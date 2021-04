Zelfs pijlsnelle dribbelkoning Kerk speelt niet meer ‘met krijt aan de schoenen’

Gyrano Kerk (Utrecht, links) in duel met verdediger Jayden Oosterwolde (Twente). Beeld Ron Jonker / Pro Shots

Gyrano Kerk is een dribbelkunstenaar. Dit seizoen laat de Utrecht-aanvaller 96 geslaagde dribbelacties noteren. Daarmee heeft hij een reusachtige voorsprong op de een na productiefste eredivisie-dribbelaar, Oussama Tannane van Vitesse (70 dribbels).

De 'dribbeltitel’ is niets nieuws voor Kerk. Met 370 geslaagde dribbelsolo’s is hij al vier jaar de bedrijvigste balkunstenaar op de eredivisievelden. Dribbelen is niet zijn enige specialiteit. De rechtspoot staat te boek als snelste speler in de eredivisie. ‘Usain Bolt II’, doopte ex-ploeggenoot Yassine Ayoub hem.

Voorheen zou een speler met Kerks kwaliteiten maar op één plek hebben gespeeld: de zijkant. De aanvallende flanken zijn traditiegetrouw waar de snelste solisten worden opgesteld. Daar hebben zij de meeste kans om in één-op-één-duels te komen met de backs van de tegenstander, luidt de aloude gedachtegang. Spelen met ‘krijt aan de schoenen’, geplakt aan de zijlijn.

Kerk 2.0

In het duel met FC Twente (1-2) is Kerk zondagmiddag niet te vinden aan de zijkant. De rechtsbuiten staat sinds februari in de punt van de aanval. Kerk is fulltime centrumspits geworden.

Tegenover het AD legde Utrecht-trainer René Hake deze keuze uit. ‘Aan de buitenkant is hij vaak geen deelnemer aan het spel. Als hij op rechts speelt, moet hij toch wat meer gevoed worden.’

De verhuizing van Kerk naar het midden maakt onderdeel uit van een bredere tactische ontwikkeling. De verre voorzet verdwijnt uit het moderne topvoetbal. Statistische analyse heeft uitgewezen dat een hoge bal van veraf voor het doel slingeren niet efficiënt meer is.

Kerks cijfers als buitenspeler sluiten aan op dit verhaal: slechts 28 procent van zijn verre voorzetten komt aan bij een medespeler. Zijn exceptionele snelheid is een groter wapen in het centrum, waar hij vaker tot schoten zal komen en met centrumverdedigers tragere directe tegenstanders treft dan op de flank.

Clubtopscorer

Utrecht is afhankelijk van de grillen van Kerk. Sinds het begin van het seizoen 2018-19 was de geboren Amsterdammer zowel de clubtopscorer (25 goals) als de speler met de meeste assists (20) in de selectie.

Ook tegen Twente is Kerk weer de aanvalsleider van Utrecht. Met zijn sprints zorgt hij voor diepte in het Utrechtse spel. In de 55ste minuut is hij beslissend: koeltjes straft hij onfortuinlijk terug koppen van Twente-back Tyrone Ebuehi af, door in de verre hoek langs Joël Drommel de 1-2 binnen te schieten.

De nieuwe rol voor Kerk was bittere noodzaak. Sinds Sébastien Haller in 2017 heeft Utrecht geen centrumspits meer gehad die meer dan tien goals in één seizoen maakte. Adrián Dalmau beschikt niet meer over de scoringsdrift waarmee hij bij Heracles Almelo een transfer verdiende, en is voetbaltechnisch te beperkt. Mimoun Mahi is wisselvallig, en sinds een korte blessureperiode zijn plek in de punt kwijt aan Kerk. Moussa Sylla wacht na 18 competitieduels nog steeds op zijn eerste treffer.

Anastasios Douvikas, een fysiek sterke spits van Griekse middenmoter Volos, moet Kerk volgend seizoen van meer aanvallende assistentie voorzien. Utrecht kwam eerder deze week een vierjarig contract overeen met de 21-jarige Griek.