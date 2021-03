Zenuwslopend gevecht tussen Verstappen en Hamilton in openingsrace, spannendste F1-seizoen in jaren lonkt

Max Verstappen op het erepodium in Bahrein. Beeld EPA

Hij was liever van de hoogste trede op het podium getrokken met een straf dan ‘op deze manier’ als tweede eindigen. Max Verstappen (23) startte zondag in Bahrein beter dan ooit aan een Formule 1-seizoen. Het was alleen niet af te lezen aan zijn gezicht. Bij de podiumceremonie kon er nauwelijks een lachje af. Hij was vooral nog bezig met het spektakel in de slotronden.

Daarin jaagde Verstappen op versere banden en een snellere auto als een roofdier op de Mercedes van raceleider Lewis Hamilton. Hij loerde en prikte, om uiteindelijk de beslissende inhaalactie voor de overwinning te plaatsen. Eerst pareerde de zevenvoudig wereldkampioen Verstappen nog, waarna hij Hamilton direct daarna verraste door hem buitenom alsnog te passeren.

Verstappen leek ongeveer een halve minuut de eerste Nederlander ooit aan de leiding van het Formule 1-kampioenschap te worden. Tot hij over de boordradio van zijn team de opdracht kreeg de leiding terug te geven aan Hamilton. Hij was bij zijn inhaalactie buiten de baan geraakt en had hoogstwaarschijnlijk een straf gekregen als hij zijn positie had gehouden.

In de laatste ronden lukte het hem niet meer om Hamilton nog eens in te halen. Hij uitte op de finish nog eens zijn frustratie richting zijn team. ‘Waarom liet je me niet gaan? Ik had makkelijk vijf seconden van hem weg kunnen rijden’, foeterde hij over de boordradio, doelend op de tijdstraf van vijf seconden die hij mogelijk had gekregen. ‘We kregen een order van de wedstrijdleiding’, antwoordde teambaas Horner.

Max Verstappen gevolgd door Lewis Hamilton. Beeld AP

Ergernis

Verstappens ergernis was begrijpelijk. Het optimisme dat rond hem hing sinds de testdagen bleek afgelopen weekeinde geen gebakken lucht. De Nederlander was in alle trainingen de snelste en reed soeverein in de kwalificatie op zaterdag. In de snelste ronde van het weekeinde was hij ruim vier tiende van een seconde sneller dan Hamilton. Voor het eerst sinds 2014 stond er daardoor geen Mercedes op poleposition bij de start van het Formule 1-seizoen.

Voor een overwinning is soms alleen meer nodig dan pure snelheid. De race op zondag was lang een tactisch steekspel vol pitstops, met Mercedes al vroeg in het voordeel. Verstappens nieuwe teamgenoot Sergio Pérez viel stil in de opwarmwonde en begon de race vanuit de pitstraat. Verstappen moest het daardoor zonder rugdekking van de Mexicaan opnemen tegen de twee Mercedessen achter hem.

Daar profiteerde regerend kampioen Hamilton van. Hij stopte vroeg. Verstappen kon dat niet, omdat dan Hamiltons teamgenoot Bottas het initiatief zou overnemen. Toen Verstappen eenmaal zijn pitstop maakte, had Hamilton op nieuwe, snellere banden inmiddels zoveel tijd goedgemaakt om alsnog de leiding te pakken.

Vervolgens bouwde de race als een Hollywoodfilm op richting die ene confrontatie om de racewinst tussen Hamilton en Verstappen. Met Verstappen uiteindelijk als verliezer van de eerste slag van de velen die hoogstwaarschijnlijk nog volgen.

Meeslepend

De meeslepende slotfase van de race, waarbij het verschil tussen de twee rondenlang minder dan een seconde was, was een voorproefje op wat een van de spannendste titelgevechten in de Formule 1 in jaren kan worden. Vooraf waren Hamilton en Verstappen door de bookmakers al bestempeld als titelfavorieten. Wie op Verstappen inzette, kreeg zelfs iets minder geld terug dan bij een gok op de statistisch beste Formule 1-coureur ooit.

Red Bull toonde bij de test dit jaar op alle vlakken raak te hebben geschoten. Er is in de winter met succes veel tijd gestoken in het stabieler maken van met name de achterkant van zijn auto. Tegelijk haalde motorleverancier Honda alle geplande verbeteringen naar voren, met als resultaat dat de krachtbron minstens gelijkwaardig is aan die van Mercedes.

Mercedes, de kampioen sinds 2014, oogt door een aerodynamische regelwijziging juist minder onfeilbaar dan in andere jaren. Hamilton zei zondag dat hij een van zijn ‘lastigste races in tijden’ had gereden. Sterker: hij rekende in de laatste ronden niet eens meer op de zege, met Verstappen in zijn spiegel. Red Bull heeft op dit moment simpelweg de betere auto, constateerde hij. Volgens hem kostte ongeduld Verstappen de zege. ‘Hij had me op dat moment niet hoeven aan te vallen, want hij had versere banden’, zei hij bij Ziggo Sport.

Verstappen zei zaterdag na de kwalificatie dat hij in zeven F1-seizoenen niet eerder zo’n goede auto had bij de seizoenstart. ‘Daarom is het ook goed dat we nu zo balen’, analyseerde hij na zijn tweede plek voor de camera van Ziggo Sport. ‘Vorig jaar waren we hier heel blij mee geweest.’ Maar dit seizoen is alles anders. Met een eerste GP die tot de laatste seconde was als opmaat voor een seizoen dat tot race nummer 23 zenuwslopend kan blijven.