eindigde in het totaalklassement op ruime afstand. En er zijn alleen maar redenen bij gekomen die dat beeld bevestigen.

De Zweed reed twee keer eerder een WK allround. In 2014 eindigde hij als 17-jarige op de 19de plek, aan de afsluitende 10 kilometer mocht hij niet meedoen. Vier jaar later in het Olympisch Stadion lukte dat wel en won hij de langste afstand ook meteen. Toen was dat nog een verrassing en klom hij naar de zesde plek. Vijf plaatsen na Roest, die zijn eerste van drie wereldtitels won.

De Zweed Nils van der Poel is op weg naar de gouden medaille op de 10.000 meter in Beijing. Beeld ANP

Na een pauze van ruim een jaar, richtte Van der Poel zich volledig op de 5 en 10 kilometer. Het trainingsschema dat hem twee keer goud bracht, openbaarde hij na de Spelen. Zijn recept: uren, uren, uren maken om zijn uithoudingsvermogen te vergroten (en om het vol te houden nam hij vrij in de weekends en beloonde hij zichzelf met ijsjes).

‘Dat monotome programma had ook een prijs’, schrijft hij. ‘In een jaar tijd daalde mijn explosiviteit met 25 procent.’ Blijkbaar was het niet nodig om 25 rondjes van 30,0 te schaatsen, constateert hij droogjes. Maar het is niet handig als je niet al te veel tijd wilt verliezen op de 500 meter.

Van der Poel schrijft ook dat hij best wat meer sprints had kunnen en willen trainen. ‘Daarmee zou ik me als allround schaatser aanzienlijk hebben verbeterd.’ Maar door een bekkenblessure zag hij daar vanaf.

Zo verschijnt Van der Poel dus aan de start van het allroundtoernooi, zonder te hebben getraind op de korte afstanden. Zijn PR op de 500 (37,87) stamt uit 2017, Roest zit daar met 35,74 (2019) ruim 2 seconden onder. Op het EK vorig jaar was het verschil 1,8 seconden. Om dat goed te maken, zou Van der Poel op de 10 kilometer 36 seconden sneller moeten rijden. En dan heeft Roest ook nog een veel snellere 1.500.

‘Maar ik heb dit jaar ook niet heel erg op allround getraind’, countert de Nederlander. ‘Bij mij draaide ook alles om de Spelen.’ De titelverdediger noemt ook de Noor Hallgeir Engebraten als concurrent. De andere Nederlanders, Marcel Bosker en Beau Snellink, zijn outsiders.

Dat hij vorig jaar het EK allround won en Van der Poel op ruime afstand vierde werd, zegt Roest ook niet zoveel. ‘Hij is nu echt een stuk beter, toen won ik de vijf kilometer nog. Nu wordt het moeilijk om daarop tijd te pakken, want totnutoe verlies ik alleen maar van hem.’

Motivatie na de Spelen

Roest blijft op die 5.000 meter nog wel in het spoor. Normaal gesproken zal hij daar de titel niet op verliezen. ‘Maar het zou alleen maar dom zijn om van iemand die twee wereldrecords rijdt te zeggen: ik verwacht niks van ‘m’, zegt Roest. ‘Het is gewoon afwachten wat hij doet en hoe goed hij zelf ook na de Spelen nog is.’

Van der Poel bevestigde deze week dat hij inderdaad na dit seizoen gaat stoppen, zoals hij in Beijing al had voorspeld. Na de Spelen was hij ook al niet meer alleen met schaatsen bezig. Zo reisde hij naar Engeland om een van zijn medailles weg te geven aan de dochter van de in China gevangen Chinees-Zweedse dissident Gui Minhai.

Irene Schouten probeert sinds een paar dagen alle verzoeken naast zich neer te leggen. Ze moet het in Hamar opnemen tegen de Japanse alleskunner Miho Takagi, die op de Spelen goud (1.000 meter) en twee keer zilver (500 en 1500) won. In Hamar verkiest ze de WK allround boven de WK sprint. De wereldkampioene uit 2018 is met tweevoudig Europees kampioen Antoinette de Jong de favoriete, Nederlandse kampioen Merel Conijn behoort met Ivanie Blondin en Francesca Lollobrigida tot de outsiders.

Schouten eindigde als 21-jarige in 2014 nog als zesde op de WK. Daarna richtte ze zich op de langere afstanden, maar ze heeft het allrounden altijd ‘een heel mooi spelletje’ gevonden. Helaas voor haar wordt de WK allround nog maar een keer in de twee jaar gehouden.

‘Als er volgend jaar een WK was geweest, dan hadden we er ons een jaar op kunnen richten’, zegt ze, ‘Nu waren de Spelen het belangrijkst. Dan ga ik niet op de 500 trainen als mijn 5 kilometer daar slechter van wordt. Ik moet hier echt heel ver boven mezelf uitstijgen om nog een kans te maken.’