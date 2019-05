Zevenkamper Emma Oosterwegel krijgt tot eigen verbazing een ticket voor het officieuze WK in Götzis

Emma Oosterwegel op het onderdeel speerwerpen tijdens het NK atletiek in het Olympisch Stadion. Beeld Sander Koning / ANP

Emma Oosterwegel was van plan om komend weekeinde als toeschouwer naar de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis te gaan, gewoon om te zien hoe haar voorland als zevenkamper eruit komt te zien. Maar ze kreeg tot haar verbazing een uitnodiging. Ze mag zaterdag en zondag debuteren op het evenement dat onder zeven- en tienkampers te boek staat als het officieuze WK.

‘Daar was ik wel verbaasd over’, zegt Oosterwegel (20). Zoveel opzienbarende resultaten heeft ze nog niet geboekt, vindt ze. Goed, ze heeft in 2018 de nationale titel op de vijfkamp veroverd bij de indoorkampioenschappen. Ze herhaalde die prestatie in februari nog eens. Maar, zegt ze: ‘Ik ben altijd kritisch op mezelf.’

Haar coach, Ronald Vetter, heeft wel een vermoeden waar zijn pupil de invitatie aan te danken heeft. Ze nam vorige zomer deel aan de internationale meerkamp in Ratingen, een toernooi waar de organisatoren van Götzis hun ogen altijd goed de kost geven. Oosterwegel werd er tussen vrouwen met veel meer ervaring keurig negende.

Meerkamper met potentie

Vetter weet dat er zich met Oosterwegel opnieuw een meerkamper met potentie aandient. De laatste jaren blijkt het multidisciplinaire onderdeel telkens de kraamkamer van talent. Vooral bij de vrouwen. Niet alleen meerkampers Nadine Broersen en Anouk Vetter, die internationaal prijzen pakten, maar ook sprinter Dafne Schippers en hordeloper Nadine Visser komen uit de meerkampvijver. ‘En Emma is er ook zo een.’

Volgens Vetter begint de beste weg naar de top breed. ‘Veelzijdigheid maakt het verschil.’ De vorming van een atleet lijkt daarin op een normale opleiding, vindt hij. Zoals een scholier van de brede basis- en middelbare school naar specialisatie op het hbo of de universiteit gaat, doet een sporter dat ook.

Wie te vroeg een richting kiest, loopt het risico zichzelf uiteindelijk te remmen. ‘Dan neem je al vroeg de hypotheek op terwijl je hem weg moet zetten. Wachten tot later en dan pas cashen.’

Vetter is verslingerd aan de meerkamp. Hij heeft sinds 2006 vijf vrouwen naar EK- en WK-medailles gecoacht: Karin Ruckstuhl, Jolanda Keizer, Nadine Broersen, Remona Fransen en zijn dochter Anouk. ‘Het is zoals Usain Bolt zei. Niet hij was de koning van de toernooien, maar de winnaar van de meerkamp. Zo voel ik dat ook. Het is een enorme slijtageslag, het heeft iets heroïsch. Ja, mijn hart ligt daar.’

Toch is Vetter niet tegen specialisatie. Ook Oosterwegel zou zich op termijn kunnen richten op één onderdeel, denkt de coach, die haar ruim twee jaar traint. ‘Ze draait een goede meerkamp, maar ze zet met speerwerpen ook behoorlijke stappen.’ Oosterwegel kwalificeerde zich zowel voor de zevenkamp als het speerwerpen voor het EK onder 23 , over twee maanden.

Alleen speerwerpen te saai

Zelf ziet ze een loopbaan als speerwerper niet zitten. ‘Vroeger twijfelde ik weleens of ik zou gaan meerkampen of speerwerpen, maar toen ik in 2017 een jaar geblesseerd was en vooral speerwerpen deed, merkte ik dat het niets voor me was. Het was veel te saai.’ Ze geniet juist van de diversiteit aan onderdelen in de meerkamp.

Het eerste jaar dat ze op Papendal bij de trainingsgroep van Vetter trainde verliep moeizaam. Ze moest fysiek haar draai vinden, merkte de trainer. ‘Het eerste jaar rammelde de carrosserie, er moesten nog wat zwakke plekken bijgewerkt worden.’

Belangrijker nog was het vinden van de balans tussen sport en studie. Ze studeert ‘bodem, water en atmosfeer’ in Wageningen, een opleiding die veel tijd vroeg. Ze liet er aanvankelijk trainingen voor schieten. Het resulteerde in matige sportieve en academische prestaties. Oosterwegel: ‘Dat was geen leuk jaar.’

Nu heeft ze een minder ambitieus studieschema en meer aandacht voor haar trainingen. Vetter, die haar discipline roemt, ziet het verschil. ‘Ze blijft maar doorlopen qua niveau.’

Chanté Samuel, Emma Oosterwegel (midden) en Eefje Boons bij de Ter Specke Bokaal in Lisse. Beeld Hollandse Hoogte / VI Images

Met rugwind naar Götzis

Afgelopen weekeinde had Oosterwegel op de Ter Specke Bokaal in Lisse de generale repetitie voor Götzis. Ze kwam enkel uit op de 100 meter horden, het openingsonderdeel van de zevenkamp. De laatste test verliep prima. Ze liep sneller dan ze ooit had gedaan: 13,64, al kwam dat voor een deel ook door de stevige rugwind (3 meter per seconde). Door die wind hield ze er officieel geen persoonlijk record aan over. Wel een goed gevoel.

Ze heeft sowieso weinig bevestiging nodig, weet Vetter. ‘Zelfvertrouwen heeft ze wel.’ Vorig jaar in Ratingen kregen de zenuwen geen vat op haar. ‘Niemand kende me daar, niemand verwachtte iets van me’, zei ze. Met diezelfde insteek staat ze dit weekeinde op de baan in Götzis, ook al omdat wereldtoppers als olympisch kampioen Nafissatou Thiam en Anouk Vetter ontbreken. ‘Ik ga ervan genieten.’