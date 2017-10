Zelfs voetbaldwerg Panama gaat naar het WK (en dat is pijnlijk voor Oranje)

Verenigde Staten niet

Op basis van een beter doelsaldo eindigde Panama met de 2-1 winst van gisteravond boven Honduras. Dat land won met 3-2 van Mexico, dat zich net als Costa Rica eerder al had geplaatst voor het WK, maar het bleek niet genoeg voor rechtstreekse kwalificatie. Honduras strijdt nu in de play-offs met Australië om één startbewijs.



Niet naar het WK: de Verenigde Staten. De VS gaven een ticket voor het WK uit handen door een nederlaag bij Trinidad en Tobago. De Amerikaanse ploeg van bondscoach Bruce Arena zakte in de stand van de derde naar de vijfde plek en ontbreekt voor het eerst sinds 1986 op het WK.



Daar zullen ze in Panama niet rouwig om zijn geweest. Een paar minuten was Panama in 2013 verwijderd van plaatsing voor het WK in Brazilië. De opdracht was duidelijk: winnen van de VS. Na 90 minuten spelen stond het nog 2-1 voor Panama. Drie minuten later stond er 3-2 voor de VS op het scorebord.



De verongelijktheid in Amerika is nu groot. En terecht: want was de 1-1 van Gabriel Torres wel over de lijn? Oordeelt u hieronder zelf.