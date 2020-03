Zelfs nu nog zorgt het voetbal voor afleiding

In onze Google hangout, een programma om videogesprekken te voeren, ging het eerst langdurig over toiletpapier en het hamsteren van dit product en daarna over Nicolás ‘Nico’ Tagliafico, de Argentijnse linksback van Ajax. Hij had een filmpje op Instagram gezet waarin hij en zijn vriendin aan het dansen waren, in veel (hij) en weinig (zij) sportkleding. De videovergadering stelde daarna niet veel meer voor.

In een grote, bijna lege woonkamer maakten Nico Tagliafico en zijn vriendin een subtiel dansje. De muziek was van Arizona Zervas. Roxanne heet het nummer, en het is een oorwurm van jewelste. (Ik moet eerlijk zijn, mijn zoon kende het liedje, ik niet, al kwam het me bekend voor.)

Op de vloer lag een matje klaar. De linksback ging op dat matje liggen en zijn vriendin zette haar voeten naast het hoofd van Nico. Hij stak zijn benen in de lucht. Ze pakten elkaar vast bij de schenen en begonnen ritmisch te bewegen, als twee gesynchroniseerde fitnessapparaten.

Zoiets had ik nog nooit gezien. Daarna dansten ze nog even, met een hand in de lucht. #stayathome, schreef Tagliafico bij het filmpje, ‘blijf gezond, sterk en gelukkig.’ Mooi vond ik dat, daar was het ze natuurlijk allemaal om te doen.

Ik ging op onderzoek uit en een halfuur later wist ik alles van Arizona Zervas en Roxanne én van de vriendin van Nico Tagliafico. Caro Calvagni, heet ze, en haar favoriete kledingstuk blijkt de bikini te zijn.

Op 16 mei 2019 postte ze een voetbalgerelateerde foto op Instagram. De foto was genomen tijdens de huldiging van landskampioen Ajax op het Museumplein. Ze was van achteren gefotografeerd, stond oog in oog met de feestende meute en droeg een Ajax-shirt, nummer 31 met de naam Tagliafico. Kampioenen, had ze erbij geschreven.

De landskampioen bestond deze week 120 jaar. Er is meer in het leven dan onze prachtige sport, was de afsluiting op de digitale verjaardagskaart van de club. Dat is er de afgelopen week veelvuldig ingehamerd. Voetbal is maar bijzaak.

Zo belangrijk is voetbal ook niet, was vorige week de losse mededeling van Gary Lineker op Twitter. Lineker is een van de invloedrijkste twitteraars in het voetbal en een fatsoenlijke kerel bovendien, maar dit was maar een halve waarheid. Voetbal is meer dan voetbal.

Zelfs nu nog zorgt het voetbal voor afleiding. Het ene na het andere filmpje van voetballers die een wc-rol hooghouden, wordt aanbevolen. Ze doen het in het kader van de #StayAtHomeChallenge, ze vervelen zich natuurlijk kapot.

Dat Lionel Messi (20 keer) er weinig moeite mee heeft verbaasde me niet, maar ook Matthijs de Ligt blijkt tijdens zijn thuisquarantaine in staat om met zijn voeten een wc-rol in de lucht te houden (26 keer). Lekker Matta, hoor je iemand zeggen, zijn vriendin waarschijnlijk. Voor de uitdaging wast De Ligt zijn handen; vluchtig, maar de boodschap is duidelijk.

Aan kracht heeft het voetbal maar weinig verloren. Het is even zoeken, maar er is nog genoeg te beleven en om vrolijk van te worden. Nico Tagliafico ging deze week na het filmpje op Instagram nog even door. Donderdag koos hij een ander platform voor zijn boodschap, Twitter.

Deze keer had hij ook een andere partner, een hondje. Ik had het beest al op de Instagram van Caro Calvagni gezien. Galo heet hij, en hij is klein en niet al te knap. De hond en zijn baas zitten aan weerszijden van een groot stuk papier met de tekst #quedateencasa, blijf thuis.

Voor velen is de situatie momenteel moeilijk, heeft Tagliafico bij zijn tweet geschreven, en om het makkelijker te maken proberen we maar te blijven lachen. In het filmpje geven Tagliafico en Galo, de hond, elkaar een highfive. Ook dit kan iedereen goed gebruiken.