Zelfs zonder Lewandowski houdt Bayern München uitdager RB Leipzig op gepaste afstand

Leon Goretzka, Thomas Müller en Joshua Kimmich vieren de 0-1 van Bayern München in het topduel met RB Leipzig. Beeld AFP

Vooraf gloorde er hoop voor RB Leipzig. Voor het eerst sinds de promotie naar het hoogste niveau in 2016 maakten Die Roten Bullen kans om de hegemonie van Bayern te doorbreken. Want ondertussen is duidelijk: áls er al een club is die Bayerns ijzeren greep op de Bundesliga (acht landstitels op rij sinds 2013) kan stoppen, dan zal het de door energiedrankjesgigant Red Bull gefinancierde, gloednieuwe topclub uit Oost-Duitsland moeten zijn.

De voortekenen leken goed voor Leipzig, in aanloop naar de Duitse topper. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann leed slechts een keer puntverlies in de acht competitiewedstrijden voorafgaand aan het topduel. Het gat met Bayern op de ranglijst was inmiddels geslonken tot vier punten. De koploper oogde defensief kwetsbaar dit seizoen: in slechts 6 van de eerste 26 competitieduels hield Bayern de nul, ongekend wankele cijfers voor Der Rekordmeister.

Maar waar Leipzig vooral hoop uit putte, was de absentie van Robert Lewandowski. De Poolse spits is weergaloos dit seizoen, met 35 goals in 25 competitieduels. Maar Lewandowski moet de komende weken vanaf de zijkant toekijken, nadat hij een knieblessure heeft opgelopen in een interland met Andorra.

Gouden trio

Ondanks alle gunstige voortekenen is er maar één ploeg die voor rust heerst in de Duitse topwedstrijd zaterdag: Bayern.

Na 39 minuten spelen komt de koploper terecht op voorsprong. De hoofdrolspelers bij deze belangrijke treffer: Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Thomas Müller – de drie Duitsers op het middenveld die sinds de komst van trainer Hansi Flick een magische drie-eenheid vormen.

Kimmich, de allrounder (met een Leipzig-verleden) die door trainer Flick van de rechtsbackpositie naar het middenveld is verhuisd, zet de 0-1 tegen Leipzig op. Zijn lange pass bereikt Müller op de rechterkant van het strafschopgebied, waar de schaduwspits is vrijgekomen na een van zijn gepatenteerde loopacties. Müller zorgt voor de assist – zijn 18e van het seizoen, het meeste van alle spelers in Europa – door laag voor te trekken op Goretzka, de krachtpatser van het Bayern-middenrif, die snoeihard raak schiet in de rechterhoek.

Dat het de drie Duitse middenvelders zijn die beslissend zijn, is typerend. Als Kimmich, Goretzka én Müller alle drie meedoen dit seizoen, is Bayern nagenoeg onverslaanbaar. Negen keer leed de ploeg uit München dit jaar puntverlies in alle competities, in slechts één van deze negen duels deden de drie Duitse middenvelders vanaf het begin mee. Elk van de andere dertien duels met Kimmich, Goretzka en Müller in de basis won Bayern dit jaar.

Na Goretzka's treffer gooit Bayern tegen Leipzig de deur op slot. De uitdager dringt nog wel aan, maar weet geen vuist te maken: drie afstandsschoten van aanvoerder Marcel Sabitzer zijn de voornaamste wapenfeiten.

Met het magische middenveldstrio en een herstelde defensie is Bayern ook zonder Lewandowski een topploeg. PSG, dat de Duitsers woensdag treft in de Champions League, is gewaarschuwd.