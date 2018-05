Zelfs Tom Dumoulin weet niet of het nu Dúmoulin of Dumoulín is

Is het Tom Dúmoulin of Tom Dumoulín? Wie hele dagen voor de televisie zit, wordt er geen wijs uit. Is de voice-over van Han Kock, interviewer van de NOS in Italië, dan ligt de klemtoon duidelijk op de eerste lettergreep. Maar in de studio in Hilversum klinkt weer de uitspraak met de klemtoon op de laatste lettergreep. Op Eurosport wordt de naam verbasterd tot zoiets als ‘Dummeleh’.

Een zoektocht op internet levert niets op. Op de website Forvo, dat adverteert met de slogan ‘alle woorden in de wereld, met uitspraak’, zijn twee geluidsfragmenten te vinden met de uitspraak van de achternaam van de Giro-winnaar van vorig jaar – met de klemtoon op ‘du’ en de klemtoon om ‘lin’. In het Nederlands zou het helder zijn: Van de Mólen, niet Ván de Molen.

NOS-verslaggever Kock weet niet zeker of hij het goed uitspreekt. ‘Bij de NOS wordt er soms wel vergaderd over moeilijke plaatsnamen zoals Pyeongchang of andere belangrijke woorden die het nieuws domineren. Dan worden we getipt door de correspondenten of gaat er een mail rond over de redactie. Maar over de uitspraak van Dumoulin? Nee, daar hebben we het nooit over gehad. Ik doe het gewoon al jaren zo, met de klemtoon op de eerste lettergreep. En dit klinkt misschien wat Cruijffiaans, maar: je gaat er pas over nadenken als je er over nadenkt.’

Kruijff, Cruijff of Cruyff?

Het bruggetje is snel gemaakt: bij het debuut van Johan Cruijff was ook lang onzekerheid over de naam. Over de schrijfwijze: was het nou Kruijff, Cruijff of Cruyff?

De Volkskrant schreef destijds over Johan Kruijff. Zelf hield de voetballer, als hij er naar gevraagd werd in interviews, er ook verschillende spellingen op na. Dan weer met puntjes, dan weer een Y. Schrijver Nico Scheepmaker ging voor zijn boek Cruijff, Hendrik Johannes, Fenomeen, op zoek naar de juiste spelling en kwam uiteindelijk in het bevolkingsregister van Amsterdam de volgende schrijfwijze tegen: Cruijff, Hendrik Johannes, geboren 25 april 1947. Nog steeds verwarrend: internationaal wordt de merknaam Cruyff gebruikt.

Familievete

Terug naar de vraag: Dúmoulin of Dumoulín? Zou er een speciale Limburgse uitspraak zijn misschien? Raymond Kerckhoffs, al bijna 30 jaar wielerverslaggever van De Telegraaf, komt uit Limburg. Hij denkt even na en spreekt de naam hardop uit: ‘Volgens mij klopt de uitspraak met Dúmoulin. De klemtoon op ‘Du’. Maar honderd procent zeker weet ik het niet.’

Kan Tom Dumoulin zelf uitsluitsel kunnen geven over dit raadsel? Tijdens de persconferentie van Sunweb moet hij hard lachen als hij de vraag gesteld krijgt. Een stomme vraag? ‘Nee, helemaal niet! Het is een aanhoudende familievete bij ons thuis. Want ik zegt altijd Dumoulín, op z’n Frans. Logisch, toch? Nou, daar is mijn moeder het niet mee eens. Zij is er van overtuigd dat de klemtoon op de eerste lettergreep ligt. Dus sorry, zelfs ik moet een eenduidig antwoord schuldig blijven.’