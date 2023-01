Zevende nationale titel: als Irene Schouten meedoet, weet het peloton wel hoe laat het is

Ploeggenote Marijke Groenewoud sleurt, Irene Schouten ( links) controleert. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Wie zal het worden?’, vraagt de speaker als de vrouwen bij de NK marathonschaatsen in Amsterdam hun laatste ronde ingaan. Een retorische vraag, al is het zo niet bedoeld. Niemand anders dan Irene Schouten kan winnen. En dat gebeurt dan ook, voor de zevende maal op rij. Daar verandert zelfs een griepje niets aan.

Voor de 30-jarige Schouten was er geen twijfel. Ze was ervan overtuigd dat ze de snelste zou zijn. ‘Anders was ik niet gestart’, zegt ze na afloop. Zo zelfverzekerd is ze na jaren dominantie in het marathonpeloton. Er was slechts een flits, één moment op ongeveer tweederde van de wedstrijd over honderd ronden, dat ze twijfelde. Er was een kopgroep weg en ze had met een achtervolgende groep 300 meter achterstand. ‘Ik dacht heel eventjes: dit ga je toch niet menen? Nu ben ik hier en ga ik niet winnen? Dat voelde vervelend.’

Schouten weet dat, door haar statuur, niemand in het peloton haar helpt om de slag naar voren te maken. Of het moeten haar ploeggenoten zijn, maar Marijke Groenewoud en Maaike Verweij zaten al voorin. De drievoudig olympisch kampioene van Beijing en sportvrouw van 2022 moest het gat alleen dichten. ‘Ik moest ernaartoe, anders was ik mijn Nederlandse trui kwijt.’

Met enige moeite

Normaal doet ze niet moeilijk over zo’n inspanning. Als Schouten een beetje haar best doet, kan ze in haar eentje het hele deelnemersveld op twee ronden zetten. Zoals ze bij de openingswedstrijd van dit seizoen in Amsterdam ook deed. Het lukt met enige moeite om in vijf ronden het gat te dichten. Daarna gidsen Verweij en Groenewoud haar naar het goud.

Haar tegenstanders hadden niet anders verwacht. Zij hadden zich al voor de wedstrijd bij de overmacht van Schouten neergelegd. De olympisch kampioen langebaan blijft in aanleg vooral marathonschaatsster. ‘Ik dacht dat Irene zou winnen, met Marijke op twee’, zegt Merel Bosma nadat ze als derde het erepodium is afgedaald. ‘Dat is reëel. Deze twee meiden zijn wereldtop. Als je dan derde wordt, is dat een heel mooi resultaat.’

Misschien had het deze zondagmiddag anders kunnen zijn. Schouten laat het niet voor niets op een sprint aankomen. Ze is ziek geweest. Ze voelt het nog in haar lijf en de naweeën zijn ook in haar nasale stemgeluid te horen. Na afloop heeft ze ondanks de opvallend hoge temperaturen een dikke winterjas om de smalle schouders geslagen.

‘Donderdag lag ik de hele dag te slapen, vrijdag ben ik naar de bank verhuisd’, vertelt ze. Dat was al een hoopvol teken. Op zaterdag volgde de lakmoesproef. Bij de ploeg van coach Jillert Anema geldt de vuistregel: wie een dag tevoren niet fit genoeg is om te schaatsen, meldt zich af voor de koers.

Ze slaagde tot haar grote opluchting voor de zaterdagse test, want Schouten wilde dolgraag op voor haar zevende marathontitel. ‘Ik wist wel dat ik wat power zou missen, maar ik heb normaal wel de ruimte om, als ik minder ben, ook te winnen. Het hoeft niet met twee ronden voorsprong. Een centimeter is genoeg.’

Geen EK allround

De NK allround van afgelopen week sloeg Schouten over. Ze wilde thuis Kerst vieren, een beetje rust. Dat ze daarmee als regerend wereldkampioen de EK allround van volgende week zou missen, was geen bezwaar. Ze wil deze periode benutten om te trainen voor de WK afstanden van begin maart.

Maar de NK marathon overslaan? Dat niet, daarvoor is dat kampioenschap haar te dierbaar. Ze neemt de gevolgen voor haar gezondheid voor lief. ‘Ik denk dat er morgen wel af lig.’

Het past in haar voornemen voor deze schaatswinter. Tijdens dit na-olympische seizoen is de druk op de langebaan minder groot. En dus kan ze ruimte maken voor de door haar zo geliefde marathon. ‘En daarin zijn de NK een van de belangrijkste wedstrijden.’

Schouten kent de statistieken. De zesde titel, die van vorig jaar, was een belangrijk doel. Daarmee passeerde ze op de eeuwige ranglijst vijfvoudig kampioene Atje Keulen-Deelstra. Met zeven staat ze nu op gelijke hoogte met Arjan Stroetinga, haar oud-ploeggenoot. ‘Hij geldt in de marathon als een heel grote.’ Hij moet er wat haar betreft ook aan geloven, volgend jaar.

Schouten spiegelt zich in de Amsterdamse avondschemering aan Annemiek van Vleuten. De wielrenster pakte eind september de wereldtitel op de weg ondanks een elleboogbreuk die ze opliep bij een val in de gemengde ploegentijdrit. ‘Misschien ga ik Annemiek wel nadoen, dacht ik. Niet helemaal fit zijn en dan toch niet opgeven’, zegt ze. ‘Ik heb niet opgegeven en daarom heb ik gewonnen.’