Zelfverzekerde Van Aert wint in Toscane zijn eerste klassieker

De 25-jarige Belg in dienst van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma won zaterdag zijn eerste klassieker op de weg en bezorgde zijn team en passant een geweldige oppepper aan het begin van de herstart van het wielerseizoen. De drievoudig wereldkampioen veldrijden beantwoordde demarrages uit de kopgroep van Maximilian Schachman en Alberto Bettiol en plaatste zelf de beslissende aanval op Le Tolfe, de laatste sector met zand en grind als verharding. Zijn grote rivaal in het veld, Mathieu van der Poel, vooraf getipt als een van de favorieten, eindigde als 15de, op 10.06 van de winnaar.

Het zelfvertrouwen van Van Aert kwam niet uit de lucht vallen. Twee keer eerder had hij de wedstrijd gereden – toen in maart - en twee keer was hij derde geworden. Hij weet als geen ander hoe lastig het in Toscane kan zijn: bij zijn debuut viel hij op de laatste klim naar het Piazza del Campo stil en zelfs van zijn fiets, geplaagd door krampen. Toen al zei hij dat hij terug zou komen voor de winst. Van Aert, nadat hij flesjes water had leeggegoten over het bestofte en verhitte hoofd - de temperatuur naderde de 40 graden: ‘Dit is een van de mooiste races op de kalender.’

Zijn zege is ook de bevestiging dat hij geen last meer heeft van zijn blessure, opgelopen bij een gruwelijke val in de Tour de France van vorig jaar. Toen bleef hij tijdens een tijdrit in Pau haken aan een dranghek en liep een diepe vleeswond op in zijn dijbeen. Tot dan had hij in Frankrijk veel indruk gemaakt, met een etappezege en als tempomaker voor sprinter Dylan Groenewegen.

Op Le Tolfe sloeg Van Aert in de afdaling een gaatje met zijn medevluchters om die voorsprong in de daarop volgende klim nog wat meer uit te bouwen. Hij bleef in de resterende twaalf kilometer uit de greep van de hem achtervolgende Davide Formolo en Schachmann. Die moesten op de finish een halve minuut prijsgeven. ‘Hier is de aanval de beste verdediging’, verklaarde Van Aert.

Van der Poel haakte af op zo’n 55 kilometer van de eindstreep. Hij had eerder in de wedstrijd met de winnaar van vorig jaar, Julian Alaphilippe, even geprobeerd weg te geraken. Hij kreeg later een lekke band, ontving nog wel een wiel van een ploeggenoot, maar verspeelde te veel krachten bij het achterhalen van de andere favorieten.