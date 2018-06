Zelfs superman LeBron James kan het niet ‘alleen’ tegen Warriors

LeBron James (33) kan in zijn eentje van iedereen winnen, behalve van Golden State Warriors. Ondanks 51 punten van ‘King James’ verloren de Cavaliers donderdagnacht de eerste wedstrijd om de landstitel in het Amerikaanse basketbal. Na verlenging werd het 124-114 voor de Warriors. De ploeg die als eerste vier wedstrijden wint, is kampioen.

LeBron James tijdens de wedstrijd tegen de Golden State Warriors. Foto AFP

Nooit scoorde James in zijn vijftien NBA-seizoenen zoveel punten in een play-offwedstrijd. Hij was de eerste sinds Michael Jordan in 1993 met meer dan vijftig punten achter zijn naam. De vedette plaatste z’n ploeg in een zetel voor een essentiële uitzege. Maar James’ teamgenoten konden er niet van profiteren. Eerst miste George Hill met een stand van 107-107 en nog 4,7 seconden op de klok een vrije worp. Daarna heroverde JR Smith de bal. Hij kon met snel handelen zijn team de zege bezorgen. Tot Smith in een vlaag van verstandsverbijstering de tijd liet verstrijken.

Cavaliers-coach Tyronn Lue zei dat Smith dacht dat zijn ploeg voorstond. Smith zelf zei dat hij op een time-out rekende. Het veranderde niets aan het feit dat er een verlenging kwam waarin de Warriors simpel afrekenden met de Cavaliers.

Onvermoeibaar

Met de nederlaag werd andermaal de zwakte van de Cavaliers blootgelegd: de onkunde van de mannen rond LeBron James. Dat Cleveland toch voor de vierde opeenvolgende keer de NBA-finale haalde, was te danken aan een exceptioneel goede James die zijn ploeg eigenhandig − met een gemiddelde van 35 punten per wedstrijd − door de play-offs loodste. Onderwijl oogde hij onvermoeibaar. In het beslissende zevende duel in de halve finale tegen Boston speelde hij de volle 48 minuten.

Maar de Warriors zijn buitencategorie in de NBA. De club uit Oakland werd twee keer kampioen in de laatste drie seizoenen en beschikt over supersterren als Stephen Curry, Kevin Durant en Draymond Green.

LeBron James probeert te scoren tegen de Golden State Warriors. Foto AP

Als er de mogelijkheid was dat team in eigen huis te verslaan, zoals donderdagnacht, had die benut moeten worden. Dat wist ook James. Hij maakte na de wedstrijd een geërgerde indruk en beende weg uit de persconferentie, toen hij voortdurend werd gevraagd naar de blunder van JR Smith. ‘De Warriors hebben de beste uithaal van Superman overleefd’, schreef The New York Times.

Amerikaanse media stelden dat de Cavaliers de mogelijk enige kans lieten liggen opwinding te brengen in een finale die volgens de bookmakers niet spannend gaat worden. Een jaar geleden versloegen de Warriors in de finaleserie Cleveland soeverein met 4-1. Dit jaar zijn de verschillen tussen de teams op papier groter. Paul Flannery, columnist van sportblog SBNation, noemde het optreden van James ‘een van de beste ooit’ in een NBA-finale. Flannery: ‘Het is ondankbaar LeBrons knecht te zijn. Er is nooit voldoende krediet en er is altijd genoeg schuld. Deze avond was die schuld terecht.’