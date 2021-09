Zelfs tijdens een veegpartij tegen Cambuur toont gevoelsvoetballer Neres zijn twee gezichten

David Neres en Antony vieren op hun gebruikelijke wijze de 4-0. Beeld ANP

Het is de 38ste minuut. Ajax staat door goals van Jurriën Timber, Steven Berghuis en Noussair Mazraoui al met 3-0 voor tegen Cambuur. De bezoekende ploeg is net iets té aanvallend ingesteld naar de Arena afgereisd om een veegpartij te voorkomen, zoveel is dan al duidelijk.

Dusan Tadic zet hoog voor vanaf de linkerflank, op de hem zo kenmerkende wijze: vanuit de kapbeweging meteen opkijken, explosief, maar met overzicht. Aan de rechterkant van het strafschopgebied schudt David Neres zich los van zijn bewaker Alex Bangura. Hoewel hij zijn evenwicht verliest, raakt Neres de bal met een volley. Via een harde stuit op de grond en een kusje tegen onderkant lat landt de bal achter keeper Sonny Stevens. Een wereldgoal – en dat voor de enige Ajacied die het tot dat punt lastig had.

Het blijkt de opmaat voor een monsterscore, waarbij Neres ook in het verdere wedstrijdverloop nog een hoofdrol zou spelen. Na zijn eerste goal roept het Amsterdamse publiek ‘tien, tien, tien’. Met de huidige krachtsverhoudingen in de eredivisie tussen top en onderkant lijkt die wens nog haalbaar ook: uiteindelijk moeten de bezoekers uit Leeuwarden tot tijdrekken overgaan om een nederlaag met dubbele cijfers te voorkomen.

Eenzijdige stoomwalspot of niet, Neres krijgt vlak voor zijn schitterende treffer nog een reminder dat de standaard akelig hoog ligt in Amsterdam momenteel. Na een zwak eerste halfuur wordt de Braziliaanse pingelaar door enkelen in het publiek nog uitgefloten. Tot aan zijn volley lukt er namelijk weinig bij Neres: twee keer komt een hakje niet aan, bewaker Bangura wint het merendeel van de duels, zijn eerste voorzetten zeilen hoog over en hij loopt zich een paar keer onhandig vast in de drukte.

Statusverandering

Het ongeduld dat het thuispubliek inmiddels met Neres heeft, tekent zijn situatie. Een sterrenstatus heeft hij niet meer in Amsterdam. In januari 2019 sloeg Ajax nog een bod van 43 miljoen euro van Guangzhou Evergrande af. De aanvaller was met zijn swingende individuele acties botweg te belangrijk als aanvallende joker in het Europese succesteam van trainer Erik ten Hag.

Deze zomer stond de Braziliaan voor niet eens de helft van die hoofdprijs in de etalage, maar hapten de vermogende clubs uit grotere competities niet toe. Enigszins logisch, als het feit in ogenschouw wordt genomen dat Neres sinds die monsteraanbieding in januari 2019 aanzienlijk meer minuten miste bij Ajax (ruim 6400) dan hij in actie kwam (zo’n 4800), door aanhoudend blessureleed.

Waar Neres tussen de blessures door nog wel zijn goals en assists bleef meepikken, was het swingende er door de vele absenties wel een beetje af in zijn spel. Dat blijkt ook uit de statistieken. Waar Neres in 2017/18, zijn eerste volledige seizoen in Amsterdamse dienst, nog gemiddeld 6,3 dribbelacties per 90 minuten aanging, lag dat moyenne vorig seizoen nog maar op 3,3 dribbelpogingen per volledig duel. Kortom, nog maar half zo avontuurlijk als voorheen.

Daarom moet de sterspeler van weleer nu knokken voor minuten. En die liggen niet voor het oprapen op de Amsterdamse flanken. Met aanvalsleider Tadic op links en de ontketende Antony op rechts zijn de basisplekken in de belangrijkste duels wel vergeven. Maar met zomeraanwinsten Steven Berghuis en Mohammed Daramy er nog bij moet Neres zelfs oppassen dat hij niet de vijfde vleugelspeler in de hiërarchie wordt.

Gevoelsvoetballer

In het duel met Cambuur blijkt Neres maar weer eens een gevoelsvoetballer. Grillig, zoals het oude voetbalcliché over buitenspelers gaat.

Vóór zijn volleygoal speelt hij kleurloos, na zijn treffer oogt hij bevrijd. Na rust is de pingelaar van een paar jaar terug weer zichtbaar. De snelheid is er nog steeds, de techniek ook. Én de stille effectiviteit. Met herwonnen zelfvertrouwen leidt hij de 5-0 van Tadic in door Timber diep te sturen met een steekpass, geeft hij een strakke assist op de 8-0 van invaller Danilo en tikt hij zelf, op aangeven van nieuwe concurrent Daramy, de laatste van de avond nog binnen.

Ten Hag is na afloop vol lof. ‘Ik vond hem uitstekend vanavond. Hij had een grote teleurstelling te verwerken deze zomer: hij had gerekend op een transfer, maar toen die niet doorging, heeft hij de situatie heel volwassen achter zich gelaten.’

De Ajax-trainer meent dat Neres zelfs in een kleinere rol nog van grote waarde kan zijn voor zijn ploeg. ‘Hij heeft nog steeds de motivatie, dat is duidelijk te merken op de training. En we hebben een goede Neres nodig. De onderlinge concurrentie moet de voorhoede tot een hoger niveau stuwen.’