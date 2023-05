Zevenkampster Sofie Dokter kan zich elke dag optrekken aan de wereldtop

Zevenkampster Sofie Dokter tijdens het hoogspringen, zaterdag tijdens de Ter Specke Bokaal in Lisse. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Oud-atletiekcommentator Theo Reitsma stapt aan de rand van de atletiekbaan in Lisse op Ronald Vetter af. De man die decennialang met zijn herkenbare stemgeluid voor de NOS atletiekwedstrijden versloeg, is als toeschouwer bij de Ter Specke Bokaal. Hij knoopt een kort praatje aan met de meerkampbondscoach. Vetter vertelt wie hij tegenwoordig onder zijn hoede heeft: dochter Anouk Vetter, Emma Oosterwegel. ‘En zij, met dat rode hemdje, dat is Sofie Dokter’, wijst hij.

Dokter zit een twintigtal meter verder op zo’n lange lage bank die je in elke gymzaal vindt; drie houten latten op een metalen onderstel. Zo zitten atleten er elke week bij nationale wedstrijden bij, niks bijzonders. Je zou bijna vergeten dat hier op zaterdagmiddag, terwijl even verderop het verkeer rond de Keukenhof vastloopt, drie van ’s werelds beste zevenkampsters wachten tot ze bij het hoogspringen aan de beurt zijn.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Vetter en Oosterwegel zijn met hun olympisch zilver en brons van Tokio gekende meerkampers, maar ook Dokter staat in de top-20 van de wereld. Op het EK van vorig jaar werd ze 13de, op het EK indoor in Istanbul vierde. De drie wereldtoppers trainen samen op Papendal. Dat is een luxe die Vetter zich niet kan herinneren. Ja, Nederland heeft altijd talentvolle zevenkampsters voortgebracht, maar zo prominent toch niet. ‘Dat ligt natuurlijk aan de coach’, grapt hij.

Pas 20 is Dokter, veruit de jongste van het stel. Vetter (30) Oosterwegel (24) dienen als klankbord voor de atlete die anderhalf jaar geleden van Groningen naar Papendal verhuisde. ‘Wie kan er in de wereld zeggen dat ze mag trainen met de nummer twee en drie van de Spelen? Niemand, alleen Sofie’, zegt Vetter.

Hoogspringen

Dokter is een uitstekend hoogspringer – werd tweemaal tweede op het NK indoor – en een goede loper. De werpnummers liggen haar minder. Vetter en Oosterwegel blinken juist daarin uit en in training kan Dokter de kunst afkijken. ‘Zij zijn supergoede voorbeelden. Als Ronald iets uitlegt, zegt hij bijvoorbeeld dat ik moet kijken hoe Emma het doet. Dat kan ik heel goed gebruiken.’

De sfeer in Lisse is ongedwongen. Bondscoach Vetter hijst aan de kant van de baan zijn kleindochter omhoog terwijl het kleine meisje ondertussen aan een ijsje likt. ‘Zo kun je tante nog zien springen’, zegt hij. Ze ziet hoe tante Anouk op 1,69 meter blijft steken, 4 centimeter hoger dan Oosterwegel, maar minder hoog dan Dokter.

Naast Vetter staan de ouders van Sofie Dokter in de lentezon. Zij hebben zaterdagmiddag hun aandacht te verdelen, want ook dochter Julia (16) springt mee in Lisse. Zij weten hoe de zevenkamp werkt. Vader Erik en moeder Hendrike hebben de discipline ook beoefend. Hoogspringen konden ze goed. Vader sprong over 2,11 meter, moeder over 1,80 meter.

Zo hoog komt Dokter zaterdagmiddag niet. Bij 1,76 meter gaat het mis. Ze kiest te vroeg het luchtruim en raakt met haar hoofd een van de twee palen waarop de lat rust. ‘Oeh’, klinkt het unisono uit de monden van haar ouders. De schade valt mee, vertelt de zevenkampster later. ‘Het was wel even schrikken, maar mijn staart zat er gelukkig tussen. Mijn haar dempte het een beetje.’

De twee pogingen erna blijven ongelukken uit, maar wel tikt ze steeds de lat eraf. Ze besluit zo de hoogspringwedstrijd als derde met 1,73 meter achter haar naam. Haar persoonlijk record ligt met 1,86 meter veel hoger, maar het deert haar niet. De Ter Specke Bokaal is een veredelde training.

Ervaring

De zevenkampsters hebben alle drie hun aanloop aangepast en willen die in wedstrijdomstandigheden beproeven. Vetter en Oosterwegel lopen met een ruimere bocht dan voorheen, Dokter zet negen in plaats van zeven stappen voordat ze de sprong waagt. Dat is wennen. ‘Op zich liep de aanloop wel goed, maar het was nog wat rommelig hier en daar.’

Vlak voor het hoogspringen liep Dokter nog de 100 meter horden. Ze werd vierde in 13,75 seconden. Zo pakken zevenkampsters de voorbereidingswedstrijden meestal aan: ze kiezen één of twee losse onderdelen. Het is te belastend om meer te doen.

De eerste keer dit jaar dat Dokter met speerwerpen, kogelstoten, verspringen, de 200 meter en 800 meter erbij de zevenkamp compleet zal maken is bij de Hypomeeting in Götzis eind mei. De Oostenrijkse wedstrijd geldt als de belangrijkste zevenkamp buiten de titeltoernooien. ‘Dat is mijn eerste piekmoment.’

De zevenkamp is een ervaringsonderdeel: jaren zijn er nodig om alle losse onderdelen onder controle te krijgen. Dokter richt zich daarom niet op het WK in Boedapest, maar op het EK voor atleten jonger dan 23 jaar. Ze heeft tijd nodig om rustig door te groeien naar het niveau van Vetter en Oosterwegel, vindt de bondscoach.

En zijzelf? Een meerjarenplan heeft ze niet, al denkt ze soms stiekem al wel aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. ‘Ik zou het heel vet vinden om dat te halen, maar het kan dat het te vroeg komt. Dat is ook goed. Het is afwachten hoe het gaat.’