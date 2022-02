Zhu, gespecialiseerd in pikante gerechten en ingewanden, krijgt vanuit zijn keuken niet veel mee van de Spelen

Een medewerker in de kantine van het mediacentrum in Beijing waar bestellingen per 'robot' worden bezorgd. Beeld AFP

Zhu kijkt me aarzelend aan, in de wandelgangen van een testevenement in de olympische zone van Zhangjiakou, eind november. Hij lijkt te twijfelen tussen angst – beter afstand houden van die potentieel virusdragende buitenlander – en nieuwsgierigheid. Het laatste wint, hij spreekt me aan: of ik een buitenlandse atleet ben? Staat hij oog in oog met een olympische sporter?

Ik moet hem teleurstellen – slechts een journalist – maar Zhu is niettemin verrukt. Hij is het niet gewend om buitenlanders te zien en heeft hoogstaande associaties bij wat hij ‘Europese en Amerikaanse landen’ noemt (hij weet niet precies in welk werelddeel Nederland ligt). Hij droomt ervan, zegt hij, westers te leren koken.

Zhu werkt namelijk als kok in de centrale keuken van olympische zone Zhangjiakou, waar de freestyle ski- en snowboardwedstrijden plaatsvinden. Hij is in november begonnen, voor de testevenementen, en blijft tot na de Paralympische Spelen, half maart. Zhu is niet zijn echte naam. Hij wordt niet geacht met buitenlandse media te praten.

In internationale media is veel aandacht voor de strenge covidmaatregelen voor buitenlandse sporters. Zij mogen niet uit de olympische bubbel, moeten dagelijks testen en riskeren quarantaine bij een positieve test of contact met een besmette. De Nederlandse slalomster Adriana Jelinkova gaf dinsdag op nadat naweeën van een oude besmetting haar in isolatie deden belanden.

Minder bekend is dat het strenge regime ook geldt voor duizenden lokale werknemers, die in de olympische zones koken, poetsen, bussen besturen. Zij zitten maandenlang in de bubbel, hebben er zonder familie Chinees Nieuwjaar gevierd, en moeten achteraf nog drie weken in quarantaine, voor ze niet-olympisch China weer binnen mogen.

Het is hard werken, zegt Zhu, die via een lokaal cateringbedrijf is ingehuurd. Met zestig collega’s maakt hij maaltijden voor tweeduizend personen, drie maal per dag. Ze werken in ploegendienst, van 4 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds, en hebben elk hun eigen rol. Zhu is gespecialiseerd in pikante Sichuangerechten en ingewanden.

Zhu houdt van sport, maar krijgt vanuit zijn keuken niet veel mee van de Spelen. Hij moet ver uit de buurt blijven van sporters en andere ‘risicogroepen’ en heeft geen tijd om op tv wedstrijden te kijken. Zelfs als hij per ongeluk enkele olympische deelnemers zou tegenkomen, zou hij hen niet eens herkennen, denkt hij.

Waarom hij dit werk doet? Simpel: omwille van het geld. Salarissen voor koks in Zhangjiakou liggen tussen 350 tot 500 euro per maand, maar op de Winterspelen is dat anderhalf keer zo veel en tijdens Chinees Nieuwjaar zelfs drie keer. Zhu denkt dat hij deze maand 1.000 euro kan verdienen.

Niet iedereen is enthousiast over de olympische salarissen. Een eigenaar van een autoverhuurbedrijf in Zhangjiakou vertelt dat hij gevraagd werd chauffeurs te leveren voor 21 euro per dag, maar daarvoor bedankt heeft. Hij vond het aanbod geen drie weken quarantaine waard. Een bouwvakker in het sponsordorp zegt 22,5 euro per dag te verdienen, voor tien uur werken. Hij is gepensioneerd en ziet het als een extra zakcentje.

Voor Zhu is het een stap vooruit en een avontuur. Hij vraagt honderduit over de Nederlandse keuken en staat versteld van de ingrediënten in een patatje oorlog. Die Europese en Amerikaanse landen toch.