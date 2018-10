Zeven jaar na de steekpartij die het leven van Gregory Halman eiste, is de honkbalwereld hem nog niet vergeten

Ze stonden afgelopen weekeinde tegenover elkaar in de finale van het Nederlandse honkbalseizoen, maar Dwayne Kemp en Kalian Sams delen iets dat hun sportieve rivaliteit ver overstijgt. Ze waren allebei bevriend met Gregory Halman, die in 2011 op 24-jarige leeftijd werd doodgestoken door zijn broer.

Links: Dwayne Kemp van Neptunes is aan slag, rechts: Kalian Sams van de Pirates uit Amsterdam is geblesseerd en speelt niet mee. Foto Klaas Jan van der Weij

Bijna zeven jaar later is Halman nog dagelijks in hun gedachten. Voor elke wedstrijd schrijft Dwayne Kemp (30) met zijn vinger een aantal letters in het zand bij het derde honk, de plek waar hij staat in het veld. Ze refereren aan de personen die dicht bij hem stonden. Een van die letters is een G. ‘Van Greg. Weinigen weten dat. Het is iets voor mezelf, ik respecteer hem op mijn manier.’

Jaren heeft hij moeilijk kunnen praten over het drama dat zich afspeelde in die mistige nacht in november, in een rijtjeshuis in Rotterdam. Toen Halman diep in de nacht naar beneden liep om zijn twee jaar jongere broer Jason – eveneens een talentvolle honkballer – te vragen of de muziek wat zachter kon, ontstond er een ruzie. Jason zwaaide met een mes. Een messteek, precies op de halsslagader, was dodelijk. Later bleek dat Jason in een psychose zat. Het OM besloot hem niet te vervolgen, tot opluchting van de familie.

De dood van Halman choqueerde de sportwereld in het algemeen en het Nederlandse honkbal in het bijzonder. In de kleine sport kende iedereen de honkbalbroers. De klik tussen Kemp en de half jaar oudere Halman was er meteen, toen ze als 9-jarigen in een pupillenteam de enige twee met Arubaanse wortels waren. ‘Ik ben altijd close geweest met hem en z’n broertje’, zegt Kemp.

Natuurtalent

Al snel was duidelijk dat Halman overliep van honkbaltalent. Als 16-jarige debuteerde hij in de hoofdklasse. In 2004 contracteerde Major Leagueclub Seattle Mariners de Haarlemmer. In 2010 debuteerde hij in de topcompetitie. Een jaar later sloeg hij zijn eerste homerun in de Major League. Hij was na Robert Eenhoorn de tweede in Nederland geboren speler die dat presteerde.

Als het over Halmans honkbaltalent gaat, beginnen Kemps ogen te glunderen. ‘Ik ken in Nederland niemand die in de buurt is gekomen van Greg’, zegt hij. ‘Hij was snel, had verschrikkelijk veel kracht en hield van het spelletje. Ook was hij respectvol tegenover iedereen. Voor mij gold dat toen wat minder. Hij heeft me daarom wel eens op m’n donder gegeven. Hij wilde me beter maken.’

Kalian Sams (32) herkent dat wel. ‘Hij kon streng en fel zijn. Daar kon niet iedereen goed mee omgaan, maar hij wilde gewoon dat iedereen het beste uit zichzelf haalde.’ Als speler blonk Halman volgens Sams uit in de vijf talenten waar in de Major League naar gekeken wordt: snelheid, een constante en sterke slag, verdedigend talent en een goede aangooi. Sams: ‘Dat is heel zeldzaam’.

Net als Kemp kwam Sams de buitenvelder al vroeg in zijn leven tegen. In de jeugd van het Haagse ADO speelde hij geregeld tegen teams van Halman. Toen in 2006 Major Leagueclubs San Francisco Giants, Minnesota Twins en Seattle Mariners om zijn handtekening streden, twijfelde hij niet lang. Hij trok naar Seattle vanwege Halman. Sams: ‘Toen ik aankwam, wachtte hij op me in de lobby. We werden kamergenoten.’

Hij leerde veel van hem, met name op mentaal vlak. ‘Ik heb hem wel eens dertig keer achter elkaar mis zien slaan en dan was hij nog steeds diezelfde arrogante motherfucker. Hij had ontzettend veel zelfvertrouwen, dat straalde hij uit. Ik kon in een dip raken als het minder ging. Hij zei dan: ‘Je bent Kalian Sams. Laat niemand je zeggen dat je niet goed genoeg bent. Elke pitch is dichter bij je volgende homerun.’’

Toen hij vijf jaar geleden zich opmaakte voor de allesbeslissende slagbeurt tegen Cuba op de World Baseball Classic, hoorde hij de stem van Halman in zijn hoofd. Sams sloeg raak en Nederland stond in de halve finale van het prestigieuze landentoernooi.

Gregory Halman overleed op 24-jarige leeftijd in Rotterdam. Foto AFP

Nooit vergeten

Halman zou nu 31 jaar zijn geweest, net zo oud als Kenley Jansen, de Curaçaose werper die met een contract van 70 miljoen euro een ster is in de Major League. Jansen debuteerde twee maanden eerder dan Halman in de competitie. Kemp dagdroomt nog geregeld over hoe goed Halman zou zijn geworden. ‘Vooral als ik naar de Mariners kijk. Hoe hij toen bezig was, hij zou daar zeker nog ergens spelen. Van onze lichting was hij ook de enige die het had gehaald’, zegt Kemp, die net als Sams in de VS niet verder kwam dan de minor leagues.

Voor elke wedstrijd bidden Kemp en Sams voor Halman. Allebei hebben ze tatoeages die aan hem herinneren. Ze zitten inmiddels in de herfst van hun honkbalcarrières, maar in de geest van Halman zijn ze nog lang niet verzadigd. Sams sloot vorige maand na zijn vierde seizoen bij het Canadese Québec Capitales aan bij Amsterdam voor de Holland Series om de landstitel tegen het Neptunus van Kemp.

Kemp reist volgende maand af naar Australië, waar hij in de winter gaat spelen voor de Sydney Blue Sox. De afgelopen jaren sloeg hij aanbiedingen uit het buitenland nog resoluut af, omdat hij zijn dochtertje wilde zien opgroeien. ‘Ze is nu vier jaar en gaat naar de basisschool. Ik heb haar eerste stapjes gezien en heb het gevoel dat het nu kan. We zien wel wat er uitkomt.’

Sams wil juist dichter bij z'n gezin zijn en keert volgend jaar niet terug naar Canada. Waar hij wel speelt, weet hij nog niet. Het zal sowieso niet fulltime Nederland worden. Sams: ‘De hoofdklasse is niet meer wat het geweest is. Er zijn misschien drie teams die echt meedraaien. De rest doet mee voor spek en bonen. Ik wil niet dat mijn motivatie verdwijnt door het niveauverschil.’

Waar het honkbal ze ook brengt, bij iedere wedstrijd zullen Sams en Kemp denken aan Halman. ‘En dan hoop ik dat hij naar beneden kijkt met een glimlach’, zegt Kemp. Een paar dagen geleden zag hij Jason Halman nog bij een softbaltoernooi. Het ging goed met hem. Kemp: ‘Het was fijn hem te zien. Hij heeft mooie kinderen.’