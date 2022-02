Zijn chirurg achtte in een soortgelijk geval de kans op herstel gelijk aan de kans op de hoofdprijs in een loterij

Het wielerseizoen is nog maar net begonnen of Egan Bernal is zich al aan het voorbereiden op dat van 2023. Het lijstje botbreuken en ander fysiek ongemak is van olympische allure: gebroken dijbeen, gebroken knieschijf, gebroken ribben, geperforeerde long, twee gebroken ruggewervels. Trainend op zijn tijdritfiets in de buurt van Bogota knalde hij achterop een stilstaande lijnbus. De bus kon er niks aan doen, lijnbussen horen nu eenmaal te stoppen bij de haltes.

Bernal is een diepgelovig mens, althans in tijden van tegenslag. Op zich is het al een wonder dat hij zich twee weken na de klap kan voortbewegen op een hometrainer, maar de manier waarop hij zich in de magisch-realistische stijl van zijn misschien nog beroemdere landgenoot Márquez tot de wereld richt is van een andere orde. Hij had dood kunnen zijn, of voor de rest van zijn leven verlamd. ‘Ik had 95 procent kans om te sterven of op een dwarslaesie.’

De chirurg die zich om zijn ruggegraat bekommerd had vertelde hem nadien dat bij soortgelijke operaties de kans op herstel ongeveer gelijkstond aan de kans op de hoofdprijs in een loterij.

Ik lees het allemaal en vraag me af hoe klein de kans zou zijn níet op een bus te knallen rondom Bogota – ik ken die buitenwijken – terwijl je met de kop omlaag tegen vijftig per uur het noodlot tart. Een korrelig filmpje van een beveiligingscamera dook later op waarin we op grote afstand Bernal als een kamikazepiloot de bus zien torpederen. Inderdaad, hij had dood kunnen zijn. De bus had grotere overlevingskansen.

Chris Froome, jawel, dé Chris Froome die na zijn ongelukkige trainingsongeval op de tijdritfiets in 2019 nooit meer de Chris Froome werd die hij gewend was te zijn, pleit in een videovlog voor een verbod op de tijdritfiets. Als die fiets verboden zou worden hoeft niemand er meer op te trainen. ‘Tijdritfietsen zijn niet gemaakt om te gebruiken op de openbare weg zoals wij dat moeten doen om klaar te zijn voor een tijdrit. Wie kent ­trainingswegen zonder andere weggebruikers, verkeerslichten, of verkeersborden? Zoiets bestaat niet in de echte wereld.’

Natuurlijk bestaat zoiets wel in de echte wereld, als je er maar moeite voor doet. Meer hout snijdt dit argument: het is waanzin dat de UCI regels oplegt voor de veiligheid zoals ‘de posities die we mogen aannemen op een fiets.’

Reglementair gezien is de tijdritfiets een even efficiënt als absurd compromis tussen een racefiets en een ligfiets. Daarom beschouw ik tijdritfiets eerder als een aerodynamische ­gehandicaptenvoorziening dan als rijwiel.

Terug naar Bernal. Ik zie hem dubbelgevouwen op de machine liggen. Zijn ogen zijn niet op het verkeer voor hem gericht maar op de wattagemeter op het stuur. Hij denkt: Tsjeminee, wat ben ik goed bezig!

Bam.