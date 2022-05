Zenuwentoestand op het Kasteel: alles uit de kast om degradatie te ontlopen

De Sparta-aanhang viert een late treffer tegen AZ. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

PEC Zwolle hoort thuis bij de opvoeding, zegt Patrick Jansen (50), verkoper van machines voor aardappel- en groenteverwerking. Woensdag zitten hij en zijn zoon op het Kasteel, voor Sparta-PEC, een degradatiekraker pur sang. ‘Het is meer dan spannend. Vanaf mijn vierde kom ik bij PEC. Opa haalde ons op met een busje.’ Of hij in Rotterdam wat eet voor de wedstrijd? ‘Ik denk niet dat het lukt. Zenuwen.’

Het is alsof het allemaal zo is bedacht door de planner van de eredivisie; dat Sparta, zestiende, uitgerekend woensdag, in de voorlaatste ronde van de eredivisie tegen nummer achttien PEC Zwolle voetbalt. Bij een zege van Sparta is PEC de eerste degradant. RKC, veertiende, ontvangt Heracles, dertiende. Alle vier kunnen ze nog degraderen, net als Fortuna Sittard en Willem II.

Sparta-shirt

Normaal zou Peter van der Zwan (44), voorzitter van De Sparta Supporter, woensdag zeker drie uur voor de aftrap bij het stadion zijn. Netjes gewassen. Sparta-shirt om de schouders. Vaste rondjes lopen om het Kasteel. Maar uitgerekend nu heeft hij corona. Mocht hij tegen het weekeinde zijn hersteld, dan is de slotwedstrijd ook al geen optie. Heracles-uit, weer een kraker, want door problemen met de constructie van het stadion in Almelo mogen geen supporters van Sparta naar binnen. ‘Onverteerbaar.’

Van der Zwan is accountmanager bij een bedrijf in relatiegeschenken. ‘Als ik op zo’n wedstrijddag werk, weten ze dat ik vanaf de middag concentratieproblemen heb, dat alles wat ik doe vanaf een uur of drie therapeutisch is.’ Maar goed, hij is hoopvol gestemd sinds de trainer voor volgend seizoen, Maurice Steijn, bereid bleek het huidige seizoen af te maken, nadat Henk Fraser besloot te stoppen. ‘Ik heb nieuw geloof gekregen. De aanval is de beste verdediging. Gelijk tegen AZ, gewonnen bij Groningen. Toen we daarvoor betonvoetbal speelden, begon ik de vrijdagen van de eerste divisie al langzaam te omcirkelen in mijn agenda. Maar nu zie je dat spits Thy weer spelers bij zich heeft, dat ze om hem cirkelen.’

Alleen: geloof hebben ze ook weer bij Zwolle. Zes punten bij de winterstop en nu 27, met de nieuwe trainer Dick Schreuder. ‘Dat is hartstikke knap’, weet Jansen. Twee clubs degraderen direct, de nummer zestien speelt play-offs tegen een club uit de eerste divisie. ‘De druk ligt vooral bij Sparta. Ik heb het gevoel dat wij het nog halen, ook omdat we de laatste tijd beter voetballen dan Sparta.’

Het is een tijd van kijken naar jezelf en naar de concurrenten, en het gekke is dat bijna alle clubs onderin volop punten pakken de laatste weken, zodat zelfs RKC en Heracles weer min of meer in gevaar zijn gekomen. Trainer Frank Wormuth van Heracles reageerde geprikkeld toen een verslaggever hem na de nederlaag bij Willem II vroeg of hij zich zorgen maakte. ‘Zorgen moeten de mensen in Oekraïne zich maken.’

Schrikbeeld

Uitstekend, zo’n relativering, maar in de strijd om degradatie kom je daarmee niet ver. En degraderen is een schrikbeeld, omdat het meestal moeilijk is snel terug te keren naar de eredivisie. Emmen deed het in één jaar, Volendam had dertien seizoenen nodig. Kijk naar De Graafschap, Roda JC of ADO, die hopen dat ze via de play-offs terugkeren naar de competitie waarin ze denken thuis te horen, waarin ze alleen al aan tv-gelden 1,5 tot 2 miljoen euro extra kunnen verdienen.

Ook Fortuna Sittard is de laatste weken geklommen. Tekstschrijver Martijn Schwillens (43), supporter sinds 1987, is blij met afspraken woensdag in Halfweg en Varsseveld. Dan kan hij de zinnen verzetten. Fortuna staat vijftiende, ontvangt Vitesse en speelt zondag bij NEC. De situatie oogt perspectiefrijk. Maar ja: ‘Ons doelsaldo is waardeloos.’ Van de andere kant: ‘Drie punten voorsprong op Sparta en Willem II is een buffertje. Zo’n wedstrijd als tegen Vitesse is een allesomvattend iets.’

Schwillens is een kritische aanhanger. Na de thuisnederlaag tegen Heracles legde hij zich neer bij degradatie. De hoop keerde terug na een goede serie. Hoop is overal aanwezig. En zelfs bij degradatie is er toekomst, ondanks financieel zware tijden. Jansen: ‘Onze hele familie is gek van PEC. Een van onze dochters mag volgend seizoen zelfs voetballen in de jeugd van PEC Zwolle.’