Zieke atleet Makwala geweigerd bij stadion uit angst voor besmettingsgevaar norovirus

Wel getest

De internationale atletiekunie stelde woensdag in een verklaring dat Makwala wel degelijk is getest. Verschillende leden van de staf van Botswana zijn op de hoogte gebracht van de uitslagen, aldus de IAAF. Makwala moest 48 uur in quarantaine worden gehouden, tot woensdagmiddag 14.00 uur. 'We vinden het heel vervelend dat Makwala niet in actie heeft kunnen komen en zijn talent niet heeft kunnen laten zien in de 400 meter-finale, maar we moeten rekening houden met de gezondheid van alle atleten.'



Meerdere Duitse, Canadese en Ierse atleten die in het Tower Hotel in het centrum van Londen resideerden, raakten vorige week besmet met het norovirus. Volgens het Britse ministerie van Volksgezondheid zijn al zeker dertig atleten en stafleden geïnfecteerd geraakt, onder wie Makwala.



Ondanks dat alle getroffen atleten in het Tower Hotel verbleven, ontkent het hotel in een verklaring de veroorzaker te zijn van de ziektegolf. 'We hebben de bron van besmetting onderzocht, en dat was niet ons hotel.' Er zijn 'strikte' hygiëneprotocollen opgesteld, zodat de getroffen gasten niet in aanraking komen met andere bezoekers. Alle openbare ruimtes zijn grondig gereinigd. Desondanks hebben dertig Duitse atleten elders onderdak gevonden.



De Nederlandse ploeg verblijft in een ander hotel en zegt geen zieke atleten in de ploeg te hebben.