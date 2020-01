Zieke Slöetjes naadloos vervangen door drie topaanvallers: volleybalploeg halvefinalist

Anne Buijs (in oranje) in duel met Mira Todorova en Gergana Dimitrova van Bulgarije. Beeld ANP

De Nederlandse volleybalsters traden woensdag in de tweede wedstrijd van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) aan zonder de zieke Lonneke Slöetjes. Tot voor kort zou dat als een absolute ramp worden gezien. Diagonaalaanvaller Slöetjes was de vrouw die de voorbije jaren altijd de beslissende punten binnensloeg.

In Apeldoorn was er bij het Nederlands team geen sprake van paniek, frustratie of ontmoediging door het ontbreken van Slöetjes. Haar rol van vrije aanvaller werd ingenomen door de uit Italië overgekomen routinier Floortje Meijners die overigens net zo gemakkelijk weer in de passlijn stapte, om de Bulgaarse services adequaat bij spelverdeler Laura Dijkema af te leveren.

Meijners werd gesecondeerd door de ‘geweldige buitenaanvallers’ Nika Daalderop en Anne Buijs, zo benoemde bondscoach Gianni Caprara het drietal, en door dat smashgeweld stoomde Nederland door naar de halve finale van het OKT. De wedstrijd van donderdag, tegen het sterke Polen, is slechts van belang voor het innemen van de eerste of tweede plaats.

In de catacomben van het volgestroomde stadion van Apeldoorn (4.500 toeschouwers) spraken de uitblinkers van de dag zich trots uit over hun inbreng. ‘Als het dinsdag tegen Azerbeidzjan een zeven was, dan was dit een acht’, sprak Meijners, met zoontje Felip (2) op de arm. Zij scoorde twaalf maal.

Daalderop hield het op een ‘hele goede wedstrijd van het hele team’. Zij kreeg een basisplek, door de afwezigheid van de met maagproblemen kampende Slöetjes. Die kans liet de Amsterdamse hoogspringer niet glippen. Ze mocht zich, met 19 punten, tot topscorer van de dag laten kronen, een puntje meer dan Anne Buijs die op dezelfde plek als Daalderop, linksvoor (‘positie 4’), keer op keer knalhard uithaalde.

Lengte en power waren de sleutels van de Nederlandse overwinning in straight sets (25-19, 25-19, 26-24). Dinsdag, in de eerste tegen de Azeri gewonnen wedstrijd, moest spelverdeler Dijkema voortdurend om de zich ziek en zwak voelende Slöetjes heen werken. Zij werd danig ontzien. Ze had die avond geen beslissende dreun in de rechterarm. De buik voelde niet goed. Ze gaf toen na afloop toe dat ze een slechte dag had gehad en hoopte op een snel herstel.

Dat kwam er niet, waarna Caprara woensdagmiddag moest besluiten zijn opstelling fors aan te passen. Het was geen gemakkelijke keuze omdat zijn tweede diagonaalaanvaller, Celeste Plak, niet fit genoeg is om een hele wedstrijd te spelen. Toen kwam het idee om Meijners op de positie tegenover de spelverdeler te plaatsen.

Het knallen van die diagonaalpositie deed zij in een ver verleden. ‘Bij de nationale ploeg speelde ik dat lang geleden, achter vaste keuze Manon Flier’, verduidelijkte Meijners over haar eerste periode bij de nationale ploeg, dertien jaar geleden. Vorig seizoen had ze nog even op die plek kunnen spelen, toen haar clubteam, Busto Arsizio, in de play-offs van de Italiaanse competitie een beroep op haar deed. ‘Maar het liefst speel ik passer-loper, hoor’, aldus de lang genegeerde Twentse volleybalster.

Die actieve positie, de bal ontvangen en dan naar het net om de bal aan de overkant tegen de grond te lellen, is ook het meest aan Nika Daalderop besteed. Zij speelt op die plek in het clubteam van bondscoach Caprara, Il Bisonte Firenze. Ze wordt daar, net als in de nationale ploeg, bediend door Laura Dijkema.

Anne Buijs, de voorbije zomer vertrokken bij Monza, speelt bij Türk Hava Yollari in Turkije. Ze herstelde zich daar van een matige zomer met de nationale ploeg. Buijs straalt in Apeldoorn in het veld grote gretigheid uit.

De prijs van beste speelster behoorde woensdag evenwel toe aan Nika Daalderop, pas 21 jaar en al vaak benoemd tot het grote talent van het Nederlandse volleybal. Tegen Bulgarije bewees ze haar potentie, telkens op linksvoor. In de beslissende fase van de derde set sloeg ze bij 23-24 het Bulgaarse setpunt weg. Daarna kreeg ze viermaal de bal van Dijkema voor ze die op de grond kreeg tegen het fel verdedigende Bulgarije: 25-24. Een Bulgaarse aanvalsbal in het net maakte de zaak in Nederlands voordeel af.

Of ze het toernooi afmaakt in de basis, maakt Daalderop niet uit. Zegt zij. ‘Mij maakt het niet uit, of ik wel of niet speel. Als we dit toernooi maar winnen.’