Zet Verstappen altijd achteraan. Spektakel gegarandeerd, alleen heeft het ‘niets met sport te maken’

Max Verstappen arriveert donderdag op het circuit van Zandvoort. Zondag rijdt hij op het duincircuit Grote Prijs en het liefst van start tot finish aan kop. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Max Verstappen excelleert de laatste races vanuit de achterhoede. In Hongarije slalomde hij van de tiende startplek naar de zege. Afgelopen zondag in België herhaalde hij dat kunststukje door vanaf de veertiende plek te winnen. Hij kreeg alom lof voor die prestaties; in 1960 was Bruce McLaren de laatste coureur die twee F1-races op rij vanaf de tiende plek of lager won. Het roept de vraag op: waarom begint Verstappen eigenlijk niet elke race achteraan?

Verstappen zei het donderdag in Zandvoort alvast eerlijk, met een glimlach: ‘Ik hoop dat ik iets minder hoef in te halen dan in de vorige twee races’. Als het aan hem ligt, verloopt zijn thuisrace zo saai mogelijk. Met Verstappen van start tot finish aan de leiding van een optocht. Het is namelijk altijd lastig passeren op de bochtige, smalle duinenbaan. De kwalificatie is er zo’n beetje belangrijker dan de race.

Verstappens uitspraak was vanuit zijn oogpunt als coureur logisch: hij wil in Zandvoort winnen. Een spectaculair inhaalfeest verkleint die kans. Dat botst alleen met datgene wat fans op de tribunes en voor de televisie het liefst zien.

En dus komt af en toe het idee om de snelste auto’s achteraan te laten starten bovendrijven in de Formule 1. Vooral in tijden waarin één team of coureur domineert. Niet voor niets opperde sportief directeur Ross Brawn eind 2020 het idee voor die zogenoemde ‘reversed grid’ nog maar eens.

Dat was in de hoogtijdagen van de dominantie van Mercedes, het team dat sinds 2014 alle titels won tot Verstappens wereldtitel vorig seizoen. Met een omgekeerde startopstelling moest volgens Brawn ‘de show’ worden verbeterd, schreef hij in een column. Hij dacht daarbij hardop aan een minirace in plaats van een kwalificatie, met de snelste auto’s achteraan. Op die manier werden de topauto’s gedwongen zo snel mogelijk naar voren te rijden voor een gunstigere startplek in de hoofdrace.

De snelste niet straffen

Het plan kreeg ferme kritiek, met name van de topteams. Max Verstappen liet zich desgevraagd al vaker uit over het concept. Zijn mening was in alle gevallen kraakhelder: hij vindt het niks. Het voelt voor hem als manipulatie. Zijn team Red Bull geeft jaarlijks vele miljoenen uit om de snelste auto te bouwen. Het is volgens hem oneerlijk als zijn team vervolgens wordt gestraft, omdat het de zaken goed voor elkaar heeft.

Kees van de Grint, voormalig bandenexpert van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher, begrijpt die antipathie wel. ‘Zo’n omgekeerde grid heeft niets meer met sport te maken. Deze week won PSV met 7-1 van Volendam. Dan zeggen we toch ook niet: bij de volgende wedstrijd van PSV tegen Volendam moet het doel van PSV twee meter groter.’

Aan de andere kant heeft Verstappen makkelijk praten als een van de weinige coureurs die überhaupt zicht heeft op zeges en polepositions. Voor de meesten van zijn collega’s zonder topauto geldt dat niet. Jolyon Palmer was twee jaar Formule 1-coureur, in 2016 en 2017. In 35 races reed hij twee keer in de punten. Of een omgekeerde startopstelling hem had geholpen in zijn F1-loopbaan? ‘Dan zou ik in ieder geval Monaco hebben gewonnen’, zegt Palmer lachend over de baan waar inhalen zo goed als onmogelijk is.

De Brit, dit weekeinde in Zandvoort als analist voor onder meer de BBC, is naar eigen zeggen een man van de tradities. ‘Dus ik houd van het idee van een kwalificatie en race, maar het concept is interessant’, zegt hij over het sleutelen aan de startvolgorde. ‘In het karten start je bijvoorbeeld in drie heats: eerst van voren, dan vanuit het midden en vanuit de achterhoede. Daarna rijd je de finale. Zoiets zou leuk zijn, maar enkel een omgekeerde startopstelling vind ik te veel een gimmick.’ Hij begrijpt Verstappens bezwaren wel. ‘Want je komt er zo ook niet achter wie de beste is.’

Sprintraces

In elk geval is de reversed grid ‘voor de nabije toekomst’ van de Formule 1-agenda, zei F1-baas Stefano Domenicali kort na zijn aantreden vorig jaar. In plaats daarvan ziet hij wel iets in sprintraces. Die miniraces van een half uur, die sinds vorig seizoen op een aantal circuits de reguliere kwalificatie vervangen, werden geïntroduceerd als compromis na de onenigheid over de omgekeerde startopstelling.

Als sprintraces niet werken zoals beoogd, keert het plan voor de reversed grid misschien weer terug, denkt Jolyon Palmer. Het zou volgens Kees van de Grint een zwaktebod zijn. Vorig jaar kende de Formule 1 een van de spannendste seizoenen ooit met de titelstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton. ‘En dat kwam niet door een omgekeerde grid, maar door twee topcoureurs met gelijkwaardig materiaal’, zegt Van de Grint.

‘Sport moet puur zijn, niet kunstmatig. Ik betwijfel ook of races leuker worden als Verstappen elke keer vanaf de veertiende plek begint. Het duurt dan alleen wat langer voordat je dezelfde man voorop ziet. Er is nou eenmaal altijd iemand beter dan de ander. Dat hoort bij competitie. In mijn tijd was er de dominantie van Michael. De laatste jaren was het Lewis en nu hebben we de dominantie van Max’, zegt Van de Grint over Verstappen, die dit jaar al negen van de veertien races won. ‘Het is aan anderen om die dominantie te doorbreken.’