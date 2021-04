Zes Engelse clubs stappen uit Super League: ‘Sorry, we hebben een fout gemaakt’

Chelsea-supporters protesteren dinsdagavond voor de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion buiten het stadion van de club. Ze nemen het Chelsea zwaar kwalijk dat de club mee wil doen met de Super League, een elitecompetitie van twaalf clubs uit Engeland, Spanje en Italië. Beeld EPA

‘Gezien de omstandigheden zullen we nadenken over de meest geschikte stappen om het project te hervormen, met altijd in ons achterhoofd het streven om onze fans de best mogelijke ervaring te bieden, terwijl we tegelijkertijd de solidariteitsbijdragen voor het gehele voetbal zullen verbeteren’, staat in de verklaring.

Die overgebleven clubs zijn Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, AC Milan, Internazionale en Juventus. De bedoeling was om een lucratieve competitie met zo’n vijftien topclubs te organiseren waarin vrijwel geen promotie en degradatie voorkwam. ‘Ondanks het aangekondigde vertrek van de Engelse clubs, die tot die besluiten gedwongen werden vanwege druk van buitenaf, zijn we ervan overtuigd dat ons plan volledig in lijn is met de Europese wet- en regelgeving’, meldden de clubs.

Internazionale zou de volgende club zijn die uit het project wil stappen. ‘Het Super League-project heeft in zijn huidige staat niet meer de interesse van Inter’, meldde een bron aan het Italiaanse persbureau ANSA.

Manchester City maakte dinsdagavond als eerste club bekend zich uit de Super League terug te trekken, waarna rond middernacht vier andere Engelse clubs volgden: Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur en Manchester United. Ook Chelsea sloot zich hierbij aan.

Daarmee verliest de Super League binnen twee dagen de helft van zijn twaalf deelnemers, terwijl de competitie nog niet eens was begonnen. De kans is groot dat het hier ook niet meer van komt, nu met het vertrek van de Engelse clubs het fundament onder de eliteliga is weggeslagen. Daarbij is de weerstand tegen de Super League enorm.

Arsenal bood de fans excuses aan voor het feit dat de club zich überhaupt met de Super League had ingelaten. ‘We hebben een fout gemaakt en daarvoor zeggen we sorry.’

In Spanje zouden ook Barcelona en koploper Atlético Madrid hun vertrek overwegen. Volgens voorzitter Joan Laporta doet Barcelona alleen mee aan de Super League als de fans daarmee instemmen. Die clausule zou zijn club daarom een gratis uitweg uit de miljardenliga kunnen bieden, aldus Spaanse media.

In het gekrakeel dinsdagavond vielen de eerste personele slachtoffers. Zo stapt Ed Woodward eind dit jaar op als voorzitter van Manchester United, hoewel dit volgens de club niets met de Super League te maken heeft. Ook Andrea Agnelli zou zijn vertrek als voorzitter van Juventus hebben bekendgemaakt, al ontkenden Italiaanse media dit. Agnelli was een van de voortrekkers van de Super League, samen met Real-voorzitter Pérez. Die noemde de elitecompetitie onlangs ‘de redding van het voetbal’.

Golf van protest

De Super League werd zondag aangekondigd en leidde tot een golf van protest van voetbalbonden, clubs, trainers, regeringsleiders en vooral van supporters. Zij ageerden fel tegen de deelname van hun clubs aan een competitie die volgens hen niets te maken heeft met de essentie van voetbal, maar met geld en hebzucht. Onder meer Liverpool-trainer Klopp en City-spelmaker De Bruyne lieten zich kritisch uit over het initiatief. De Britse premier Johnson noemde de beslissing van Chelsea en City alvast ‘de juiste’ en riep andere clubs op hetzelfde te doen.

Zes Engelse clubs zouden komend seizoen aan de Super League beginnen. Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid zouden meedoen namens Spanje. Juventus, Internazionale en AC Milan zijn de Italiaanse deelnemers.

In Londen barstten Chelsea-supporters, die buiten het stadion Stamford Bridge protesteerden tegen de clubleiding, in gejuich uit toen het nieuws over het mogelijke vertrek van hun club bekend werd. Chelsea speelt dinsdagavond de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Die wedstrijd werd een kwartier uitgesteld omdat de spelers vanwege het protest later in het stadion aankwamen.

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 20 april 2021

Sinds de clubs zondag een bom dropten met de bekendmaking van hun elitecompetitie, schudt het voetbal op zijn grondvesten. De Uefa doet als organisator van de Champions League al het mogelijke tegen de Super League om deze onschadelijk te maken en dreigt clubs en spelers met uitsluiting in andere toernooien, zoals het EK.